Republikánsky politik lietal do Prahy kvôli sexu s maloletými. Odsúdili ho na niekoľko rokov

Bývalého vplyvného zákonodarcu z amerického štátu Severná Dakota odsúdili na desať rokov za cestovanie do Európy s úmyslom platiť za sex maloletým. Informovala o tom agentúra AP. Niekdajší štátny senátor Ray Holmberg sa vlani na federálnom súde priznal, že si v Prahe platil mladých masérov a niektorí z nich mu poskytovali sexuálne služby.

Holmbergov obhajca Mark Friese AP potvrdil odsúdenie svojho klienta, ale zdržal sa vyjadrenia ohľadom súdneho pojednávania, ktoré podľa rozhlasovej stanice KFGO zahŕňalo sedem hodín svedectva, výpovede obetí a ospravedlnenie od 81-ročného odsúdenca. Podľa stanice sa obhajoba a obžaloba zhodli, že Holmberg by si mal vzhľadom na vek a zlé zdravie odpykať približne tri roky. Ale federálny sudca Daniel Hovland vyhlásil, že Holmberg stále predstavuje hrozbu pre mladistvých a označil ho za „odpornú a opovrhnutiahodnú“ postavu. Kým Holmberg teraz popiera, že by mal sex s osobami mladšími ako 18 rokov, sudca vyhlásil, že vie „čítať medzi riadkami“ a že trest vo výške 37 mesiacov by nebol odstrašujúci.

Čítajte aj Šokujúce vianočné prianie. List Santa Clausovi odhalil sexuálne zneužívanie

Holmberg podľa obžaloby medzi rokmi 2011 až 2021 minimálne štrnásťkrát navštívil Prahu, aby mal platený sex s dospievajúcimi chlapcami. Holmberg sa vlani na súde priznal k platenému sexu s mladými masérmi. Toto priznanie nasledovalo po tom, čo sa dohodol s prokurátormi na ukončení procesu bez súdneho pojednávania. Prokuratúra v dohode sľúbila, že stiahne druhé obvinenie týkajúce sa pornografie s maloletými a za hlavný bod obžaloby navrhne trest výrazne pod maximálnou hranicou. Tou je 30 rokov väzenia a pokuta štvrť milióna dolárov.

Holmberg sa v dohode priznal, že „opakovane cestoval“ z USA do Prahy „s motivujúcim účelom prevádzkovať komerčný sex“ s ľuďmi mladšími ako 18 rokov. Navštevoval pri tom „vilu“, ktorú jeden jeho spolucestujúci opísal ako nevestinec s náctiročnými masérmi.

Čítajte aj Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi tri najvýnosnejšie a najrýchlejšie rastúce nelegálne činnosti, upozorňuje polícia

Aféra rozvrátila dlhú kariéru republikánskeho politika, ktorý bol kedysi považovaný za jedného z najvplyvnejších senátorov v Severnej Dakote. Holmberg v regionálnom parlamente pôsobil viac ako 45 rokov, ako v roku 2022 rezignoval krátko po tom, čo policajti a federálni agenti kvôli podozreniu z trestných činov vykonali raziu v jeho bydlisku v meste Grand Forks. Sudca Hovland vlani prijal Holmbergovo priznanie a položil mu sériu otázok ohľadom jeho činov. Obžalovaný okrem iného uviedol, že v danej dobe presne nevedel, koľko rokov je ľuďom, s ktorými sa v Prahe stýkal. S „niektorými z nich“ mal kontakty sexuálneho charakteru, priznal bez toho, aby počet týchto prípadov spresnil.

Holmberg podľa záznamov, ktoré AP získala, podnikol od roku 1999 desiatky ciest po celých USA a do viac ako troch desiatok ďalších krajín. Najmenej jednu z Holmbergových ciest do Prahy zaplatil štát prostredníctvom výmenného programu učiteľov, uviedla prokurátorka Jennifer Klemetsrud Puhlová v súdnych dokumentoch. „Holmbergovo urážlivé správanie v priebehu desiatok rokov možno opísať iba ako korupciu. Využil svoje postavenie, aby slúžil svojim vlastným cieľom,“ napísala.