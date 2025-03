Šokujúce správanie lekárky v Česku. Gynegologička vulgárne vynadala pacientke, hrozí jej trest

O incidente informoval portál iDNES.cz. „Choďte do ri*i!“ kričí lekárka na pacientku vo videu, ktoré v utorok zverejnila televízia Nova. „Mám to v ri*i. Choďte do ri*i! Teraz hneď. Mám toho plné zuby! Okamžite z môjho priestoru vypadnite,“ pokračuje.

K incidentu podľa portálu došlo minulý týždeň v utorok. Pacientka chcela od gynekologičky vypísať žiadanku do špecializovaného centra na vyšetrenie kvôli problémom s otehotnením. To doktorka odmietla a strhla sa hádka. „Vy si myslíte, že pojeba*é vaše práva pacientov niekoho zaujímajú? Vy ma vydierate žiadankami?“ hovorí lekárka na záberoch pacientky.

Z videa nie je jasné, čo nadávkam predchádzalo a čo bolo spúšťačom agresívneho správania gynekologičky.

Prípadom sa teraz zaoberá česká lekárska komora (ČLK), kde pacientka podala sťažnosť. „To správanie je absolútne neprijateľné, neprofesionálne a ľudsky hnusné. Česká lekárska komora dostala sťažnosť pacientky, ktorá nás zároveň informovala, že sa obrátila aj na políciu. Revízna komisia sťažnosť prijala a bude prebiehať vyšetrovanie tak, ako je štandardne zvykom. Takéto konanie je úplne mimo mantinelov,“ uviedol pre portál iDNES.cz prezident komory Milan Kubek.

Podľa neho je najpravdepodobnejším trestom pre lekárku pokuta v kombinácii s pokarhaním. Vylúčenie z komory a s tým spojený zákaz výkonu lekárskej činnosti na stole nie je, dodal šéf ČLK. „V takýchto prípadoch sa všetci potrestaní lekári vždy obrátili na súd. Ešte nikdy sa nestalo, že by súd rozhodnutie komory zrušil. Ale tu si myslím, že by ten trest bol neprimeraný,“ povedal Kubek.

Disciplinárne konanie môže trvať niekoľko týždňov. Podľa Kubeka záleží napríklad na tom, ako bude spolupracovať pacientka aj lekárka. Revízna komisia ich bude chcieť vypočuť. Kubek ale výsledok predvídať nechce, na rozhodnutie komisie totiž nemá žiadny vplyv.

„Takéto správanie je úplne neprístojné, neetické a nie je hodné lekára,“ povedal hovorca ministerstva zdravotníctva Ondřej Jakob. Rokovanie lekárky je podľa rezortu nepochopiteľné a vymyká sa všetkým štandardom.

Správanie doktorky odsúdil na sociálnej sieti X aj námestník ministra zdravotníctva Václav Pláteník. „Prejavila sa ako neprofesionálna hyena hneď v niekoľkých oblastiach. Okrem nedodržania ani zdanlivo ústretového prístupu a slušnosti, neposkytla zjavne pacientke službu zodpovedajúcim spôsobom a svojimi výrazmi spochybňovala všeobecne práva pacientov,“ napísal.

Gynekologička tvrdí, že situáciu vyprovokovala pacientka. „To bolo úplne nezvládnuté z mojej strany a veľmi ma moje správanie mrzí. To hovorím úprimne. Bolo to ale vyprovokované,“ povedala televízii Nova.

„Ja som fakt vybuchla. Som fakt impulzívna, nie som krotká bytosť. Ja som impulzívna, emotívna, cholerická. To je prosím moja súkromná vlastnosť,“ dodala. Pacientka ale obvinenia z vyprovokovania odmietla.

Podľa Olejára je ale na ospravedlnenie neskoro. „Lekár nemôže byť impulzívny. Hovorí sa, že chirurgovia sú mäsiari, ale nie tým spôsobom, že sú impulzívni,“ dodáva.

Ku konfliktom medzi lekármi a pacientmi podľa šéfa ČLK Kubeka dochádza často. „Sú pod stále väčším tlakom, agresivita pacientov a ich príbuzných voči zdravotníkom narastá. Je to problém v celej Európe,“ hovorí Milan Kubek s tým, že jedným z dôvodov nárastu agresivity bola covidová pandémia.

Zvýšená frustrácia ale podľa neho podobné správanie neospravedlňuje. „Žiadny syndróm vyhorenia nemôže ospravedlniť také hnusné konanie,“ dodáva.