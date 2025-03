Modrooký anjelik zomiera, ale darcovia sú proti smrti. Ako sa stovky Čechov snažia zachrániť život dvojročného dievčatka?

Nádej umiera posledná, zvíťazí Madlenka nad zákerným ochorením? Život českého dievčatka visí na vlásku. „Madlenke zostáva iba niekoľko týždňov života v prípade, že sa nenájde vhodný darca krvotvorných buniek," upozornil server iDNES. Malé svetlovlasé dievča s anjelskou tváričkou čaká na malý zázrak v nemocnici v Prahe. Dvojročná pacientka trpí ťažkou aplastickou anémiou. Znamená to, že jej telo prestalo produkovať biele a červené krvinky i krvné doštičky. Zlyháva jej imunitný systém.

Aplastická anémia je veľmi zriedkavé ochorenie. Na celom svete ho ročne diagnostikujú iba dvom až šiestim ľuďom z jedného milióna osôb. Záchranou môže byť transplantácia kostnej drene alebo kmeňových krvotvorných buniek. Podľa odbornej literatúry je táto liečba určená mladým chorým, ktorým nájdu vhodného darcu kostnej drene. „Najvhodnejším darcom je vlastný súrodenec, ale nie každý je vhodný. Transplantáciou od súrodenca sa dajú vyliečiť až tri štvrtiny chorých. Transplantácia od nepríbuzného darcu nájdeného v registri darcov býva menej úspešná, vyliečiť sa dá tretina chorých," informuje na svojej webovej stránke nemocnica v Brne.

Madlenka leží vo fakultnej nemocnici Motol v Prahe, ktorá spolupracuje s Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Odobrané vzorky kostnej drene príbuzných dievčatka nepreukázali zhodu s tým, čo potrebuje jej organizmus. IKEM, ktorý spravuje register darcov, sa preto obrátil s výzvou na verejnosť. Medicínski špecialisti vedú krutý boj s časom: „Dievčatko potrebuje do šiestich týždňov podstúpiť transplantáciu kostnej drene, lekári však zatiaľ nemajú vhodného darcu," zdôraznil server Aktuálně.

Ešte pred dvomi-tromi týždňami vyzeral vývoj Madlenky bezproblémový. Rodine sa prevrátil život naruby, keď s ňou prišli k doktorom po tom, čo sa jej objavili na tele malé červené bodky. „Celý život pritom bola zdravá," poznamenal jej otec Lukáš Přibyl pre server Vitalia. Zistenie lekárov šokovalo rodičov: oznámili im, že vyrážky sú príznakom akútneho nedostatku krvných doštičiek.

Výzvu určenú darcom IKEM zverejnil minulý týždeň v utorok. Snaha pomôcť bola okamžitá a veľká. Pracovníkov inštitútu to veľmi milo prekvapila a to až tak, že o dva dni zverejnili tento oznam: „Ďakujeme za veľký záujem, bohužiaľ nestíhame dvíhať všetky telefóny a odpisovať na všetky e-maily. Rozhodli sme sa usporiadať veľký nábor darcov nielen pre Madlenku." IKEM informoval o dvoch termínoch v piatok a v sobotu. Oba dni sa pred budovou inštitútu tvorili dlhé rady ľudí. „Všetkým zúčastneným z celého srdca ďakujem a tlieskam. Ste hrdinovia," odkázal otec chorého dievčatka Lukáš Přibyl.

Ochotu pomôcť prejavili ľudia v celej Českej republike. IKEM preto v nedeľu oznámil, že sa rozhodol organizovať takýto nábor v ďalších mestách. Najbližšie termíny v tomto týždni vybral pre Jihlavu, Bohumín a Olomouc.

Počas náboru v Prahe prišlo viac ako 700 potenciálnych darcov. Je to pomerne veľký počet s prihliadnutím na to, že pre darcovstvo sú stanovené prísne zdravotné podmienky. Platí to aj v iných smeroch, napríklad darca musí mať 18 – 40 rokov.

Vhodného darcu pre Madlenku sa zatiaľ nepodarilo nájsť, napriek tomu sa už teraz dá hovoriť o úspechu: ide o to, že vzorky odobrané siedmim ľuďom vyhovujú iným vážne chorým osobám s podobnou diagnózou. Nájsť ideálneho darcu je v podstate vecou šťastia či náhody: potrebná je zhoda desať z desiatich v takzvaných genetických znakoch imunity.