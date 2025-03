Slávny hollywoodsky herec Clooney ostro kritizoval Trumpa. Prezident ho na internete zosmiešnil

George Clooney na snímke z februára 2025 v uliciach New Yorku

Clooney v nedeľnom programe 60 Minutes televíznej stanice CBS vyzýval na ochranu slobody médií a kritizoval Trumpove útoky proti nim, uviedol portál novinky.cz.

Držiteľ dvoch Oscarov bol hosťom programu pri príležitosti jeho debutu na Broadwayi v divadelnej adaptácii jeho vlastného filmu Dobrú noc a veľa šťastia. Ten rozpráva príbeh o novinárovi Edwardovi R. Murrowovi, ktorý sa v päťdesiatych rokoch stretol v televíznom súboji so senátorom Josephom McCarthym známym jeho honom na údajných komunistov, informoval denník The Guardian.

Televízny rozhovor so šesťdesiattriročným Clooneym sa stočil aj k otázkam v súvislosti so slobodou tlače v čase prezidentovania Donalda Trumpa. Podľa neho je teraz medzi médiami a americkou vládou pozorovateľná otvorená bitka.

„Vidíte to v LA Times, vidíte to vo Washington Post,“ spomenul Clooney dva denníky vlastnené pravicovými majiteľmi, ktorí svojim novinám vlani zabránili vyjadriť podporu jednému z kandidátov na prezidenta.

Herec tiež pripomenul, že Trump proti médiám zasahuje aj osobne prostredníctvom žalôb. Televízna stanica ABC News mu už vyplatila 16 miliónov dolárov, aby s ním urovnala žalobu za ohováranie, než o nej mohol rozhodnúť súd, a CBS čelí žalobe za zásah do volieb, ktorého sa podľa Trumpa dopustila tým, že rozhovor s jeho protikandidátkou Kamalou Harrisovou zeditovala tak, aby vyzerala pozitívnejšie v prospech demokratickej vyzývateľky. Za to Trump požaduje odškodné vo výške 20 miliónov dolárov.

„Keď ostatné tri piliere demokracie zlyhajú, keď justičná, výkonná a legislatívna vetva zlyhá, štvrtý pilier musí uspieť. ABC práve urovnala žalobu s Trumpovou vládou. CBC je v procese,“ uviedol v rozhovore Clooney.

Doplnil, že v súčasnosti " vidíme myšlienku používania vlády na zastrašenie alebo pokutovanie, alebo používanie korporácií, aby boli novinári slabší. Vlády nemajú slobodu tlače rady. Nikdy ju nemali rady. A to platí, či už ste konzervatívec, alebo liberál, alebo na akejkoľvek strane ste. Nemajú rady tlač,“ vyhlásil Clooney v rozhovore.

Trump zosmiešnil herca

Na slová hollywoodskeho herca reagoval aj samotný americký prezident Trump. Od šéfa Bieleho domu si Clooney vyslúžil nelichotivé slová, ktoré mu adresoval prostredníctvom jeho sociálnej sieti Truth Social. „Prečo vysoko zdiskreditovaný program 60 Minutes tak vychvaľuje Georgea Clooneyho, druhoradú filmovú „hviezdu“ a neúspešného politického komentátora,“ spýtal sa Trump.

Pripomenul tiež, že to bol Clooney, kto pre denník The New York Times napísal komentár, ktorý údajne zohral kľúčovú úlohu v rozhodnutí Joea Bidena odstúpiť z minuloročných volieb.

„Tvrdo bojoval za zvolenie ospalého Joea a potom, hneď po debate, ho odkopol ako psa. Neskôr, predpokladám, že na základe príkazov z Obamovho tábora, plne tlačil ‚Kamalu', ale čoskoro mu došlo, že to tiež nevyjde,“ napísal americký prezident.

Clooneyho sa minulý týždeň na volebnú prehru Harrisovej pýtal moderátor talk show Stephen Colbert. „No, neviem. Čo by som mal robiť? Zaútočiť na Kapitol?“ zavtipkoval herec s odkazom na útok Trumpových priaznivcov, ktorí sa 6. januára 2021 snažili zvrátiť jeho prehru s Bidenom.