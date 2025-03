Rakúski vojaci pomáhajú SR so slintačkou, na priechode vydezinfikujú 25 vozidiel

Jednotka rakúskej armády určená pre pomoc pri katastrofách (AFDRU) pomáha Slovensku od stredy večera s vykonávaním opatrení proti slintačke a krívačke. Na hraničnom priechode Rusovce - Rajka sa zapojila do dezinfekcie nákladných áut, povedal vo štvrtok hovorca rakúskej armády Horst Dauerböck.

Hranica Rajka - opatrenia proti krívačke a slintačke Video

„Dezinfekcie tu vykonávame od včera 18.00 h, a to v režime 24 hodín denne. Dokážeme dekontaminovať 25 nákladných vozidiel za hodinu. Budeme tu na hraničnom priechode dovtedy, kým to budú slovenské orgány potrebovať,“ povedal na mieste hovorca rakúskej armády.

Rakúska jednotka AFDRU má na hraničnom priechode podľa neho príslušné vybavenie, potrebné chemické látky a vodu. „Za hodinu spotrebujeme sto litrov chemikálie a tisíc litrov vody,“ spresnil.

Celkovo je v nasadenom kontingente špecialistov rakúskej armády pre pomoc Slovensku 53 vojakov. „To, či bude potrebných a aj nasadených viac vojakov a vojačiek, rozhodnú rakúske úrady a ministerstvo obrany,“ dodal Dauerböck.

Čítajte viac Takáč: Experti z Európskej komisie odobrili správnosť opatrení k slintačke a krívačke

Rakúske ministerstvo obrany už v utorok oznámilo, že jednotka AFDRU pôjde Slovensku pomáhať aj s 18 vozidlami vrátane šiestich špeciálov.

Slovensko v sobotu 22. marca aktivovalo mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany a prostredníctvom spoločného informačného systému CECIS. „Požiadalo napríklad o špeciálne vozidlá na prenos usmrteného dobytka, ale aj CBRN dekontaminačný modul,“ uviedol slovenský rezort vnútra.

Rakúska vláda zaviedla balík opatrení pre slintačku v SR a Maďarsku

Rakúska vláda oznámila vo štvrtok balík opatrení v súvislosti s prepuknutím nákazy slintačky a krívačky na Slovensku a v Maďarsku vrátane zákazu dovozu živých zvierat z oboch krajín. Rakúska polícia a colníci budú zároveň vykonávať v pohraničí adresné kontroly.

Ako spresnilo rakúske ministerstvo zdravotníctva, do krajiny je zakázaný dovoz zvierat, ktoré sú na toto ochorenie citlivé, vrátane hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, ale aj čerstvého mäsa a surového mlieka, močovky, hnoja, poľovných trofejí a mäsa z diviny.

Čítajte viac Nákaza sa šíri ďalej, Rakúsko k nám posiela vojakov. Vodičov pri ceste cez hranice čakajú kontroly aj dezinfekcia

Rakúsko stanovilo zóny s osobitným režimom, ktorý sa týka najmä poľnohospodárskych podnikov, kde chovajú určité druhy zvierat. Platí pre ne zvýšená hygiena a obmedzenia pri preprave zvierat, možné sú aj prevádzkové kontroly.

Pre ľudí Rakúsko nezaviedlo v oblastiach s osobitným režimom žiadne obmedzenia.

Polícia a colníci budú v pohraničí vykonávať mobilné kontroly, ktorých cieľom je zabrániť „nelegálnemu pohybu zvierat alebo výrobkov“.

Kontroly priamo na hraničných priechodoch na hranici so Slovenskom má Rakúsko už od jesene 2023, a to v rámci boja proti nelegálnej migrácii.

Česká polícia vrátila z hraničných priechodov do SR najmenej päť kamiónov

Česká polícia na základe kontrol na hraniciach so Slovenskom z dôvodu slintačky a krívačky už vrátila na územie SR minimálne päť nákladných áut. Dôvodom bol prevoz mäsa z Maďarska či znečistenie krvou. Na základe správ odvysielaných stanicou ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na diaľničnom hraničnom priechode Lanžhot – Brodské je podľa hovorcu polície Juhomoravského kraja Bohumila Maláška doprava nasmerovaná do jedného jazdného pruhu, z ktorého policajti vytypovávajú autá, ktoré by mohli prevážať živočíšny materiál, prípadne živé zvieratá, a posielajú ich na kontrolu. „Policajt skontroluje predovšetkým dokumenty k nákladu. Ak zistí nejakú nezrovnalosť, tak kontroluje prípadne aj nákladovú plochu. Ak je tam skutočne nejaká nezrovnalosť, potom to rieši s pracovníkom veterinárnej správy,“ opísal postup Malášek.

Ten vozidlo buď pošle na špeciálne pásy s dezinfekciou a potom môže pokračovať ďalej do ČR, alebo mu vstup zakáže a auto sa musí vrátiť na Slovensko. "Od polnoci sme skontrolovali stovky áut…, dve vozidlá sme museli vrátiť na slovenské územie,“ povedal Malášek. Obe podľa jeho slov prišli cez SR z Maďarska a prevážali mäso.

Čítajte viac Český minister poľnohospodárstva kritizoval prevozy zvierat v SR, vníma to ako ohrozenie pre Česko

Z hraničného priechodu Starý Hrozenkov – Drietoma česká polícia podľa ČT24 vrátila na Slovensko zatiaľ jeden maďarský kamión. Z priechodu Mosty u Jablunkova – Svrčinovec už vrátila dve vozidlá, ktorých skladovacie priestory boli podľa ČT24 znečistené krvou.

Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný vo štvrtok oznámil, že v priebehu dňa sa opatrenie na hraniciach rozšíri a okrem dezinfekcie formou rohože budú musieť byť nástrekom vydezinfikované aj celé kolesové súpravy, aby sa účinok opatrenia zvýšil.