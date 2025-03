Putin navrhuje prechodnú správu Ukrajiny pod záštitou OSN, chce sa zbaviť Zelenského

Ruský prezident Vladimir Putin hovorí o možnosti zavedenia prechodnej správy Ukrajiny pod záštitou OSN, ktorá by umožnila usporiadanie "demokratických" prezidentských volieb v krajine a následné prerokovanie mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou. Podľa agentúry AFP šéf Kremľa tiež povedal, že ruská armáda vo vojne na Ukrajine má iniciatívu pozdĺž celej frontovej línie a môže ukrajinské vojská rozdrviť. Podľa šéfa ukrajinského centra pre boj proti dezinformáciám Andrija Kovalenka robí Putin všetko pre to, aby narušil snahy o dosiahnutie mieru, a jeho návrhy sú bláznivé. Washington uviedol, že o svojom vedení rozhodujú Ukrajinci.

Putin pri krste jadrovej ponorky Perm, bude vyzbrojená Zirkónmi Video

„Mohli by sme samozrejme diskutovať so Spojenými štátmi, dokonca aj s európskymi krajinami, a samozrejme s našimi partnermi a priateľmi, pod záštitou OSN, o možnosti zriadenia prechodnej správy na Ukrajine,“ vyhlásil Putin počas návštevy Murmanska. „Toto by sa mohlo diať s cieľom usporiadať (na Ukrajine) demokratické voľby a zabezpečiť schopnú vládu, ktorá má podporu ľudí, a potom začať rokovania o mierovej dohode,“ uviedol.

„Putin nemá záujem na ukončení vojny,“ napísal na telegrame Kovalenko. Aby Putin narušil snahy o ukončenie konfliktu, „predkladá neustále nejaké bláznivé nápady a požiadavky,“ uviedol tiež. Zúžiť Rusku manévrovací priestor je podľa neho možné tak, že proti Moskve budú zavedené tvrdé ekonomické sankcie a bude posilnená Ukrajina.

Rusko na Putinov rozkaz Ukrajinu v rozpore s medzinárodným právom vojensky napadlo vo februári 2022 a tvrdí, že cieľom takzvanej špeciálnej vojenskej operácie je susednú krajinu „denacifikovať a demilitarizovať“.

„Naše vojská majú strategickú iniciatívu pozdĺž celej línie dotyku a ja som nedávno povedal, že ich rozdrvíme,“ povedal Putin. Podľa AFP v prejave k námorníkom z jadrovej ponorky Archangelsk tiež dodal, že „Ukrajinci by sami mali pochopiť, čo sa deje“.

„Postupne, nie tak rýchlo, ako by si niektorí želali, ale napriek tomu vytrvalo a sebavedome smerujeme k dosiahnutiu všetkých cieľov vyhlásených na začiatku tejto operácie,“ povedal Putin.

Invázne vojská podľa analytikov za cenu obrovských ľudských strát postupujú na východe Ukrajiny, zlá bezpečnostná situácia je však aj na severovýchode napadnutej krajiny.

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať nad Moskvou akúkoľvek konfrontáciu Video

Putin zopakoval svoje tvrdenie, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nemá legitimitu, a vyhlásil, že nelegitímne sú aj ďalšie ukrajinské orgány, píše web stanice BBC. Ruský vodca, ktorý sa v najvyšších mocenských pozíciách v Rusku drží už štvrť storočia, už skôr žiadal, aby sa v susednej krajine konali prezidentské voľby. Ukrajinská ústava to však v čase vojnového stavu neumožňuje.

Zelenskyj navštívil vojakov na východe Ukrajiny Video

Hovorca Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu v reakcii na Putinove výroky podľa agentúry Reuters uviedol, že vládu na Ukrajine určuje jej ústava a občania krajiny.

Agentúra Reuters poznamenala, že Putin s týmto návrhom prišiel v čase, keď sa Spojené štáty snažia konflikt ukončiť. Zástupcovia USA o možnej ceste k mieru rokujú samostatne s Ukrajincami a s Rusmi. Podľa Putina postup nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý s ruským vodcom obnovil priame kontakty, nasvedčuje tomu, že mier naozaj chce. Naopak, ukrajinských a európskych lídrov obvinil, že sa snažia vyjednávanie o prímerí preťahovať a že v skutočnosti o zastavení bojov vážne neuvažujú.