Globsec má nového šéfa. Centrálu z Bratislavy presúva inde

Tento rok presúva svoju centrálu z Bratislavy do Prahy. Každoročne organizuje medzinárodnú bezpečnostnú konferenciu, ktorá sa tento rok uskutoční v júni rovnako ako vlani v českej metropole. ČTK to oznámila Henrieta Kunová z Globsecu.

Poliačik: GLOBSEC sa na Ukrajine pozerá do budúcnosti Video Ako pomáha GLOBSEC na Ukrajine a čo považuje za najväčšie výzvy budúcnosti krajiny? V Kyjeve odpovedal na otázky Richarda Dírera zástupca riaditeľa pobočky GLOBSEC v Kyjeve Martin Poliačik. / Zdroj: ta3

„Za posledné dve desaťročia sa nám podarilo z malej slovenskej značky vybudovať uznávanú medzinárodnú inštitúciu s kanceláriami v šiestich krajinách sveta, s aktivitami naprieč Európou a Amerikou, s významnými globálnymi partnermi a vplyvnou správnou radou. Dnes máme v tíme viac ako 80 spolupracovníkov dvoch desiatok národností vo viac ako desiatich krajinách sveta,“ uviedol zakladateľ a prezident Globsecu Róbert Vass.

Úlohou nového riaditeľa bude podľa neho sprofesionalizovať štruktúru a medzinárodný tím organizácie a pripraviť ju na ďalšiu medzinárodnú expanziu. Globsec posilní svoju kanceláriu v Bruseli a plánuje otvárať zastúpenie v ďalších krajinách Európy. Teraz pôsobí v Prahe, Bratislave, Bruseli, Viedni, Kyjeve a Washingtone.

Foto: Profimedia Fico, Tusk Donald Tusk ako vtedajší predseda Európskej rady a Robert Fico ako premiér na konferencii GLOBSEC v roku 2017.

„Viesť inštitút, ktorý sa v posledných rokoch zaradil medzi najvýznamnejšie európske projekty zaoberajúce sa bezpečnosťou a medzinárodnou politikou sa čoraz výraznejším globálnym presahom, je pre mňa veľká výzva. Najmä v momente, keď sa zásadne mení medzinárodná situácia aj rozloženie síl vo svete. Svojimi skúsenosťami na medzinárodnom poli i expertízou v oblasti technológií a bezpečnosti chcem prispieť k tomu, aby sme ako Európania boli súčasťou týchto zmien ako rovnocenní partneri,“ uviedol Braun.

Konferencia Globsec Forum sa tento rok bude konať od 12. do 14. júna v Prahe. Politici, akademici, novinári i zástupcovia biznisu z rôznych krajín budú diskutovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v regióne, budúcnosti EÚ, vplyve moderných technológií alebo posilňovaní odolnosti spoločnosti proti vonkajším hrozbám. Minulý rok, keď sa konferencia prvýkrát presunula z Bratislavy do Prahy, sa na akcii zúčastnilo vyše 1800 hostí z takmer 80 krajín, vrátane niekoľkých prezidentov, predsedov vlád, ministrov či predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Organizácia, ktorá vtedy čelila kritike niektorých slovenských vládnych politikov vrátane premiéra Roberta Fica, označila zmenu miesta konania konferencie za výsledok dlhodobej snahy o rozšírenie svojich aktivít naprieč strednou Európou. Teraz presúva z Bratislavy do Prahy aj svoju centrálu.

Čítajte aj Globsec Tatra Summit 2024 riešil naliehavé hospodárske výzvy Európy, slovenskú vládu zastupovali Taraba a Drucker

Globsec je globálny think-tank, ktorý sa usiluje o zvýšenie bezpečnosti, prosperity a udržateľnosti v Európe i vo svete. Vznikol v roku 2005. Popri konferencii Globsec Forum organizuje tiež konferenciu Globsec Tatra Summit o ekonomickej budúcnosti Európy.