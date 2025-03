Expertka z Ukrajiny: Trump dal Putinovi čas, aby Rusko mohlo útočiť

Ukrajinka z Kyjeva: Čo odkazuje proruským Slovákom Video Rozhovor s Viktoriou Vdovyčenkovou z októbra 2022. / Zdroj: TV Pravda

Minulý týždeň absolvoval americký prezident Donald Trump telefonát so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Existuje dohoda o prímerí v oblasti energetiky, infraštruktúry a výmene väzňov. Pracuje sa na prímerí v Čiernom mori, ale Rusko má veľa požiadaviek a pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Ako to vnímate?

Pre ukrajinských expertov to bol hanebný telefonát. Najprv sme sa o jeho obsahu dozvedeli z Kremľa. Bola to hanba pre Trumpov tím, ktorý nebol na takýto rozhovor pripravený. Takto analyzujú výsledky a nuansy telefonátu ukrajinskí odborníci. Prezident USA súhlasil s organizovaním hokejového zápasu s Rusmi. Kto vie, či o tom americkí hráči vedeli vopred. A boli sme prekvapení, že to nie je golf, ktorý Trump rád hrá. Ale bez ohľadu na humornú stránku veci, máme tu oficiálne vyhlásenie zo strany Kremľa s požiadavkami Putina na zastavenie západnej vojenskej podpory pre Kyjev a demobilizáciu ukrajinskej armády. Všimnite si tiež odlišnosti vo vyjadreniach. Biely dom tvrdí, že lídri súhlasili s prímerím týkajúcim sa energetiky a infraštruktúry. Kremeľ uvádza, že Trump to navrhol. Sú to dve rozličné veci a neznamená to, že Moskva sa k niečomu zaviazala. Pripomínam, že v čase telefonátu ruské drony útočili na Kyjev. Pozrite si sociálne siete veľvyslankyne Európskej únie na Ukrajine Kataríny Mathernovej a jej videá. Takže podľa mňa po telefonáte v Kremli otvárali šampanské. Putin tiež zahral geopolitickou kartou.

Čoho sa to týkalo?

Iránu. Moskva ponúka Trumpovi svoj veľmi obmedzený vplyv na Teherán a chce za to niečo na Ukrajine. Hovorí o tom, že Irán by nemal mať k dispozícii jadrové zbrane. Je to vydieranie a bude to nástroj na to, aby boli uvoľnené protiruské sankcie. Podľa Trumpových slov to bol krásny rozhovor, ale to nič neznamená. Mimochodom, obe strany sa pokúšajú odsunúť Európu na druhú koľaj. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev na sociálnych sieťach napísal, že Trump a Putin mali ľahké predjedlá v podobe bruselského ružičkového kelu, fish and chips z Británie a parížskeho kohúta (Medvedev pridal aj to, že hlavné jedlo bol kyjevský kotlet, pozn. red.). Čiže počas telefonátu sa neriešilo nič zmysluplné pre Európu, ani americká vláda nepožiadala o jej začlenenie do rokovaní. Z ukrajinského hľadiska to chápeme tak, že Trump dáva Putinovi čas, aby ruský vládca mohol oddialiť odpoveď na predložené návrhy a aby Moskva maximalizovala útoky proti nám. Americký prezident je obklopený ruskou propagandou a doslova hlása to isté, čo hovorí Kremeľ. Je to, bohužiaľ, tak, že Putin sa snaží manipulovať šéfom Bieleho domu, lebo ten chce byť slávny. Kyjev sa teraz pozerá najmä na Európsku úniu a Spojené kráľovstvo a očakáva od nich rýchlejšiu a efektívnejšiu podporu.

V podstate hovoríte, že Trump dáva Putinovi všetko. Prečo sa tak správa?

Nevieme všetko o podrobnostiach rozhovorov Trumpa a Putina. Šéf Kremľa sa buď usiluje amerického prezidenta zmanipulovať, alebo je tu niečo, čo využíva ako nástroj na vydieranie či aspoň na oslabenie pozície vládcu Oválnej pracovne. Ako som povedala, nevieme všetko o rokovaniach, no na druhej strane poznáme výsledok. Rozhodne sa nedá povedať, že by vyhlásenie Bieleho domu po telefonáte Trumpa s Putinom bolo vyvážené. Nielen ja, ale aj iní odborníci na Ukrajine a v Európe chápu, že sa niečo deje, hoci detaily zostávajú ukryté. Trump Putina zatiaľ nekritizuje. Možno sa americký prezident pripravuje na to, že v súvislosti s Ruskom urobí niečo drsné, hoci ja si to nemyslím. Momentálne to vyzerá tak, že Washington nie je ochotný kritizovať Moskvu a chce sa vrátiť k štandardným vzťahom s ňou. Preto na Ukrajine vravíme, že to bol hanebný telefonát, ale je to realita, s ktorou musíme žiť.

