Bezverec. Šéf Pentagonu ukázal arabské tetovanie, pobúril amerických moslimov

Americký minister obrany Pete Hegseth má na ramene arabsky vytetované slovo káfir, teda neveriaci, za čo žne kritiku od moslimov, ktorí ho vinia z islamofóbie. S odvolaním sa na nedávno zverejnené fotky šéfa Pentagonu o tom informoval britský denník The Guardian. Nie je to pritom po prvý raz, čo tetovanie ministra obrany, ktorý je bývalým moderátorom a komentátorom stanice Fox News a veteránom Národnej gardy, budí vášne.

Nervózny minister obrany USA: Nikto nezdieľal vojnové plány Video

Snímky s tetovaním „káfir“, čo sa prekladá rôzne ako neveriaci, inoverec či sa opisuje ako označenie pre nemoslima v islamských krajinách, boli zverejnené na sociálnych sieťach v utorok. Hegseth pritom toto tetovanie mal už na fotke zverejnenej na instagrame vlani v júli, poznamenal The Guardian.

Niektorí užívatelia sociálnych sietí ministra za toto tetovanie skritizovali s tým, že by mohlo urážať moslimov a poukázali na rozmanitosť americkej armády. Odhaduje sa, že 5 000 až 6 000 príslušníkov amerických ozbrojených síl praktizuje islam.

„Toto nie je len osobné rozhodnutie. Je to jasný symbol islamofóbie zo strany človeka, ktorý má dohľad nad vojnami Spojených štátov,“ uviedla americká propalestínska aktivistka pôsobiaca v New Yorku Nerdeen Kiswaniová. Dodala, že výraz káfir sa „stal zbraňou krajne pravicových islamofóbov, aby zosmiešnili a očiernili moslimov“. „Nejde o jeho osobné presvedčenie. Ide o to, ako sa tieto presvedčenia premietajú do politiky – ako formujú vojenské rozhodnutia, programy sledovania a zahraničné intervencie zamerané na moslimské krajiny,“ uviedla.

Podobné tetovanie ako Hegseth má tiež bývalý líder krajne pravicovej skupiny Proud Boys Joe Biggs.

„Vytetovať si na telo arabské slovo káfir, ktoré označuje niekoho, kto vedome popiera alebo zamlčuje základné božie pravdy, je prejavom protimoslimského nepriateľstva i osobnej neistoty,“ povedal riaditeľ Rady pre americko-islamské vzťahy Nihad Awad týždenníku Newsweek.

Nie je to pritom po prvý raz, čo Hegsethove tetovania žnú kritiku. V minulosti sa médiá napríklad zamerali na ministrove tetovania s križiackymi motívmi, ktoré sú čoraz obľúbenejšie u krajnej pravice.

Ďalšie kontroverzné tetovanie má minister hneď vedľa arabského na svojom pravom bicepse a je na ňom napísané latinské „Deus vult“, čiže „Boh to chce“, čo je heslo spojené s vyhlásením krížovej výpravy pápežom Urbanom II. v roku 1095. Na hrudi má americký minister obrany vytetovaný jeruzalemský kríž, známy tiež ako križiacky kríž, pretože bol spopularizovaný počas kresťanských krížových výprav.

Čítajte viac Mohli si Rusi prečítať tajné vojnové plány USA? Biely dom ich ponúkol novinárovi

Na šéfa Pentagonu sa pre tetovania zniesla kritika v čase, keď čelí výzvam mnohých opozičných kongresmanov na rezignáciu v súvislosti s kauzou pridania novinára do skupinového chatu amerických bezpečnostných činiteľov, v ktorom sa diskutovalo o plánovaných amerických úderoch proti jemenským povstalcom. Šéfredaktor magazínu The Atlantic bol do chatu v komerčne šifrovanej chatovacej aplikácii Signal pridaný nedopatrením, zo začiatku predpokladal, že ide o podvod, ale keď sa ukázalo, že nejde o vtip, o konverzácii informoval. Členovia Trumpovej administratívy potom v nadväznosti na jeho článok incident zľahčovali.