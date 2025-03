Trump tlačí Zelenského do kúta, nová dohoda o nerastoch dáva Kyjevu nôž na krk: USA chcú všetko, Ukrajine neponúkajú nič

Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa stále viac stupňuje svoje požiadavky ohľadom dohody o nerastoch s Ukrajinou, ktorej však neponúka vôbec nič na oplátku, ani žiadne bezpečnostné garancie, o ktoré sa Kyjev usiluje. Informuje o tom denník The Financial Times (FT), ktorý mal možnosť nahliadnuť do najnovšieho návrhu tejto zmluvy.

Posledný návrh sa vzťahuje na všetky ukrajinské nerastné suroviny vrátane ropy a plynu a tiež na všetky hlavné energetické aktíva v krajine. Zároveň dohoda pokrýva aj infraštruktúru s tým spojenú, ako sú cesty, železnice, potrubia, prístavy či spracovateľské závody.

Vysoko postavení predstavitelia Ukrajiny upozorňujú, že takýto návrh by mohol podkopať suverenitu ich národa, presmerovať zisky do zahraničia a prehĺbiť závislosť na Washingtone, píše The Financial Times.

Agentúra Bloomberg v súvislosti s dohodou uviedla, že Trumpova administratíva sa usiluje o kontrolu všetkých budúcich významných investícií do infraštruktúry a nerastných surovín na Ukrajine, čím by mohla získať právo veta nad akoukoľvek rolou ostatných spojencov Kyjeva a ohroziť jeho snahu o členstvo v Európskej únii.

Táto dohoda podľa FT predstavuje eskaláciu Trumpovej administratívy o prevzatie kontroly nad prírodnými zdrojmi Ukrajiny, ale neponúka Kyjevu žiadne bezpečnostné garancie.

Washington napr. požaduje, aby Ukrajina a USA zriadili „dozornú radu“, ktorá by dohliadala na spoločný investičný fond. V rámci neho by sa rozdeľovali príjmy z ukrajinských projektov v oblasti ropy, plynu a nerastných surovín medzi obe krajiny. USA by vymenovali troch z piatich členov správnej rady, čím by Washingtonu poskytli plné právo veta. Financie získané z nerastných surovín by sa podľa návrhu rovno prevádzali do cudzej meny, nie do ukrajinských hrivien, a boli by presmerované do zahraničia.

Trumpova administratíva by týmto krokom v podstate donútila Ukrajinu zaplatiť za všetku vojenskú a ekonomickú podporu USA poskytnutú od začiatku vojny.

Podľa agentúry Bloomberg si v rámci návrhu USA tiež nárokujú „právo prvej ponuky“ na investície do všetkých ukrajinských projektov v oblasti infraštruktúry a prírodných zdrojov. Agentúra zároveň upozorňuje, že ak by táto dohoda bola Kyjevom prijatá, USA by získali obrovskú moc kontrolovať investície na Ukrajine. Predstavoval by to tiež bezprecedentné rozšírenie vplyvu v krajine v čase, keď sa snaží zblížiť s EÚ.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v Paríži vyhlásil, že Spojené štáty neustále menia podmienky dohody o nerastných surovinách. „V tomto ohľade musíme byť zdržanliví, nesmieme byť nervózni a nesmieme sa uponáhľať. Ale počkať, kým bude nová verzia dohody. Neželal by som si, aby USA získali dojem, že Ukrajina je proti,“ povedal k dohode o nerastných surovinách medzi USA a Ukrajinou Zelenskyj.