Americkí predstavitelia v súvislosti s ukončením vojny prestali hovoriť o spravodlivom mieri.

Áno.

Vnímate to ako problém?

Samozrejme. Otázkou je, čo s tým, keď sa už prestalo hovoriť o mieri, ktorý má byť aj spravodlivý. Viete, čo to znamená pre vás? Ak sa na Ukrajine nepodarí dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier, vo všeobecnosti platí, že trpieť bude aj Európa. Či sa vám to páči, alebo nie. A keď spomínam Európu, myslím to v najširšom zmysle tohto slova a doslova hovorím o snahách o európsku integráciu. Čelíme hybridným hrozbám a vojne. Nie je to len Rusko, sú tu aj iní aktéri, ktorí narúšajú demokratický politický proces v Európe. Keď sa vážne nebudeme zaoberať obranou a bezpečnosťou, tak životy ďalších generácií ľudí na starom kontinente nebudú také, aké by sme si želali. Tak to, bohužiaľ, je. Stále sme pánmi našich osudov, ale, samozrejme, veľa sa diskutuje o tom, akým scenárom môžeme čeliť a čo musíme urobiť. No všetko to bude zbytočné, ak nedosiahneme trvalý a spravodlivý mier. Spoločne by sme mali premýšľať nielen o tom, ako prežiť, ale ako žiť.

Budeme v istom momente svedkami prímeria? Aspoň toho 30-dňového, s ktorým už Ukrajina súhlasila, ale Rusko očividne naťahuje čas, čo pripustil aj Trump.

Myslím si, že k prímeriu sa dopracujeme. Otázkou je, ako sa každá zo strán naň pripraví. Preto som zámerne spomenula EÚ a Britániu. Krajiny únie vedú konkrétne rozhovory s Londýnom a hovorí sa o koalícii ochotných štátov. Vyžaduje si to spoločný postup a prirodzené porozumenie s Ukrajinou. Ak spojíme naše snahy, Kyjev bude možné vyzbrojiť lepšie, efektívnejšie a rýchlejšie, pretože máme málo času. Je potrebné posilniť ukrajinskú armádu, ale zároveň sa musíme snažiť, aby sme narušili podobné prípravy na strane Ruska. Je dôležité, aby sme tieto dve veci robili paralelne. Preto moja otázka znie, že to nie je o tom, či prímerie bude, ale za akých podmienok naň bude každá zo zapojených strán pripravená. A kto sa k nim pridá. Lebo sme svedkami nových koalícií geopolitických hráčov, v ktorých medzi sebou súperí demokratický a autoritársky svet. Mali by sme využiť tento moment a zjednotiť sa.

Takže si myslíte, že sa to v skutočnosti môže skončiť tak, že na jednej strane bude Ukrajina a minimálne časť Európy a na strane druhej Putin, ktorého bude aspoň do istej miery podporovať Trumpova vláda?

Na túto otázku by mali odpovedať americkí experti, pretože je to predovšetkým ich krajina, ich politické vedenie a ich budúcnosť. To, čo sledujeme, nevyzerá len ako geopolitické zblíženie USA a Ruska. Je to niečo, čo sa prirodzene dostane na všetky úrovne. Znamená to, že to naruší životy ľudí, a nie je jasné, či je na to verejnosť v USA pripravená. Vravím, že je to určite otázka pre amerických expertov a predstaviteľov, aby nad ňou uvažovali. Pretože vôľa Washingtonu a Moskvy zblížiť sa už prináša výsledky. Ako to budú vnímať Spojené štáty, krajina slobody? Ako to bude vláda komunikovať a vysvetľovať obyčajným Američanom? Ako oni vnímajú toto zblíženie? Majú záujem brániť svoje slobody, o ktoré Američania vždy bojovali? Trump verejnosť zaplavuje chaosom správ, ktoré bežní ľudia nemajú možnosť skontrolovať. Pre amerických občanov je to naozaj ťažké. Je jasné, že zblíženie USA a Ruska umožnil najmä samotný Trump, čo nás vracia k predchádzajúcej otázke, prečo nikdy Moskvu nekritizuje. Som si viac ako istá, že dynamika, ktorú vidíme v medzinárodných vzťahoch, je taká, že od konca februára či začiatku marca máme nový geopolitický poriadok.

Ako by ste ho opísali?

Už nie je liberálny, respektíve má neliberálne črty. Nastala neobvyklá zhoda medzi geopolitickými aktérmi, hoci zatiaľ vyplýva len z existujúcej situácie. Netýka sa to len USA a Ruska. Máme tu kvarteto Rusko, Čína, Severná Kórea a Irán, keď sa Pchjongjang a Teherán integrovali do plánov Moskvy a Pekingu. Je to veľmi zaujímavé a je to strategický záujem Číny. Prejavuje sa to aj v rámci spoločných vojenských cvičení a v tejto súvislosti by sme mali uvažovať o budúcnosti Taiwanu.