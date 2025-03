ONLINE: USA sú po rozhovoroch optimistické: V Rijáde sa dosiahol pokrok a očakávame 'pozitívne oznámenie'

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 126 dní

Rusi naháňajú Poliakom, Baltom a Fínom strach. Vznikne na severovýchode Európy pre Putinovu armádu smrtonosná pasca? Prímerie? Rusko na Ukrajine ponúka iba smrť a skazu Video Rusi na Ukrajine pokračujú v dronových a bombových útokoch aj na civilné ciele. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Čítajte viac 1125. deň: Rusi v Luhanskej oblasti stratili obec Nadija, pri jej dobytí prišli o dva mechanizované pluky

10:05 Viaceré štáty východného krídla NATO sú odhodlané chrániť svoje územie aj pod zemou. Poľsko, Fínsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko sa vážne zaoberajú rozmiestnením mín v pohraničnom pásme. Výbušné nálože by sa nachádzali pozdĺž hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Vláda vo Varšave v podstate už hovorí o jasnom pláne. Očakáva sa, že podobne budú postupovať všetky tri pobaltské štáty. Pridať by sa mohla aj krajina tisícich jazier.

Čítajte viac Rusi naháňajú Poliakom, Baltom a Fínom strach. Vznikne na severovýchode Európy pre Putinovu armádu smrtonosná pasca?

9:42 Ukrajinská a americká delegácia dnes opäť rokujú v Rijáde, povedal agentúre AFP nemenovaný ukrajinský zdroj. Americká delegácia od nedele s Ukrajinou a Ruskom diskutuje v Saudskej Arábii o možnom obmedzení či zastavení už viac ako tri roky trvajúcich bojov. V nedeľu mali americkí diplomati schôdzku s ukrajinskou delegáciou a v pondelok s tou ruskou.

„My stále pracujeme s Američanmi,“ povedal nemenovaný ukrajinský diplomat skupinke novinárov, v ktorej bol aj zástupca agentúry AFP.

Očakáva sa, že dnes USA a Rusko vydajú vyhlásenie o pondelkových rozhovoroch, ktoré trvali zhruba 12 hodín. Jeden z ruských vyjednávačov, senátor Grigorij Karasin, ruskej agentúre TASS dnes dopoludnia povedal, že rokovania neboli jednoduché a dotkli sa mnohých problémov.

Čítajte viac Rokovania s USA neboli jednoduché, povedal ruský vyjednávač. Delegácia sa vracia do Moskvy

9:00 Vďaka českej muničnej iniciatíve by sa tento rok na Ukrajinu podľa českého premiéra Petra Fialu (ODS) malo dostať podobné množstvo nábojov kalibru 155 mm ako vlani, keď ich bolo 520-tisíc. V rozhovore s denníkom Financial Times (FT) vyjadril Fiala presvedčenie, že je veľká šanca, že sa to podarí. Zároveň šéfa opozičného hnutia ANO Andreja Babiša obvinil z toho, že pomáha ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý už vyše troch rokov vedie vojnu proti Ukrajine.

„Babiš je proti tejto muničnej iniciatíve, proti výdavkom na obranu a hovorí o mieri bez podmienok,“ poznamenal Fiala. „Pomáha Vladimirovi Putinovi, to je veľmi jasné.“

FT poznamenáva, že expremiér Babiš, ktorého populistická strana vedie v prieskumoch verejnej mienky, naznačil, že by zastavil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine.

Česko za súčasnej vlády patrí k najsilnejším podporovateľom Ukrajiny. Za minulý rok ČR pre Ukrajinu okrem iného sprostredkovala dodávky približne 1,5 milióna kusov delostreleckej munície rôznych kalibrov. Do českej muničnej iniciatívy sa zapojila aj séria spojeneckých krajín.

