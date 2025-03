Nemecký minister poprel, že by sa chystalo krízové stretnutie kvôli americkým stíhačkám

Nemecké ministerstvo obrany poprelo, že by chystalo krízovú schôdzku s predstaviteľmi armády a ďalších nemeckých úradov kvôli nákupu amerických zbraní, predovšetkým stíhačiek F-35. O schôdzke informoval s odvolaním sa na svoje zdroje list Süddeutsche Zeitung (SZ). Plánovaný nákup bojových lietadiel dnes v rozhovore s listom Der Tagesspiegel spochybnil bezpečnostný expert budúcej vládnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Roderich Kiesewetter.

Ako vystrašiť Rusov? Stíhačkou F-35 a atómovou bombou B61-12 Video Neviditeľné" stíhačky F-35 majú byť schopné niesť jadrové bomby B61-12. Zdroj: US Air Force

V mnohých európskych krajinách vrátane Česka sa v posledných týždňoch vedie debata o vhodnosti nákupu amerických bojových lietadiel F-35 kvôli pochybnostiam o spoľahlivosti Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Obstaranie F-35 prehodnocuje Kanada. Portugalsko najskôr nákup F-35 vylúčilo, neskôr uviedlo, že iba posudzuje aj európske možnosti. Švajčiarsko už síce zmluvu s USA uzavrelo, parlament o nej však znovu chce diskutovať. Český premiér Petr Fiala povedal, že nemá pochybnosti o plánovanom nákupe týchto lietadiel; opozícia ho kritizuje.

Denník Süddeutsche Zeitung napísal, že minister obrany Boris Pistorius plánuje krízovú schôdzku s nemeckými generálmi, odborníkmi ministerstva obrany a zástupcami Úradu pre nákup (BeschA) pri ministerstve vnútra. Hovoriť sa na nej malo práve o spoľahlivosti F-35. Nemecko plánuje nákup najmenej 35 kusov za zhruba desať miliárd eur.

Porovnanie stíhačiek F-16 a F-35 Video Krátka prezentácia stíhačiek, ktoré mala možnosť kúpiť armáda SR. Sú to americké F-16 B70 a Gripen E švédskej výroby. Česká republika uvažuje o nákupe moderných stíhačiek F-35A. Na konci aj lahôdka v podobe zvislého štartu F-35B

Hovorca ministerstva obrany na pravidelnej vládnej tlačovej konferencii však poprel, že by sa takáto schôdzka chystala. Odmietol tiež špekulácie, že by bolo možné stíhačky na diaľku vyradiť z prevádzky. Zároveň zdôraznil, že výroba F-35 je medzinárodný zbrojársky projekt, na ktorom sa podieľa osem krajín. Niektoré diely sa vyrábajú výlučne mimo USA. V súčasnosti a blízkej budúcnosti bude mať F-35 podľa ministerstva obrany vo výzbroji 14 členských štátov NATO a 20 krajín celkovo.

Nemecké médiá v uplynulých dňoch v súvislosti s debatou okolo F-35 uvádzali, že alternatívou by mohli byť švédske stroje Gripen či francúzske Rafale.

Pompézne predstavenie prvej americkej stíhačky F-35 v službách Poľska Video

Šéf nemeckého zbrojárskeho koncernu Rheinmetall Armin Papperger minulý týždeň pred zrušením objednávky varoval. „Myslím, že by to bolo dokonca nebezpečné,“ povedal stanici Deutschlandfunk. Neexistuje podľa neho porovnateľné lietadlo a Američania by mohli navyše Nemecko označiť za nespoľahlivého partnera. Rheinmetall je jednou z firiem, ktorá sa na výrobe F-35 podieľa.

V rozhovore s denníkom Der Tagesspiegel spochybnil nákup F-35 poslanec CDU Kiesewetter, ktorého strana bude pravdepodobne hlavnou silou budúcej vlády. Podľa neho by sa Nemecko stalo nákupom lietadiel príliš závislé od Spojených štátov. „F-35 je systém, ktorý USA zásadným spôsobom kontrolujú,“ uviedol. „Teoreticky tak majú USA páku, aby mohli nám a iným znemožniť F-35 používať,“ dodal. Nemecko by preto malo podľa neho zmluvy s USA preveriť a už teraz sa poobzerať po možných alternatívach.