Pápeža Františka v nedeľu prepustia z nemocnice

Pápeža Františka v nedeľu prepustia po viac ako piatich týždňoch z nemocnice a vráti sa do Vatikánu, oznámili v sobotu večer jeho ošetrujúci lekári. Osemdesiatosemročná hlava katolíckej cirkvi bude podľa nich po zápale pľúc potrebovať najmenej dva mesiace odpočinku a rehabilitácie.

„Pápež bude zajtra (v nedeľu) prepustený, už dva týždne je v stabilizovanom stave. Obdobie odpočinku bude pokračovať vo vatikánskom Dome svätej Marty a pontifik sa bude zotavovať najmenej dva mesiace,“ povedal na tlačovej konferencii vedúci pápežovho lekárskeho tímu Sergio Alfieri. Dodal, že rekonvalescencia bude dlhá a bude trvať najmenej dva mesiace.

Lekári tiež uviedli, že František bude môcť po mesačnom boji so zápalom pľúc v relatívne krátkom čase znovu riadne hovoriť, napísala agentúra ANSA. V najbližších dvoch mesiacoch by sa podľa odporúčania lekárskeho tímu mal vyhýbať stretnutiam s veľkými skupinami ľudí alebo akciám, ktoré by si vyžadovali väčšie úsilie.