Ukrajinci zahrali Rusom delostreleckú symfóniu Video Umenie ukrajinskej 26. delostreleckej brigády vo vojne. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

8:51 Rusko proti Ukrajine v noci vyslalo raketu Iskander-M a 139 dronov, z ktorých sa 78 podarilo zostreliť, ďalších 34 dronov nedoletelo do cieľa, zrejme pod vplyvom rušenia prostriedkami rádioelektronického boja. Uviedlo to dnes ukrajinské letectvo. Na sociálnej sieti Telegram bez bližších podrobností dodalo, že ruský útok spôsobil škody v Charkovskej, Sumskej, Poltavskej, Kirovohradskej, Kyjevskej, Čerkaskej a Odeskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany predtým informovalo o zničení piatich ukrajinských dronov nad anektovaným Krymom.

V Poltavskej oblasti utrpeli zranenia dvaja pracovníci priemyselného podniku, v ktorom po dopade trosiek zostrelených ruských dronov vypukol požiar, napísal šéf oblastnej správy Volodymyr Kohut na telegrame. V Záporožskej oblasti bola pri nálete dronov zranená 58-ročná žena a 30-ročný muž, informoval šéf oblasti Ivan Fedorov. Pri útoku ruského dronu na Cherson bol zranený 19-ročný mladík, informoval náčelník vojenskej správy tohto mesta na juhovýchode Ukrajiny Roman Mročko.

V Kyjevskej oblasti, obklopujúcej ukrajinské hlavné mesto, vypukli pri náletoch požiare v skladoch, ktoré hasiči medzitým uhasili. Všetko sa zaobišlo bez obetí a ranených, uviedli. V Charkovskej oblasti na východe krajiny Rusi podnikli veľký nálet na Izjum, kde drony zasiahli civilný podnik a spôsobili rozsiahly požiar. Ani tu nie sú hlásené obete či ranení, dodali záchranári.

6:53 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 180 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 905 940, uviedol v utorok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o päť tankov, 18 obrnených bojových vozidiel pechoty, 61 delostreleckých systémov a tri raketomety.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 10 425 tankov, 21 670 obrnených bojových vozidiel pechoty, 25 190 delostreleckých systémov a 1 341 raketometov

6:10 Americkí a ruskí predstavitelia v pondelok ukončili celodenné rozhovory zamerané na užší návrh na prímerie na mori medzi Kyjevom a Moskvou, ktorý je súčasťou diplomatického úsilia, o ktorom Washington dúfa, že pomôže pripraviť pôdu pre širšie mierové rokovania, napísala agentúra Reuters.

Zdroj z Bieleho domu uviedol, že v rozhovoroch v Rijáde sa dosiahol pokrok a že sa očakáva „pozitívne oznámenie“ „v blízkej budúcnosti“. Ruská tlačová agentúra RIA uviedla, že ruská delegácia na otázku o ich nálade po skončení rozhovorov odpovedala: „Je to dobré“.

Ruský zdroj agentúre Reuters povedal, že rozhovory sa skončili v pondelok neskoro a návrh spoločného vyhlásenia bol zaslaný Moskve a Washingtonu na schválenie, pričom strany ho chcú zverejniť v utorok. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už skôr uviedol, že nebudú podpísané žiadne dokumenty, informovala agentúra TASS.

Trump predtým v pondelok vymenoval ďalšie problémy, o ktorých povedal, že sú na stole: „Práve teraz hovoríme o území. Hovoríme o demarkačných líniách, hovoríme o moci, vlastníctve elektrární“. Rusko minulý týždeň odmietlo návrh Trumpa na úplné 30-dňové prímerie na Ukrajine a zatiaľ súhlasilo len s moratóriom na útoky na energetickú infraštruktúru.

Počas pondelkových rokovaní v Rijáde ruské rakety zasiahli mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny. Poškodených bolo niekoľko výškových obytných blokov spolu so školou a nemocnicou, uviedol regionálny guvernér Volodymyr Arťuk vo videu nakrútenom pred požiarom vytvárajúcim stĺp dymu, uviedla agentúra Reuters. Školáci boli v tom čase v útulku, mohlo byť podľa neho viac obetí

„Moskva hovorí o mieri, zatiaľ čo uskutočňuje brutálne útoky na husto obývané obytné oblasti vo veľkých ukrajinských mestách,“ povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha. „Namiesto prázdnych vyhlásení o mieri musí Rusko prestať bombardovať naše mestá a ukončiť vojnu proti civilistom,“ dodal.