Trumpov poradca prevzal zodpovednosť za únik tajných vojenských informácií

Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz v utorok vyhlásil, že nesie "plnú zodpovednosť" za to, že do četovacej skupiny piatich vysokých predstaviteľov americkej administratívy, v ktorej diskutovali o plánoch útokov na Jemen, omylom pridal šéfredaktora časopisu The Atlantic. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.