Ako ďalej, Maďarsko? Magyar sa pýta krajanov na smerovanie republiky

Konzultáciu nazvanú Hlas národa oznámil líder strany Péter Magyar v polovici marca. Od dnes až do 11. apríla budú mať občania starší ako 16 rokov možnosť na internete či v petičných stánkoch vyplniť dotazník o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť Maďarska po prípadnom nástupe strany TISZA do vlády.

Väčšina z 12 otázok sa týka ekonomiky, pričom niekoľko ich cieli na penzistov. Občania sa však tiež pýtajú, či podporujú zotrvanie Maďarska v Európskej únii alebo či by malo byť funkčné obdobie maďarského premiéra obmedzené iba na dve obdobia, teda na osem rokov. V extra otázke sú pýtajú, či sú za vstup Ukrajiny do EÚ.

Otázky nepriamo cielia na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý je pri moci od roku 2010. Jeho vládu sprevádzajú spory s EÚ aj vyhrotená politika voči susednej Ukrajine, ktorá už viac ako tri roky čelí plnohodnotnej ruskej vojenskej agresii.

Výsledky dotazníka chce TISZA pretaviť do návrhov zákonov. Magyar kampaň opakovane nazval referendom, hoci z právneho hľadiska nie je táto akcia žiadnym spôsobom smerodajná, pripomenul Telex.hu. Praktickým prínosom podujatia ale podľa neho je, že strana takto získa mnoho údajov a kontaktov, ktoré bude môcť využiť v kampani v budúcom roku.

Maďarsko čakajú parlamentné voľby v roku 2026 a TISZA vo viacerých nedávnych prieskumoch verejnej mienky prvýkrát po mnohých rokoch zosadila vládny Fidesz z pozície najsilnejšej politickej strany v krajine. Niekdajší Orbánov spolupracovník Magyar kritizuje korupciu, ktorá podľa neho ničí túto stredoeurópsku krajinu. Sľúbil tiež, že ukončí Orbánovu vládu a Maďarsko sa pod jeho vedením stane súčasťou silnej Európy.