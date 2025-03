ONLINE: Rakety, delá, munícia a ďalších 3-tisíc vojakov. Kim podľa rozviedky naďalej zásobuje Putina

Do Ruska prišlo ďalších tritisíc vojakov z KĽDR, tvrdí juhokórejská rozviedka. Tá tiež odhaduje, že doteraz bolo vo vojne na Ukrajine zabitých alebo zranených štyritisíc Severokórejčanov.

5:45 Severná Kórea vyslala ďalších 3000 vojakov do Ruska ako posily jednotiek vyslaných na podporu ruskej invázie na Ukrajinu. Uviedlo to vo štvrtok podľa tlačových agentúr velenie juhokórejských ozbrojených síl. Pchjongjang podľa neho tiež pokračuje v dodávkach rakiet, diel a munície pre ruskú armádu.

„Odhaduje sa, že ďalších 3000 vojakov bolo vyslaných ako posily v januári a februári,“ citovala agentúra AFP z vyjadrenia výboru náčelníkov štábov jednotlivých zložiek ozbrojených síl. Ten odhadol, že z 11 000 severokórejských vojakov vyslaných pôvodne do Ruska zahynulo či utrpelo zranenia 4000 mužov. KĽDR podľa tohto vyjadrenia tiež dodala Rusku množstvo rakiet krátkeho doletu, asi 220 samohybných diel kalibru 170 milimetrov a tiež raketomety kalibru 240 milimetrov.

Rusko a KĽDR sú tradiční spojenci, ale ešte viac sa zblížili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Naopak vzťahy medzi Pchjongjangom a Soulom sú aktuálne na najnižšej úrovni za mnohé roky. Severokórejskí vojaci boli podľa Kyjeva nasadení proti ukrajinským jednotkám bojujúcim v Kurskej oblasti na západe Ruska.

5:40 V Paríži sa vo štvrtok uskutoční schôdzka venovaná možnostiam zabezpečenia mieru a bezpečnosti na Ukrajine, ktorú zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa Elyzejského paláca sa na rokovaní zúčastnia zástupcovia 31 krajín, vrátane viacerých členských štátov Európskej únie a ďalej Kanady, Británie a Nórska. Česko bude zastupovať premiér Petr Fiala. Dorazí tiež generálny tajomník NATO Mark Rutte, zatiaľ čo EÚ bude zastupovať šéf Európskej rady António Costa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do Paríža priletel už v stredu večer, keď rokoval s Macronom.

Štvrtková schôdzka sa podľa oznámenia úradu českej vlády zameria „najmä na okamžitú podporu Ukrajine, možnosti prímeria a zabezpečenie mieru“. Samit pritom nadviaže na predchádzajúce rokovania lídrov v Paríži a Londýne.

Macron v stredu sľúbil Zelenskému ďalšiu zbrojnú pomoc vo výške dvoch miliárd eur. Štvrtkové stretnutie chce využiť na to, aby ostatných spojencov vyzval tiež na zvýšenie vojenskej pomoci.

Hlavným cieľom dnešného summitu je podľa serveru Euronews finalizácia bezpečnostných záruk, ktoré sú európske krajiny ochotné poskytnúť Kyjevu; k tomu patrí aj zváženie možnosti vyslať mierové sily na Ukrajinu, ktorá sa vyše troch rokov bráni ruskej agresii. Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina podľa serveru tiež pracujú na predložení mierovej dohody Spojeným štátom, o ktorej by sa malo na stretnutí diskutovať. Krajiny, ktoré pristúpia na túto dohodu, budú tvoriť takzvanú „koalíciu ochotných“. Tú britský premiér Keir Starmer predtým opísal ako skupinu krajín pripravených v spolupráci s ďalšími „podporiť Ukrajinu vojakmi na mieste a lietadlami vo vzduchu“ za účelom dodržania možnej mierovej dohody.

Západní spojenci Kyjeva podľa zdrojov nemeckej agentúry DPA uvažujú o tom, že by monitorovali prípadnú demilitarizovanú zónu medzi Ruskom a Ukrajinou. Toto monitorovanie by pritom bolo primárne zo vzduchu a s pomocou technológií, ako sú satelity či drony. Rusko opakovane uviedlo, že nepristúpi na vyslanie vojakov NATO na Ukrajinu, a Washington nedal najavo, že by bol ochotný poskytnúť bezpečnostné záruky pre nasadenie pozemných jednotiek, pripomenul denník Le Monde.