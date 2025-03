Putin v uniforme navštívil Kurskú oblasť Video

Moskva z tohto dôvodu vytvorila svoje obdoby Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie, a to Organizáciu Dohody o spoločnej bezpečnosti (ODKB) a Eurázijskú ekonomickú úniu (EAEÚ), ale „bez Ukrajiny, bratského slovanského národa s významným počtom obyvateľov, je potenciál týchto organizácií obmedzený“.

Ukrajina začala hľadať cestu do NATO už v roku 2000. Pred zakotvením neutrality do svojej ústavy v roku 2010. Toto ustanovenie neskôr odstránili po tom, čo Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Keď v roku 2022, na pozadí rozsiahlej invázie, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal o vstup do NATO a EÚ, v Kremli to vyvolalo hystériu.

Stojí za zmienku, že bývalý poradca ruského prezidenta Vladislav Surkov v rozhovore pre L'Express uviedol, že Rusko plánuje úplne zničiť Ukrajinu a plány Vladimira Putina týkajúce sa cieľov vojny sa nezmenili.

Surkov tiež dostal otázku, aký výsledok možno považovať za víťazstvo Ruska v kontexte rokovaní, ktoré sa začali v saudskoarabskom Rijáde. „Vojenská alebo vojensko-diplomatická porážka Ukrajiny,“ odvetil a dodal: „Rozdelenie tohto umelého kvázi štátu na jeho prirodzené časti. Cestou k tomu môžu byť manévre, spomalenia a prestávky. Ale Rusko dosiahne tento cieľ,“ povedal.

Bývalý asistent Putina zároveň zdôraznil, že strategické ciele Ruska na Ukrajine sa po 24. februári 2022 nezmenili, iba sa taktické ciele prispôsobili vývoju situácie a realizácii ruskej stratégie.