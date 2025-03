ONLINE: Ďalší útok dronmi na Kyjev. Americkí vyjednávači po Ukrajincoch hovoria o prímerí s Rusmi

Spojené štáty tlačia na uzavretie mierovej dohody a dúfajú, že dosiahnu prímerie do 20. apríla, teda do Veľkej noci

Vojna na Ukrajine trvá 1 125 dní

VIDEO: Ukrajinci naraz zničili štyri ruské vrtuľníky v tyle nepriateľa

Rokovania medzi Ruskom a USA o zastavení bojov sa začali

10:06 Internetové systémy Ukrajinských železníc (Ukrzaliznycia) sa podľa tejto spoločnosti stali terčom rozsiahleho kybernetického útoku. Prevádzku vlakov ale tento incident nenarušil. Agentúra Reuters pripomína, že po uzavretí ukrajinského vzdušného priestoru na začiatku ruskej invázie vo februári 2022 pripadla železnici na Ukrajine kľúčová úloha pri preprave cestujúcich na vnútroštátnych aj zahraničných spojoch.

Ukrajinské železnice informovali, že od nedele pracujú na obnove internetových systémov. Išlo podľa nich o „systematický útok zo strany nepriateľa, ktorý sa odohral na viacerých úrovniach“. Cestujúci si nemôžu kúpiť lístky cez internet.

Užívatelia sa na internetové stránky železníc a do ich aplikácie nemohli dostať už v nedeľu a Ukrzaliznycia uviedla, že je to pre „technickú poruchu“. Server The Kyiv Independent uvádza, že Rusko aj Ukrajina proti sebe podnikajú kybernetické útoky často, ich terčom sa v posledných troch rokoch stala rada ukrajinských firiem a štátnych inštitúcií. Ukrzaliznycia má pre takéto situácie k dispozícii záložné protokoly.

9:51 Ukrajine sa nepodarí vojenskou cestou získať naspäť všetky územia okupované Ruskom. Ako referuje web glavcom.ua, v rozhovore pre Európsku pravdu to povedal český prezident Petr Pavel.

„Bez skutočnej vôle Západu poskytnúť Ukrajine výrazne väčšiu podporu a s obmedzenými ľudskými zdrojmi nebude Ukrajina bez obrovských strát schopná oslobodiť územia okupované Ruskom,“ povedal Pavel.

Domnieva sa, že vojna by sa mohla skončiť kompromisom, ktorý zahŕňa územné ústupky v prospech Ruska. „Teraz smerujeme k takémuto kompromisu, no verím, že v rámci neho nebude možné uznať okupované územia za legitímne ruské. Ale budeme musieť prijať realitu – časť území Ukrajiny zostane a bude dočasne okupovaná Ruskom,“ poznamenal Pavel.

Predtým tiež poznamenal, že pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 mohla Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) uskutočniť rozsiahle spoločné cvičenia na Ukrajine, čo by podľa neho odradilo Rusko od agresie.

8:58 V Rusku údajne narastá napätie medzi Kremľom a šéfkou tamojšej centrálnej banky Elvirou Nabiullinovou. Ako uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), Moskva na ňu tlačí pre vysokú kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá je v súčasnosti na úrovni 21 %. Je to najvyššie číslo od roku 2003.

8:42 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 280 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 904 760, uviedol v pondelok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o osem tankov, 16 obrnených bojových vozidiel pechoty, 81 delostreleckých systémov, päť raketomet a štyri vrtuľníky.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 10 420 tankov, 21 652 obrnených bojových vozidiel pechoty, 25 129 delostreleckých systémov, 1 338 raketometov a 335 vrtuľníkov.

8:41 Rokovania medzi ruskou a americkou delegáciou o možnostiach zastavenia bojov na Ukrajine začali v Rijáde. Krátko po 8. hodine to uviedli agentúry Reuters a TASS, pre ktoré to oznámil nemenovaný ruský predstaviteľ. Podľa agentúr sa na stretnutí očakáva diskusia o zastavení bojov v Čiernom mori.

7:53 Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 99 dronov, z ktorých vzdušné sily 57 zostrelili a 36 podľa nich boli klamné ciele. Osud zvyšných siedmich nie je známy, píše Reuters. Naopak ruské jednotky protivzdušnej obrany oznámili, že v noci na dnes zničili 28 ukrajinských dronov, uviedlo ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram.

