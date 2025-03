Mohli si Rusi prečítať tajné vojnové plány USA? Biely dom ich ponúkol novinárovi

Keby sa toto stalo demokratickým prezidentom Joeovi Bidenovi či Barackovi Obamovi, je jasné, čo by urobili republikáni. V podstate by žiadali pre všetkých zúčastnených trest smrti.

Nervózny minister obrany USA: Nikto nezdieľal vojnové plány Video Zdroj: C-SPAN

"Presne tak,“ reagoval pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite.

Bezpečnostný škandál

Reč je o škandále, do ktorého je namočená celá bezpečnostná elita vlády Donalda Trumpa. Šéfredaktor magazínu Atlantic Jeffrey Goldberg sa dostal do skupiny na šifrovanej komunikačnej platforme Signal. V nej najvyššie postavení americkí predstavitelia diskutovali o plánoch na vojenský zásah proti jemenským militantom húsiovcom, ktorých podporuje Irán.

Nebola to však šikovná novinárska práca. Goldberga do skupiny jednoducho niekto pridal. Dokonca to vyzerá tak, že to urobil samotný Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz, respektíve jeho ľudia.

„V utorok 11. marca som dostal žiadosť o pripojenie na Signal od používateľa, ktorý sa identifikoval ako Michael Waltz. Stretol som sa s ním v minulosti, a hoci mi nepripadalo zvláštne, že by ma mohol osloviť, myslel som si, že je to trochu nezvyčajné, vzhľadom na sporný vzťah Trumpovej vlády s novinármi. Okamžite mi prebleslo mysľou, že by sa niekto mohol vydávať za Waltza, aby ma nachytal. Prijal som žiadosť o spojenie v nádeji, že je to skutočný poradca pre národnú bezpečnosť a že sa chce porozprávať o Ukrajine, Iráne alebo o inej dôležitej záležitosti. O dva dni neskôr – vo štvrtok – o 16.28 som dostal oznámenie, že mám byť zaradený do chatovej skupiny Signal. Volalo sa to Houthi PC small group (malá skupina húsiovci PC),“ napísal Goldberg pre Atlantic.

Skratka PC – principals committee – podľa magazínu vo všeobecnosti označuje skupinu vládnych lídrov, ktorí zaisťujú bezpečnosť USA vrátane ministra obrany, šéfa diplomacie alebo riaditeľa CIA.

A všetci títo ľudia boli naozaj v rovnakej skupiny na Signale ako Goldberg. K nim sa pridala aj šéfka úradu, pod ktorý spadajú americké tajné služby, či Steven Witkoff, mimoriadny vyslanec Trumpa pre Blízky východ, ktorý však rieši aj rokovania s Ruskom týkajúce sa vojny proti Ukrajine.

Práve toto meno je na zozname veľmi zaujímavé. Vyzerá to totiž tak, že skupina na Signale vznikla v čase, keď bol Witkoff v Moskve. Upozornil na to reportér denníka Wall Street Journal Yaroslav Trofimov.

„Ten konkrétny čet na Signale bol podľa Goldberga nastavený o 16.28 13. marca. Witkoff vtedy končil návštevu Moskvy a jeho lietadlo odletelo o niekoľko hodín neskôr. Samozrejme, nevieme, aké ďalšie skupiny americkej vlády na Signale a WhatsAppe bežali paralelne,“ pripomenul Trofimov na sociálnej sieti Twitter (X) s tým, že Signal má síce veľmi kvalitné šifrovanie, ale ak má telefón s touto aplikáciou zapnutý prístup na wifi alebo funkciu Bluetooth, do zariadenia sa dá preniknúť.

"Ľudia v Trumpovej vláde si myslia, že pre nich neplatia pravidlá,“ povedal pre Pravdu Scott Lucas, expert na medzinárodné vzťahy a tajné služby z Birminghamskej univerzity. „Postup je taký, že keď sa diskutuje o vojenských plánoch vrátane bombardovania, tak sa to robí cez zabezpečené zariadenia a deje sa to v na to určených priestoroch. Ale nie všetci zapojení boli Washingtone. Witkoff bol napríklad v Moskve a snažil sa stretnúť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Takže v záujme rýchlosti a vlastného pohodlia porušili všetky pravidlá. A fakt, že Witkoff bol v tom čase v Rusku, len zvýšil riziko bezpečnostného ohrozenia,“ ozrejmil Lucas.

Vtipne to na sociálnej sieti Bluesky glosoval populárny účet Darth Putin, ktorý paroduje šéfa Kremľa. „Ak sa náhodne delí o tajomstvá s novinármi, predstavte si, čo Trumpov tím dáva mne dobrovoľne,“ ironicky komentoval únik informácií.

