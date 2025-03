VIDEO: Aj takto lákajú mladých Ukrajincov do vojny: Za náborový príspevok milión hrivien si môžeš kúpiť 15 625 čísburgerov

Ukrajina zatiaľ nezaviedla povinnú mobilizáciu vo vojne s Ruskom. Mladých ľudí láka do armády iným spôsobom, na tiktoku aj fastfoodom.

Videá na tiktokovom účte @ministry_of_defense_ua, ktorý je prezentovaný ako oficiálna stránka ukrajinského ministerstva obrany a je aj označený tiktokovou verifikačnou modrou značkou, sa obracajú na mladých ľudí, preto sa im polopatisticky snažia priblížiť, aké benefity dostanú, keď dobrovoľne vstúpia do armády. Napríklad čísburgermi.

Video, ktorá láka mladých Ukrajincov do armády aj čísburgermi Video

Koľko čísburgerov si môžete kúpiť za jeden milión hrivien (približne 22-tisíc eur)? Toľko peňazí dostane mladý človek vo veku 18. až 24 rokov ako náborový príspevok, ak sa rozhodne slúžiť ako dobrovoľník. Tak sa muž na videu vydal do fastfoodového reťazca McDonald, aby to zistil – jeden čísburger bol za 64 hrivien, čo znamená, že za milión to je 15 625 čísburgerov.

„Ja vám neodporúčam, aby ste si kúpili za milión hrivien čísburger, ja vám ponúkam, aby ste si zarobili milión hrivien,“ uvádza vo videu. Môžete ho minúť na čísburgery, na byt, na všetko, čo chcete, dodáva.

Okrem náborového príspevku dostane mesačný žold približne 120-tisíc hrivien (viac ako 2 600 eur) plus ďalšie príplatky a má prisľúbené niektoré sociálne benefity (bezúročné pôžičky na bývanie, prísľub VŠ vzdelania či výcvik podľa štandardov NATO).

Tiktokovy účet obsahuje aj odkaz na oficiálny kanál pre nábor mladých Ukrajincov v rámci programu Kontrakt 18–24, kde im ponúkajú službu na jeden rok. Náborový program spustili v tomto roku a na vyhodnotenie jeho úspešnosti si aj podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude treba počkať niekoľko mesiacov.