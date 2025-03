Ukrajinci ponúkajú zbrane z vojny na internete. Čierny trh zažíva rozkvet, Európa čelí hrozbe

Reportér českého portálu iDNES.cz sa infiltroval do tejto siete a odhalil systém predaja, ktorým sa zaoberajú aj tajné služby naprieč Európou.

Predajca operuje anonymne a neustále mení svoje účty. Komunikácia prebieha cez šifrované správy, ktoré sa automaticky mažú. Ako dôkaz vlastníctva predajca posiela fotografie a videá zbraní so špecifickými požiadavkami kupujúceho. Po zaplatení dostane zákazník súradnice miesta, kde sú zbrane ukryté, píše iDnes.

Ceny sú prirodzene oveľa nižšie. Ako uvádza portál, samopal MP5 Heckler & Koch MP5 predáva za 490 dolárov. Samopal 26 za 450 dolárov, samonabíjacia puška Taurus T4 za 820 dolárov, granát za 130. Pištoľ staršia až po nové Glocky od 120 dolárov.

Európske tajné služby sa obávajú, že s koncom vojny na Ukrajine sa zvýši prísun nelegálnych zbraní na Západ. Tento problém je podľa expertov rozsiahlejší ako predchádzajúce prípady obchodovania so zbraňami z Balkánu či Afganistanu. Česká BIS varuje, že zbrane by sa mohli dostať do rúk organizovaného zločinu či teroristických skupín.

Čítajte aj Migrácia, pašovanie zbraní a mafia: Koniec vojny na Ukrajine prináša ďalšie riziká, čo môže nastať, keď vojaci zložia zbrane?

Na Ukrajine je momentálne v obehu približne 593 000 stratených alebo odcudzených zbraní. Podľa tamojšieho šéfa kriminálneho vyšetrovania Vadima Dzyubynského sú všetky tieto zbrane evidované, no pripúšťa, že sa krajina v minulosti stretla s prípadmi, keď niektoré zmizli neznámym spôsobom.

Reportér iDNES zistil, že jeden z predajcov, s ktorým komunikoval, bol už v septembri 2023 vyšetrovaný ukrajinskou políciou. Predal pištoľ, ktorá bola následne použitá pri streľbe v Kyjeve. Samotný predajca sa k tomu reportérovi priznal a dokonca incident prezentoval ako dôkaz funkčnosti svojho „tovaru“.

Ukoristené ruské zbrane v Kyjeve Video

České bezpečnostné zložky monitorujú situáciu, no upozorňujú, že mnohé ponuky na čiernom trhu sú podvodné. Podľa polície niektorí predajcovia len vyberú peniaze a následne zmiznú bez dodania zbraní. Napriek tomu hrozba rastie a tajné služby sa obávajú rozsiahlejšieho organizovaného pašovania.

Globálna iniciatíva proti nadnárodnému organizovanému zločinu sleduje cenové pohyby na nelegálnych trhoch so zbraňami. Experti upozorňujú, že vďaka pašeráckym sieťam by sa Turecko mohlo stať dôležitým centrom čierneho obchodu so zbraňami. Podľa analytikov sú ručné strelné zbrane a výbušniny najžiadanejším artiklom v Európe.

Situácia pripomína obdobie po vojne v bývalej Juhoslávii, keď sa ilegálne zbrane rozšírili po celej Európe. Česká kontrarozviedka má skúsenosti s podobnými hrozbami, keď v roku 2003 odhalila plánovaný raketový útok na stanicu Svobodná Európa v Prahe.

Experti varujú, že ak sa situácia nepodchytí včas, môže dôjsť k masívnemu presunu nelegálnych zbraní do Európy. Tajné služby preto vyzývajú na posilnenie medzinárodnej spolupráce pri monitorovaní a zastavení čierneho obchodu so zbraňami z Ukrajiny.