Ukrajinci a Rusi v oddelených miestnostiach, Američania v obidvoch sálach, začína sa hra nervov. Čo sa dá očakávať od náročnej kyvadlovej diplomacie?

O podobe a obsahu rokovaní sa zmienil vyslanec šéfa Bieleho domu pre Ukrajinu Keith Kellogg. „Odcestujeme na takzvané nepriame rozhovory technických skupín, na ktoré prídu obidve strany (z Moskvy a Kyjeva), ale nachádzať sa budú v rôznych miestnostiach," povedal v interview pre amerického televízneho moderátora Glenna Becka. Kellogg dodal, že Američania sa chcú dozvedieť od Ukrajincov a od Rusov ich podmienky týkajúce sa zastavenia bojov.

Výraz kyvadlová diplomacie sa používa, keď niekto funguje ako sprostredkovateľ medzi dvomi alebo viacerými znepriatelenými stranami konfliktu. Často to funguje tak, že vyjednávač, ktorý má poslanie sprostredkovateľa, kmitá ako kyvadlo medzi jednotlivými metropolami. V tomto prípad však pôjde o presun Američanov z jednej miestnosti do druhej miestnosti.

Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj posiela do Rijádu ministra obrany Rustema Umerova a zástupcu šéfa svojej prezidentskej kancelárie Pavla Palisu. Aj druhý menovaný sa veľmi dobre vyzná vo vojne, pretože v hodnosti plukovníka velil mechanizovanej brigáde, zúčastnil sa napríklad bojov o Bachmut. Funkciu u Zelenského získal v novembri 2024. „Obaja sú technickí profesionáli," poznamenal podľa agentúry UNIAN Zelenskyj.

Prečo sa hovorí o technických rozhovoroch? Očakáva sa, že Ukrajinci i Rusi povedia Američanom, aká energetická infraštruktúra by mala zostať nedotknuteľná počas 30-dňového prímeria vo vzduchu. „Naša delegácia odcestuje so zoznamom objektov, ktoré nesmú byť terčom ruských útokov," povedal člen ukrajinského parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a rozviedku Fidor Venislavskij pre rozhlasovú stanicu NV.

Slová tohto poslanca potvrdilo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Vo vyhlásení informovalo, že to nebudú politické, ale technické rozhovory: „Na rokovaniach je potrebné stanoviť parametre návrhov rôznych podôb prerušenia paľby, ktoré sa nachádzajú na rokovacom stole." Politike sa však zúčastnení asi ťažko vyhnú: Kyjev i Moskva nepochybne pricestujú s odlišnými predstavami o čiastočnom zastavení bojov. Nehovoriac o tom, že Ukrajinci už vopred podozrievajú Rusov, že plánujú blafovať, respektíve vyjednávať zámerne tak, aby dohoda o prímerí nevznikla. Američanov i zástupcov bojujúcich krajín určite čaká hra nervov.

Šéf Kremľa zveril úlohu vyjednávačov predsedovi zahraničného výboru hornej komory parlamentu Grigorijovi Karasinovi a Sergejovi Besedovi, ktorý je poradca riaditeľa tajnej služby. „Predpokladáme, že dosiahneme pokrok. Je ťažké očakávať, že sa budeme zaoberať všetkou agendou, ale sme odhodlaní pokúsiť sa vyriešiť aspoň jeden problém," podotkol Karasin pre armádnu televíznu stanicu Zvezda.

Čo môže znamenať podľa Moskvy aspoň jedna vec? Vôbec nie je isté, či ide o konkrétne podmienky dočasného prímeria. Na rokovacom stole v Rijáde budú viaceré témy a tak by sa mohlo stať, že Rusi začnú naťahovať čas v súvislosti s očakávaným tichom zbraní vo vzduchu. „Predpokladá sa, že zúčastnené strany budú hovoriť o čiernomorskej obilnej iniciatíve," napísala agentúra TASS. „Expertné konzultácie sa budú týkať bezpečnosti lodnej dopravy v oblasti Čierneho mora," podľa serveru RBK konkretizoval kľúčový Putinov poradca Jurij Ušakov. Ide o tému dohody medzi Ruskom, Ukrajinou, Tureckom a OSN, ktorá umožňovala vývoz ukrajinského obilia. Moskva od nej v júli 2023 odstúpila.

Keď sa pustíme do špekulácií, nedá sa vylúčiť, že ak Putinovi v skutočnosti nejde o žiadne prímerie, tak jeho vyjednávači sa priklonia aspoň k obnoveniu obilnej dohody, aby ich nemohli obviňovať, že zapríčinili úplný krach rokovaní v Saudskej Arábii. Ak v Kremli naozaj chcú pozastaviť obojstranné letecké útoky na energetickú infraštruktúru, veľa bude závisieť od toho, čo konkrétne si Moskva i Kyjev predstavujú. Jednou z možností je aj to, že prinajmenšom jednej zo strán sa nebude pozdávať zoznam objektov, proti ktorým by sa mali vzdušné údery zastaviť.

A ako dlho sa asi bude v Rijáde rokovať? Nevedno. Karasin však poznamenal, že spolu s Besedom má naplánovaný odlet späť do Moskvy v utorok. Možno to budú dva dni a bohvie, debaty sa môžu predĺžiť až do stredy. Nie je totiž jasné, či Američania plánujú s Ukrajincami a s Rusmi hovoriť súbežne alebo budú vystupovať ako jeden rokovací tím, ktorý by sa presúval z jednej miestnosti do druhej. Pripomeňme, že keď nedávno zástupcovia Zelenského diskutovali o možnom dočasnom prímerí s emisármi Trumpa, pri stole sedeli až deväť hodín.