Trump podpísal výnos na organizovanie volieb, očakávajú sa súdne podania

Americký prezident Donald Trump podpísal výnos, ktorý výrazne pozmení organizáciu federálnych volieb. Dokument zverejnený na webe Bieleho domu okrem iného požaduje úradný doklad o občianstve pre registráciu voličov či hrozí právnymi krokmi proti štátom USA, ktoré do sčítania zahrnú aj hlasy dodané po volebnom dni. Agentúra AP očakáva, že prezidentské nariadenie súdne napadnú mnohé organizácie obhajujúce súčasnú podobu volebných práv.

Trump v minulosti opakovane vyhlasoval, že výsledok volieb ovplyvňujú prisťahovalci bez občianstva. Hovoril aj o volebných podvodoch. Žiadne dôkazy, ktorými by svoje tvrdenia podporil, ale nikdy nedoložil. Na vplyv imigrantov poukazoval už v roku 2016, keď vo voľbách porazil demokratku Hillary Clintonovú.

Biely dom k prezidentovmu výnosu uviedol, že cieľom je obnoviť dôveru Američanov vo voľby a ochrániť volebný proces, dokument preto požaduje dôkladnejšie preverenie občianstva voličov.

Registrácia voličov doteraz funguje tak, že záujemcovia potrebujú vodičský preukaz, prípadne číselný kód, ktorý je obdobou rodného čísla. Ľudia síce nemusia preukázať, že sú občanmi USA, avšak ich údaje sa overujú v úradných databázach a záujemcovia o hlasovanie pri registrácii prisahajú, že občianstvo majú. Ak by to nebola pravda, hrozilo by im aj väzenie alebo vyhostenie.

Trumpovo nariadenie ďalej uvádza, že americké ministerstvá spravodlivosti a vnútornej bezpečnosti by mali zabrániť tomu, aby sa ľudia bez amerického občianstva podieľali na správe a riadení volieb. Prioritu podľa neho bude mať presadzovanie zákonov, ktoré zakazujú cudzím občanom prispievať na volebné kampane.

Časť nariadenia sa venuje aj sčítaniu hlasovacích lístkov. Výnos poznamenáva, že federálny zákon jasne určuje deň volieb, preto je potrebné podniknúť právne kroky proti štátom, ktoré by sčítali lístky doručené neskôr.

Trump po dnešnom podpise uviedol, že jeho vláda v najbližších týždňoch podnikne ďalšie kroky, ktoré podľa neho ochránia a posilnia organizáciu a správu volieb.