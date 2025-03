Mal na mysli aj Trumpa? Rusku sa darí ovplyvňovať ľudí v Bielom dome, povedal Zelenskyj

Americkí predstavitelia začali veriť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, hoci ich vlastné spravodajské informácie sú v rozpore s jeho tvrdeniami. Magazínu Time to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyjadril presvedčenie, že Moskve sa darí prostredníctvom informácií ovplyvňovať niektorých ľudí v tíme amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa vrátil do Bieleho domu tento rok v januári.

Trump podľa stanice BBC reagoval slovami, že „pravdepodobne sú ovplyvnení, aby sa táto vec vyriešila, pretože Ukrajina chce, aby sa to vyriešilo… Rusko chce, aby sa to vyriešilo“.

„Ich signál Američanom bol taký, že Ukrajinci nechcú ukončiť vojnu a že by sa malo urobiť niečo, čo ich k tomu donúti,“ povedal pred tým ukrajinský prezident reportérovi časopisu. Ten sa v texte vracia k nedávnej Zelenského ceste do Washingtonu, kde mal ukrajinský prezident so svojím americkým náprotivkom podpísať dohodu o prístupe Američanov k ukrajinským prírodným zdrojom. Stretnutie v Oválnej pracovni Bieleho domu však skončilo roztržkou pred kamerami.

Ukrajinský prezident sa odvtedy viac-menej snaží vyhýbať komentárom k stretnutiu, keďže nechce prehĺbiť diplomatickú krízu, ktorá ohrozila existenciu jeho krajiny, píše Time a dodáva, že štandardnou odpoveďou Zelenského na otázky týkajúce sa stretnutia v Bielom dome bývajú: „Nechajme to histórii.“ Napriek tomu – podľa reportéra Time – mu jeho inštinkty zriedkavo dovolia dlho mlčať o veciach, ktoré ho trápia, čo ho čiastočne priviedlo do problémov s americkým prezidentom.

Zelenskyj podľa magazínu Trumpovi priviezol sadu darov. Jedným z nich bol majstrovský pás boxera Oleksandra Usyka, ktorý je šampiónom v ťažkej váhe. V Oválnej pracovni položil pás na postranný stolík a chcel ho odovzdať Trumpovi. Potom ale siahol po ďalšom z darov, čo bola séria fotografií ukazujúca ukrajinských vojnových zajatcov po ruskom zajatí, píše Time. „To sú drsné veci,“ reagoval Trump, keď v záberoch listoval. Podľa niektorých amerických predstaviteľov, predstavovali tieto fotografie moment, keď sa schôdzka zvrtla.

Rozhodnutie neľutuje

Keby Zelenskyj odovzdal majstrovský pás, mohlo to odľahčiť náladu, fotografie mali opačný účinok, uviedol magazín, podľa ktorého snímky zrejme u Trumpa vyvolali dojem, akoby mu bolo vyčítané utrpenie vojakov. Zelenskyj napriek tomu svoje rozhodnutie neľutuje. "Moja rodina, blízki, deti… Chcel som ukázať moje hodnoty. Ale potom sa rozhovor uberal iným smerom, "povedal teraz.

Washington po nevydarenom stretnutí pozastavil americkú pomoc Ukrajine, vrátane dodávok zbraní, munície a spravodajských informácií. Podľa Time to skomplikovalo situáciu pre ukrajinskú armádu na bojisku a Ukrajina bez prístupu k údajom z amerických satelitov prišla o schopnosť odhaľovať približovanie ruských bombardérov a riadených striel, mala teda menej času na varovanie pred vzdušnými údermi. Najviac bol dopad viditeľný v ruskej Kurskej oblasti, kde Rusi proti ukrajinským ozbrojeným silám zrýchlili postup, uviedol magazín.

Zelenskyj však podľa neho odmietol zvaliť vinu na Trumpovu administratívu. „Stav morálky vždy závisí od toho, či vaši partneri stoja po vašom boku. Ale nepovedal by som, že zmrazenie (pomoci) malo vplyv na operáciu v Kurskej oblasti,“ uviedol prezident. Viac mu však podľa Time vadila Trumpova úloha v ruských dezinformáciách týkajúcich sa tejto vojenskej operácie. Putin si nedávno so šéfom Bieleho domu telefonoval a povedal, že tisíce ukrajinských vojakov v Kurskej oblasti obkľúčila ruská armáda. „Bola to lož,“ povedal Zelenskyj. Americký prezident si ju však osvojil.

Napätie po stretnutí v Oválnej pracovni sa podľa Time začalo vytrácať, keď Trump aj Zelenskyj vyslali spolupracovníkov na spoločné rokovanie v Saudskej Arábii. Američania navrhli 30-dňové celkové prímerie a Zelenskyj súhlasil. Svojej delegácii povedal, aby súhlasili s prímerím bez podmienok. USA potom obnovili dodávky vojenskej pomoci aj spravodajských informácií.

Neverí v „apokalyptické scenáre“

Zelenskyj strávil celú vojnu tým, že požadoval bezpečnostné záruky od Američanov a ústupky od Rusov, píše Time s tým, že teraz sú takmer všetky jeho požiadavky odložené. Trump podľa magazínu súhlasil s niektorými ruskými požiadavkami bez toho, aby dostal veľa na oplátku. Stopol napríklad možnosť ukrajinského vstupu do NATO. Ukrajinský prezident napriek tomu dúfa, že si jeho americký náprotivok časom uvedomí, že šéfovi Kremľa nemožno veriť a že víťazstvo Ruska v tejto vojne by nebolo katastrofou len pre Ukrajinu. Bola by to podľa neho prehra pre celý Západ a hlavne pre USA s ich súčasnými lídrami. „Majú svoje ambície. Vidia svoju úlohu v histórii,“ povedal Zelenskyj s poznámkou, že preto neverí v „apokalyptické scenáre“.

Magazín si tiež všíma nedávnu návštevu českého prezidenta Petra Pavla na Ukrajine, ktorého označuje za jedného z najbližších spojencov Kyjeva. Medzi Zelenského medzinárodnými spojencami patrí Pavel dlhodobo k tým najpevnejším a najefektívnejším, píše Time a českej hlave štátu pripisuje zásluhu za českú muničnú iniciatívu.

Reportér Time tiež upozorňuje na výzdoby v Zelenského kancelárii, respektíve v jednej z izieb, kde je posteľ a niekoľko obrazov. Motívy na nich sú potápajúca sa ruská vojnová loď, ukrajinské jednotky bojujúce na ruskom území a tretí ukazuje Kremeľ pohltený plameňmi. Na záver sa článok vracia k osudu majstrovského pásu ukrajinského boxera Usyka. „Neviem,“ povedal Zelenskyj na otázku, čo sa s ním stalo. V zmätku po verejnej hádke ho ukrajinský prezident nechal na stolíku vedľa pohovky. Neskôr personál Bieleho domu tento dar odniesol do Trumpovej súkromnej jedálne, kde je s ďalšími suvenírmi ako memento neúspešnej diplomacie, píše Time.