Nie potratom? Odložte tajne novorodencov do babyboxu. Chorvátsky projekt vyvoláva vášne

Keď senzory pohybu zistia pohyb pri otvorení poklopu babyboxu, jeptišky a predstavitelia protipotratového združenia dostanú upozornenie na mobilné telefóny. Uhol bezpečnostnej kamery zaručuje, že osoba odkladajúca dieťa nie je vidieť.

„Cieľom je zachrániť životy a zabrániť zámernému usmrcovaniu detí,“ povedala agentúre AFP Alberta Vrdoljaková, vedúca záhrebského združenia Betlehem, ktoré takzvané Okno života prevádzkuje.

Potrebu podobných zariadení podľa nej okrem iného potvrdil šokujúci prípad novorodeného chlapca, ktorý bol vlani v máji odložený v popolnici v parku neďaleko Záhrebu. Dieťa našťastie prežilo, náhodou ho včas našli dvaja mladí ľudia.

Záhrebský babybox zatiaľ doteraz nikto nevyužil.

Rozporuplné názory

„Spoločnosť takéto miesto potrebuje, ponúka riešenie pre prípady, ktoré sú zriedkavé, ale existujú,“ povedal Zvonimir Kvesić, ďalší člen združenia Betlehem.

Skupina Ženská sieť Chorvátsko však tento krok odsúdila ako „nezákonný, nebezpečný a proti najlepšiemu záujmu dieťaťa“. Babybox by podľa nej mal byť odstránený.

V Chorvátsku sú potraty legálne, no v poslednom čase sú horšie dostupné, pretože väčšina gynekológov v štátnych nemocniciach ich odmieta vykonávať z morálnych dôvodov.

Niektorí varujú, že sa fungovanie babyboxu pohybuje v právnej sivej zóne a ponecháva priestor na prípadné zneužitie.

„Môže to znieť ako dobrý nápad, ale v konečnom dôsledku ide opäť o to, aby sa ženy ohľadom potratu cítili zle a aby sa ponúkala ‚alternatíva‘,“ povedala AFP okoloidúca Mia Kneževičová, úradníčka zo Záhrebu.

Alternatíva k zámernému usmrcovaniu detí?

Vrdoljaková to však dôrazne odmietla s tým, že „ide o alternatívu k zámernému usmrcovaniu detí, nie o zákaz potratov“. Organizácia Betlehem, ktorá prevádzkuje tiež azylový dom pre ženy a útočisko pre matky samoživiteľky, podľa nej len podáva „pomocnú ruku systému“.

Úrady však upozorňujú, že odloženie dieťaťa je v Chorvátsku trestným činom, ministerstvo sociálnych vecí preto okolo babyboxu začalo kontrolu.

„Aj keď je každá záchrana života ušľachtilá, treba mať na pamäti etické a právne otázky, ktoré takéto miesto vyvoláva,“ povedala agentúre AFP detská ombudsmanka Helenca Pirnatová Dragicevičová.

Odvolala sa na právo dieťaťa poznať vlastnú identitu, ktoré je zaručené dohovorom OSN, a zdôraznila, že je potrebné riešiť základné príčiny odkladania detí. Výbor OSN pre práva dieťaťa v Ženeve pred babyboxami varuje a žiada krajiny, aby našli alternatívy.

Ak to zachraňuje životy, stojí to za to

Niektorí právni experti však baby boxy podporujú. „Právo na život má prednosť pred právom na informácie o (biologickom) pôvode,“ povedala chorvátskym médiám profesorka práva na záhrebskej univerzite Alexandra Koračová Graovacová. „Dieťa bez zabezpečeného práva na život nemá žiadne iné právo,“ dodala.

Podľa združenia Betlehem má podobné babyboxy najmenej desať európskych krajín – Belgicko, Česko, Taliansko, Litva, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko a Švajčiarsko. Fungujú tiež v Číne, Indii, Japonsku a USA.

„Je to prax skôr zo stredoveku ako z 21. storočia, ale ak to zachráni jeden život, stále to stojí za to,“ povedala 33-ročná právnička Lea, ktorá odmietla uviesť svoje celé meno.

Podľa oficiálnych údajov bolo v Chorvátsku za posledných desať rokov zaznamenaných šesť prípadov úmyselného usmrtenia dieťaťa.

Na rozdiel od niektorých európskych krajín nie je v Chorvátsku možný anonymný pôrod. Ministerstvo zdravotníctva však vlani vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá sa touto problematikou zaoberá.

Minulý mesiac ďalšou cirkvou podporované združenie V mene rodiny vyzvalo na prijatie zákona, ktorý by umožnil anonymný pôrod a zaviazal nemocnice na to, aby mali priestory na odkladanie detí.