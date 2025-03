Jedna veta Trumpa a bez vysvetlenia nestačí. USA pokračujú vo financovaní rádia RFE/RL

RFE/RL to oznámila v dnešnej tlačovej správe. Stanica teraz čaká na oficiálne potvrdenie zo strany agentúry, že financovanie bude v blízkej dobe obnovené, uviedol generálny riaditeľ RFE/RL Stephen Capus. O zachovaní činnosti stanice, ktorá sídli v Prahe, sa významne zasadzuje Česko.

Oznámeniu USAGM predchádzalo utorkové rozhodnutie súdu, ktorý predbežným opatrením pozastavil snahu administratívy prezidenta Donalda Trumpa ukončiť financovanie stanice. Rádio sa domnieva, že nemôže prísť o zhruba 77 miliónov dolárov, ktoré pre nich na tento fiškálny rok trvajúci do konca septembra vyčlenil Kongres, pretože by to porušilo federálne zákony, a preto postup Trumpovej administratívy napadlo súdne. Sudca sťažnosti stanice predbežne vyhovel, keď uviedol, že vedenie USAGM nemôže „jednou vetou, ktorá prakticky neobsahuje žiadne vysvetlenie, donútiť RFE/RL k uzavretiu – ani keď im to nariadil prezident“.

„Je to povzbudivé znamenie, že činnosť RFE/RL bude môcť pokračovať, ako zamýšľal Kongres. Očakávame oficiálne potvrdenie od USAGM, že grant bude bezodkladne obnovený na základe zámeru vyjadreného vo včerajšom (stredajšom) liste,“ uviedol dnes Capus v tlačovej správe. „Tešíme sa, že sa porozprávame priamo s vedením USAGM o mimoriadnej a výdavkovo efektívnej práci, ktorú RFE/RL vykonáva pre americký ľud,“ dodal.

Trumpova poradkyňa pri USAGM Kari Lakeová v liste, o ktorom predtým informoval denník Independent, uviedla, že USAGM „zrušila“ svoje predchádzajúce upovedomenie o ukončení grantovej dohody, a Rádio Slobodná Európa tak bude zatiaľ naďalej dostávať federálne finančné prostriedky. „Týmto zrušením nie je dotknutá právomoc USAGM ukončiť grant k neskoršiemu dátumu, ak by usúdila, že takéto ukončenie je podľa platných právnych predpisov vhodné,“ dodala Lakeová. V snahe urovnať žalobu podanú zo strany RFE/RL o novom rozhodnutí agentúry tiež informovala súd.

Sudca v utorkovom predbežnom rozhodnutí tiež uviedol, že USAGM pri rozhodnutí o stiahnutí grantu pre RFE/RL, ktorý na prevádzku stanice už vyčlenil Kongres, konala svojvoľne a že by jej kroky rozhlasovej stanici spôsobili „nenapraviteľnú ujmu“.

Česko sa postavilo na čelo iniciatívy, ktorá chce činnosť RFE/RL zachovať aj v prípade výpadku amerických peňazí. Minister pre európske záležitosti Martin Dvořák v utorok povedal, že českú iniciatívu zatiaľ podporilo 12 krajín. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová potom v stredu prisľúbila stanicu podporiť s tým, že na tom bude pracovať s ďalšími európskymi štátmi vrátane Česka.

Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda sa na svojom webe označuje za súkromnú, nezávislú a medzinárodnú spravodajskú organizáciu, ktorej programy každý týždeň sleduje takmer 50 miliónov ľudí v 23 krajinách vrátane Ruska, Ukrajiny, Iránu, Afganistanu či Pakistanu.

„Nie je vhodná doba, aby RFE/RL utíchla. Spoliehajú sa na nás milióny ľudí, pokiaľ ide o faktické informácie v miestach, kde je rozšírená cenzúra. Nesmieme ustupovať našim protivníkom v čase, keď sú hrozby pre Ameriku na vzostupe,“ dodal Capus v správe.