Šéf NATO Rutte: Odpoveď NATO na akýkoľvek útok na Poľsko či iného spojenca bude zničujúca

NATO - mohutné cvičenie v Rumunsku Steadfast Dart 2025 Video

Na tlačovej konferencii po rokovaní s poľským premiérom Donaldom Tuskom Rutte upozornil, že ak niekto vyhodnotí situáciu tak, že Poľsko alebo iného spojenca môže napadnúť bez následkov, stretne sa s tvrdou odpoveďou NATO. Rutte varoval pred zničujúcou reakciou Severoatlantickej aliancie a povedal, že to musí byť jasné ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a všetkým ďalším potenciálnym agresorom.

Podľa webu polskieradio24.pl Rutte poukázal na „vážnu hrozbu“ zo strany Ruskej federácie, ktorá „prechádza na vojnovú ekonomiku“. Podľa Rutteho by sa na to nemalo zabúdať, pretože to ovplyvní výrobné možnosti Ruska a jeho schopnosť rozširovať armádu.

Šéf aliancie NATO pochválil Poľsko za objem výdavkov na obranu a zdôraznil, že je cenným spojencom, ktorý posilňuje východné krídlo NATO.

Šéf NATO Mark Rutte, exkluzívny rozhovor pre ta3 Video

Poľský premiér poukázal na to, že európske krajiny majú obmedzený vplyv na priebeh rokovaní medzi predstaviteľmi USA a delegáciami Ruska a Ukrajiny. Podľa Tuskovho názoru sa preto Poľsko aj jeho spojenci musia pripraviť na „scenáre, ktoré nie sú na sto percent písané nami“.

Mier na Ukrajine musí byť podľa poľského premiéra založený na plnej suverenite tejto krajiny, ktorá zabezpečí stabilitu v regióne. „Budeme veľmi úzko spolupracovať na dosiahnutí dobrého mieru na Ukrajine,“ zdôraznil Tusk.

Poďakoval sa lídrovi NATO za podporu poľskej iniciatívy East Shield a rýchle zapojenie Severoatlantickej aliancie do ochrany Baltského mora pred sabotážou, ako to požadovala Varšava. East Shield je obranná iniciatíva, ktorú spustila poľská vláda s cieľom chrániť svoju hranicu s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad. Program predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do bezpečnosti a ochrany hraníc v povojnovej histórii Poľska.