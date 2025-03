ONLINE: Trump očakáva úplné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, už čoskoro

7:30 Americký prezident Donald Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome v piatok bez uvedenia podrobností uviedol, že medzi Ruskom a Ukrajinou sa čoskoro dosiahne úplné prímerie, uviedla agentúra PAP.

Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že ďalšie kolo rokovaní o prímerí na Ukrajine sa bude konať na technickej úrovni, bez účasti amerických ministerských predstaviteľov. Nie je jasné, či to znamená, že skoršie oznámenia osobitného predstaviteľa USA pre Blízky východ Steva Witkoffa, že minister zahraničných vecí Marco Rubio a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz odcestujú na rokovania do Saudskej Arábie, už nie sú platné.

Po telefonátoch medzi Trumpom v utorok a stredu s ruským lídrom Vladimirom Putinom a potom s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským Biely dom uviedol, že v najbližších dňoch sa v Saudskej Arábii uskutoční ďalšie kolo rokovaní o prímerí. V pondelok sa v hlavnom meste Saudskej Arábie uskutočnia dve stretnutia – medzi USA a Ruskom a delegáciami USA a Ukrajiny, uviedla agentúra PAP.

Ukrajina dúfa, že v nadchádzajúcich rokovaniach v Saudskej Arábii zabezpečí čiastočné prímerie v bojoch s Ruskom, ktoré by sa týkalo energetiky, infraštruktúry a Čierneho mora. Agentúre AFP to v piatok povedal nemenovaný vysokopostavený ukrajinský činiteľ. Ukrajinskú delegáciu na pondelkových rokovaniach so Spojenými štátmi podľa neho povedie minister obrany Rustom Umerov.

„Stále sa chceme dohodnúť na prímerí, aspoň na tom, čo sme navrhli,“ zdôraznil ukrajinský činiteľ podľa AFP. Prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj pred časom navrhol prímerie vo vzduchu a na mori.

Washington následne prišiel s návrhom na 30-dňové celkové prímerie v bojoch medzi Ruskom a Ukrajinou, na čo Kyjev pristúpil. Ruský prezident Vladimir Putin však na požiadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa na čo najrýchlejší pokoj zbraní nekývol.

Tento týždeň sa šéf Bieleho domu od šéfa Kremľa dočkal iba prísľubu prerušenia útokov na energetické ciele. Zelenskyj tento typ čiastočného pokoja zbraní podporil. Kremeľ medzitým tvrdí, že Rusko už údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru zastavilo, ale Kyjev to spochybňuje. Obe krajiny naďalej informujú o vzdušných útokoch druhej strany.

V pondelok sa v Saudskej Arábii plánujú ďalšie diplomatické rokovania medzi Američanmi a ruskou aj ukrajinskou delegáciou, pričom hovory americkí zástupcovia podľa AFP povedú s bojujúcimi stranami oddelene. Podľa Moskvy budú tentoraz rokovania na expertnej úrovni.

Ukrajinskú delegáciu povedie šéf rezortu obrany Umerov a pôjde o „technickú diskusiu“ ohľadom otázok týkajúcich sa realizácie akéhokoľvek prímeria, povedal zdroj agentúry. Riešiť by sa podľa neho malo napríklad to, čoho sa pokoj zbraní vlastne bude týkať a ako naň dohliadať.

Moskvu budú na rokovaní zastupovať podľa Kremľa Grigorij Karasin, šéf výboru pre medzinárodné záležitosti v Rade federácie, teda hornej komore ruského parlamentu, a poradca riaditeľa ruskej tajnej služby FSB Sergej Beseda.

Ukrajina sa rozsiahlej ruskej vojenskej agresii bráni už viac ako tri roky. V Saudskej Arábii v uplynulých týždňoch rokovali Američania postupne s ruskými aj ukrajinskými zástupcami.