Mladú ženu držal na reťazi niekoľko mesiacov, pritom bol sexuálny násilník z českej obce Siřem pod probačným dohľadom

Úradník dohliadal, či Karel N. vedie riadny život v podmienke, ktorú dostal za iný prípad znásilnenia z roku 2021. Na starosť ho mali úradníci z Loun a podľa nich bol vzorným klientom, píše portál novinky.cz.

„Telefonicky som si zisťovala u probačného úradníka, ako to fungovalo, a bolo mi oznámené, že bol ukážkový klient čo sa týka podmienok, ktoré si spolu v rámci dohľadu dohodli,“ povedala pre portál predsedníčka Okresného súdu v Lounoch Kateřina Bachová. Ako dohľad konkrétne vyzeral, však rovnako ako probační úradníci nespresnila.

Čítajte viac Známy český psychiater Cimický dostal za znásilnenie a vydieranie 5 rokov väzenia

Úlohou probačných úradníkov je pritom podľa zákona sledovanie a kontrola správania páchateľa a jeho vedenie tak, aby viedol riadny život. Človek v podmienke sa im musí pravidelne hlásiť, informovať probačného úradníka o svojom pobyte, zamestnaní a zdrojoch obživy. Rovnako mu musí umožniť vstup do obydlia, v ktorom sa zdržiava. Ak by to nerobil, mohol by mu súd podmienku zrušiť a poslať ho do väzenia.

Čítajte viac Horor v Brezovej: Opitý a nadrogovaný násilník dobil a škrtil svoju partnerku

V aktuálnom prípade však muž držal ženu v dome, kde bežne nebýva. Uniesol ju v kufri auta z iného mesta a potom ju tri mesiace držal uviazanú na reťazi okolo krku v neľudských podmienkach v pivnici. Mučil ju a znásilňoval. Dvadsaťsedemročná žena sa zo zajatia dostala koncom februára, keď podľa vlastných slov vydesená, týraná a vychudnutá našla záchranu u susedov.

„Súd nedostal v priebehu doby žiadnu správu o tom, že by napríklad nechodil na dohľad alebo tam bolo zisťované niečo iné, čo by mohlo viesť k zvolaniu verejného zasadnutia,“ dodala sudkyňa.

Čítajte viac Jednu ženu zviazal a znásilnil, druhej rozsekal hlavu sekerou. Primára z Plzne chytila zásahovka

Vysvetlila tiež, že jeho aktuálne trestné stíhanie nie je dôvod na to, aby súd teraz rozhodol, že sa v podmienke neosvedčil a poslal ho do väzenia. Musí počkať až na právoplatné rozhodnutie o jeho vine v novom prípade.

Z obete domáceho násilia sa nesmie stať obeť vraždy Video

Obvinený muž je teraz vo väznici v Litoměřiciach. Jeho najnovšia obeť je v starostlivosti azylového zariadenia, kde dostáva aj odbornú psychologickú a psychiatrickú pomoc.

„Poškodená je zvlášť zraniteľnou obeťou a má psychické následky z konania páchateľa, takže žiadne ďalšie informácie k jej osobe nemôžem poskytnúť. Snažíme sa ju maximálne chrániť,“ uviedla pre novinky.cz námestníčka krajskej štátnej zástupkyne v Ústí nad Labem Kateřina Doušová.

Barlou chránil neznámu ženu pred násilníkom Video Archívne video.

Polícii sa už prihlásili ďalšie možné obete tohto zvrhlíka, polícia ich vypočúva. Musí tiež vyhodnotiť dôkazy zaistené pri domových prehliadkach a počkať na výsledky znaleckého skúmania.

Stíhaný muž navonok pôsobil usporiadaným a ústretovým dojmom. Riadne chodil do práce. Podľa skorších informácií médií jazdil s kamiónom a dokázal presvedčiť odvolací súd, že svoj čin z roku 2021 ľutuje a ospravedlnil sa za neho.

Čítajte viac Hrozivé detaily z uznesenia. Nigérijčan svoj čin plánoval, v tmavej uličke zneužil dve ženy: Mladšia sa neubránila, nemala síl

V súkromí však bol podľa svedectva žien, ktoré sa s ním poznali, bezohľadným sadistom. Príležitostne si dával pervitín rovnako ako jeho krátkodobé partnerky, ktoré však s násilnými praktikami často nesúhlasili. Píše sa o tom aj v rozsudku okresného súdu v meste Louny, ktorý ho pred troma rokmi poslal na tri roky do väzenia natvrdo. Krajský súd v Ústí nad Labem mu však o pár mesiacov neskôr trest zmiernil na podmienku s tým, že išlo iba o exces.

Karel N. vtedy svoju obeť vylákal k sebe domov, keď jej sľúbil prácu hostesky. Vzápätí ju však napadol. Na hlavu jej nasadil koženú psiu masku, do úst jej s pomocou známej dal kolík a potom ju jednou reťazou pripútal k oknu v strope a ďalšími jej upevnil nohy od seba. Žene sa podarilo utiecť až nad ránom, keď muž aj jeho partnerka odišli.

Postup krajského súdu teraz skúmajú úradníci ministerstva spravodlivosti.