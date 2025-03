Kríza v Kongu vysídlila milióny a štvrtina krajiny trpí hladom, uviedla Al-Džazíra

Pred súčasnou eskaláciou konfliktu v Kongu, ktoré má asi 112 miliónov obyvateľov, potrebovalo humanitárnu pomoc zhruba 21 miliónov ľudí, čo bolo podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) najviac na svete. Na konci minulého roka kvôli ozbrojeným konfliktom, rastúcim cenám jedla a epidémiám trpela akútnym nedostatkom potravín asi 25,6 milióna ľudí, teda takmer štvrtina krajiny. Vykrádanie skladov humanitárnej pomoci s jedlom, liekmi a lekárskymi potrebami situáciu ešte zhoršilo.

Čítajte viac Neznáma nákaza zabila v Kongu už viac ako 50 ľudí. Chorí umierajú do dvoch dní

Z krajiny emigrovalo len od začiatku roka asi 100-tisíc ľudí, z toho 69-tisíc do Burundi, 29-tisíc do Ugandy a po tisícke do Rwandy a Tanzánie, uviedol Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR). Okrem toho sú v krajine milióny takzvaných vnútorných utečencov, teda tých, ktorí boli kvôli bojom nútení odísť z domovov, ale neopustili krajinu. Podľa analýzy Al-Džazíry je v Kongu vysídlených asi 3,8 milióna ľudí.

Čítajte viac Povstalci v Kongu hlásia dobytie Gomy, v meste vládne chaos. V plameňoch skončila i ťažká technika misie OSN

Hnutie M23, ktoré má podľa odborníkov OSN podporu asi 4000 rwandských vojakov, tvoria prevažne etnickí Tutsiovci. Tí sa nedokázali začleniť do konžskej armády, a preto viedli v roku 2012 neúspešné povstanie proti konžskej vláde. Hnutie bolo potom desať rokov nečinné, kým sa v marci 2022 obnovilo. Povstalci z hnutia v priebehu tohtoročnej ofenzívy ovládli rozsiahle oblasti dvoch provincií bohatých na nerastné suroviny vo východnom Kongu, vrátane veľkých miest Goma a Bukavu.