„Komunikácia na zariadeniach, ktorá novinárom v reálnom čase prinášala informácie o budúcej operácii, mohla spôsobiť, že konverzáciu kompromitovali aj iní zainteresovaní zahraniční aktéri. Mohla byť v dôsledku toho celá misia zameraná na útok na húsiovcov ohrozená a mohli byť ohrozené aj životy vojakov?“ pýta sa vo svojej analýze austrálsky generál vo výslužbe Mick Ryan.

Kondómy za 50 miliónov pre Gazu? Pomýlil som sa, priznal Musk Video Zdroj: C-SPAN

Autentický čet

Čo sa teda dialo v četovacej skupine na Signale? Goldberga do nej pridali a potom jej účastníci diskutovali o plánoch na útok. Bombardovanie cieľov v Jemene sa nepáčilo viceprezidentovi J. D. Vanceovi, podľa ktorého nebolo jasné, či takýto krok pochopí verejnosť. Trumpova dvojka sa tiež sťažovala, že zásah v blízkovýchodnej krajine pomôže Európe, lebo prispeje k otvoreniu námorných trás, ktoré húsiovci ohrozujú.

"Ak si myslíš, že by sme to mali urobiť, poďme na to. Len nenávidím to, že opäť zachraňujeme Európu,“ odpovedal v konverzácii Vance ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi.

Goldberg hovorí, že si stále nebol istý, či celý čet nie je nejaká dezinformačná akcia. V sobotu 15. marca sa však v diskusii objavili detaily plánovanej vojenskej operácie proti húsiovcom. Novinár z nich necitoval, keďže sú to citlivé informácie. O dve hodiny neskôr sa začalo bombardovanie, presne podľa toho, ako to bolo uvedené v konverzácii na Signale.

Následne misiu potvrdila americká vláda, podľa ktorej sa počas nej podarilo zlikvidovať viacero lídrov húsiovcov. Zdroje z Jemenu uviedli, že pri útokoch zahynulo najmenej 53 ľudí.

Keď už bolo jasné, že čet skutočne odráža realitu, Goldberg ho dobrovoľne opustil. Nikto ho však nekontaktoval ani sa ho nepýtal, čo v skupine robí a prečo z nej odišiel, hoci o tomto kroku museli v rámci notifikácie všetci vedieť.

Národná bezpečnostná rada uviedla, že čet bol autentický. Hegseth však pri konfrontácii s médiami len podráždene odvrkol, že nikto neinformoval o vojnových plánoch, a to je vraj všetko, čo k tomu môže povedať. O Goldbergovi vyhlásil, že je to vraj iba takzvaný novinár, ktorý si vymýšľa. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že tím ľudí, ktorý sa stará o bezpečnosť USA, má naďalej maximálnu dôveru prezidenta.

Opoziční demokrati požadujú objasnenie celého škandálu. Objavili sa už aj výzvy na odstúpenie Waltza a Hegsetha. Šéf demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries zdôraznil, že ak to republikáni myslia s Amerikou vážne, musia sa pripojiť k rýchlemu, serióznemu a vecnému vyšetrovaniu tohto neprijateľného a nezodpovedného narušenia národnej bezpečnosti.

Najviac sa asi kolíše stolička pod Waltzom. Všetko svedčí o tom, že to bol buď on, alebo jeho ľudia, ktorí pridali Goldberga do četu.

"Bolo nezodpovedné, že sa neskontrolovalo, kto tam bol. Bolo ľahkovážne viesť takýto rozhovor na Signale. Poradca pre národnú bezpečnosť si také niečo nemôže dovoliť,“ povedal pre portál Politico zdroj z Trumpovej vlády, ktorý si neželal byť menovaný.

"Odstúpiť by mali všetci zainteresovaní. Existujú právne predpisy, ktoré regulujú oblasť národnej bezpečnosti. Tie boli porušené vytvorením skupiny na Signale, pridaním Goldberga a zverejnením prísne tajných materiálov. Najväčší problém má Waltz. Odráža to aj širší boj v rámci Trumpovej vlády. Napríklad on je pri politike týkajúcej sa Ukrajiny na jednej strane so šéfom diplomacie Marcom Rubiom či s vyslancom Keithom Kelloggom a v druhej skupine sú ľudia okolo Vancea a Donalda Trumpa juniora. Je to príležitosť, ako poradcu pre národnú bezpečnosť vytlačiť z vlády s tým, že to nie je tímový hráč. Bude to však závisieť od prezidenta Trumpa,“ vysvetlil Lucas.