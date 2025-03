Bosna vydala medzinárodný zatykač na prezidenta Milorada Dodika

Medzinárodný zatykač súd vydal aj na predsedu parlamentu Republiky srbskej Nenada Stevandiča. Vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok súd potvrdil, že žiadosť bola Interpolu predložená v stredu, píše agentúra HINA.

„Dôvodom tejto žiadosti je ich konanie, ktorým sa s využitím svojich vysokých funkcií v Republike srbskej vyhli zákonom predpísaným postupom hraničnej kontroly a opustili krajinu,“ uviedol súd vo vyhlásení.

Podľa súdu je „záležitosť teraz v právomoci Interpolu“. Dodika minulý mesiac odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.

Pohraničná stráž Bosny a Hercegoviny začala v utorok vyšetrovať zákonnosť odchodu Dodika do susedného Srbska napriek zatykaču za údajné porušenie ústavy. Dodik v pondelok vycestoval do Belehradu na spomienkové podujatie pri príležitosti výročia bombardovania srbského hlavného mesta letectvom NATO, ktoré v roku 1999 ukončilo vojnu v Kosove. Na podujatí sa zúčastnil spoločne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.

Dodik podľa Reuters potom odcestoval do Izraela, kde sa vo štvrtok v Jeruzaleme zúčastní na konferencii o antisemitizme. Líder RS tvrdí, že obvinenia proti nemu sú politicky motivované.

Stevandič sa nachádza v Bosne, kam sa vrátil minulý týždeň zo Srbska, kde bol na návšteve, a to napriek zákazu vycestovania z krajiny.