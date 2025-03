Zelenskyj: Putin čoskoro zomrie a potom bude po všetkom

Ruský prezident Vladimir Putin čoskoro zomrie a potom bude po všetkom, vyhlásil v stredu v Paríži ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého Putin dúfa, že bude pri moci až do smrti. Zelenskyj tiež varoval, že sa ambície šéfa Kremľa neobmedzujú len na dobytie Ukrajiny, ale mohli by viesť aj k priamej konfrontácii so Západom. Informoval o tom server The Kyiv Independent.