7:51 Sily špeciálnych operácií (SSO) v spolupráci s HUR, raketovými vojskami a delostrelectvom zničili v ruskom tyle naraz 4 vrtuľníky – dva Ka-52 „Aligátor“ a dva Mi-8.

6:54 Nelegálny predaj zbraní z Ukrajiny cez platformu Telegram sa stáva čoraz rozšírenejším problémom. Samopaly, pištole, granáty či útočné pušky sú dostupné bez akýchkoľvek povolení, pričom jedinou požiadavkou je platba v kryptomenách.

6:16 Ruské jednotky protivzdušnej obrany zničili v noci na dnes 28 ukrajinských dronov, uviedlo ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram. Dvanásť bezpilotných lietadiel bolo zostrelených nad pohraničnou Kurzkou oblastí, ďalších 12 v Rostovskej oblasti na juhu Ruska. Zvyšné štyri drony zničila ruská armáda nad polostrovom Krym, v Krasnodarskom kraji a nad Azovským morom.

4:58 Americkí vyjednávači budú v pondelok v Rijáde rokovať so zástupcami Ruska o možnostiach prímeria na Ukrajine. V nedeľu sa americká delegácia zišla s ukrajinským tímom a podľa ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova boli rokovania, ktoré sa týkali hlavne energetiky, produktívne a cielené. Rusko susednú krajinu napadlo vo februári 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.

Podľa ukrajinskej strany ide teraz hlavne o návrhy týkajúce sa ochrany energetických objektov a kritickej infraštruktúry. Kyjev na rokovanie vyslal napríklad odborníkov na energetiku alebo predstaviteľov letectva a námorníctva. Po dnešnom rokovaní s Rusmi chcú Američania ďalej hľadať cestu k možnému pokoju zbraní formou takzvanej kyvadlovej diplomacie.

Súčasné rozhovory nadväzujú na skoršie rokovania, ktoré sa v Saudskej Arábii konali najskôr medzi Spojenými štátmi a Ruskom a potom medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou. Kyjev prijal americký návrh na 30-dňové prímerie. Ruský prezident Vladimir Putin minulý utorok v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom súhlasil so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru, avšak Rusko aj Ukrajina naďalej podnikajú údery na nepriateľa za pomoci dronov.

4:55 Pri ruskom vzdušnom údere na Kyjev bol v noci na pondelok zranený jeden človek a niekoľko domov v okolí ukrajinskej metropoly bolo poškodených. S odvolaním sa na šéfa Kyjevskej oblasti Mykolu Kalašnyka to napísala agentúra Reuters. Rusko zaútočilo na Kyjev už tretiu noc po sebe.

Tridsaťsedemročná osoba utrpela pri nálete zranenia šrapnela na hornej polovici tela a na hlave, napísal Kalašnyk na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že skončila v nemocnici. Nebolo jasné, či ide o muža alebo ženu.

Podľa úradov zahynuli po ruských nálete dronov v noci na nedeľu v Kyjeve najmenej traja ľudia, vrátane päťročného dieťaťa. V nedeľu potom ruský útok zranil v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny 54-ročnú ženu a poškodil okná viacpodlažnej budovy a ďalších obytných domov, uviedli miestne úrady na Telegrame.

Tvrdenia znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach overiť z nezávislých zdrojov.

Útoky nasledovali po tom, ako sa ukrajinská delegácia v nedeľu stretla s americkými predstaviteľmi v saudskoarabskom Rijáde, kde diplomati rokovali ohľadom prípadného prímeria vo vojne Ukrajiny s Ruskom. Dnes majú Američania hovoriť s Rusmi.

Spojené štáty tlačia na uzavretie mierovej dohody a dúfajú, že dosiahnu prímerie do 20. apríla, teda do Veľkej noci, uviedla v nedeľu podľa zdrojov oboznámených s plánovaním agentúra Bloomberg. Washington však pripúšťa, že sa časový plán môže posunúť vzhľadom na veľké rozpory medzi znepriatelenými stranami, ktoré neustávajú vo vzájomných útokoch. Ukrajina čelí ruskej invázii už viac ako tri roky.