The Atlantic zverejnil úplnú konverzáciu činiteľov USA o vojenských úderoch

Magazín The Atlantic zverejnil úplnú konverzáciu vysokopostavených amerických činiteľov o plánovaných vojenských úderoch, ktorú viedli cez chat na sieti Signal, do ktorého omylom prizvali šéfredaktora The Atlantic Jeffreyho Goldberga.

Minister obrany Pete Hegseth v ňom napríklad informoval o presnom čase aj spôsobe útoku proti jemenským povstaleckým Húsíom. Administratíva Donalda Trumpa zatiaľ tvrdí, že sa do chatu nedostali žiadne informácie, ktoré by podliehali utajeniu.

„Neboli tam utajené informácie,“ povedal v utorok Trump a podobne sa vyjadrili aj ďalší predstavitelia vlády, ktorá pre kauzu čelia silnej kritike.

The Atlantic sa napriek tomu pred zverejnením celého chatu pýtal administratívy, či s tým súhlasí. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že síce konverzácia neobsahovala utajené informácie, čo však neznamená, že administratíva nemá námietky proti jej zverejneniu. „Malo ísť o internú a súkromnú poradu medzi vysokopostavenými vedúcimi pracovníkmi a diskutovalo sa o citlivých informáciách,“ poznamenala.

Zo zverejneného chatu je napríklad zrejmé, že v ňom Hegseth 15. marca krátko pred poludním zdieľal presné plány chystanej operácie. „ČAS TERAZ (11:44): Počasie je priaznivé. Práve POTVRDENÉ s CENTCOM, máme ZELENÚ na začatie misie,“ napísal s odvolaním sa na regionálne veliteľstvo americkej armády CENTCOM, ktoré bolo za útok zodpovedné.

Minister obrany potom tiež uviedol presný čas, kedy budú štartovať lietadlá F-18 a kedy majú zaútočiť na „teroristu“, ktorý bol cieľom operácie. Ďalej opisuje presné časy ďalších fáz úderu aj zbrane, ktoré budú využité. Svoje správy odoslal zhruba dve hodiny pred hlavnou fázou útoku.

„Ak by sa tieto informácie – najmä presné časy vzletu amerických lietadiel smerujúcich do Jemenu -dostali do nesprávnych rúk počas tohto kľúčového dvojhodinového obdobia, americkí piloti a ďalší príslušníci ozbrojených síl by mohli čeliť ešte väčšiemu nebezpečenstvu, než akému zvyčajne čelia,“ napísal The Atlantic.

Bezpečnostní experti časopisu opakovane oznámili, že využitie aplikácie Signal pre diskusiu o takto citlivých otázkach je ohrozením národnej bezpečnosti. The Atlantic navyše poznamenáva, že za bežných okolností by niektoré informácie z chatu podliehali utajeniu.

Hovorkyňa Leavittová po zverejnení dnešného textu na X napísala, že celý tento príbeh bol ďalší hoax napísaný odporcom Trumpa, ktorý je dobre známy svojimi senzáciechtivými prekrúteniami.