Už bola na letisku. Moldavský súd vzal do väzby šéfku autonómneho regiónu, tá žiada Putina o pomoc

Guculovú moldavskí policajti zadržali o deň skôr na letisku v Kišiňove z obavy, že by mohla utiecť do zahraničia, aby sa vyhla vyšetrovaniu nezrovnalostí vo financovaní svojej volebnej kampane a podozrení, že prevádzala ruské peniaze už zakázanej proruskej strane Shor.

Politička nevydala žiadne vyhlásenie bezprostredne pred a po pojednávaní súdu, pred ktorým demonštrovali jej prívrženci. Neskôr podľa ruskej štátnej agentúry TASS označila svoje uväznenie za politickú pomstu prozápadnej vlády a vyhlásila, že región sa nepodriadi režimu v Kišiňove. „Hlavu Gagauzska uvrhli za mreže. Zajtra uväznia každého, kto sa odváži inak zmýšľať. Je to otvorený pokus potlačiť autonómiu,“ uviedla a zdôraznila, že Gagauzsko sa nepodrobí.

Gubernátorka Gagauzska podľa The Moscow Times vyzvala Putina, aby „všetkými diplomatickými, politickými a právnymi mechanizmami“ zatlačil na moldavské úrady a vymohol jej prepustenie na slobodu. Svoje uväznenie označila za útok na práva a slobody a identitu Gagauzska. „S nádejou a vierou hľadíme na Rusko ako na krajinu, ktorá nikdy nezradila svojich priateľov a vždy podala pomocnú ruku tým, ktorí bojujú za pravdu a svoje práva,“ napísala na sociálnej sieti.

O pomoc sa v ďalšom vyhlásení obrátila aj na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Guculová je spätá so stranou Shor, ktorej vodca, podnikateľ Ilan Shor, žijúci v exile, je podozrivý, že dostával peniaze z Ruska, a to aj od oligarchu Romana Abramoviča, aby zariadil destabilizáciu krajiny. Guculová vlani na jar cestovala do Ruska, aby získala Putinovu podporu, napísali The Moscow Times.

V prevažne rusky hovoriacom Gagauzsku žije asi 140 000 Gagauzov, čo je menšina turkického pôvodu. Víťazstvo Guculovej vo voľbách v júni 2023 vyhlásili moldavské úrady za neplatné kvôli údajnému porušeniu pravidiel financovania a zahraničnému zasahovaniu. Spojené štáty na političku uvalili sankcie, dodal portál. V minuloročnom referende sa väčšina obyvateľov Gagauzska podľa údajov agentúry AFP vyslovila proti zakotveniu budúcnosti krajiny v EÚ v moldavskej ústave.

V Moldavsku sa na jeseň majú konať parlamentné voľby pokladané za kľúčové pre osud bývalej sovietskej republiky, ktorá sa za terajšej prozápadnej prezidentky Maii Sanduovej stala kandidátskou krajinou Európskej únie.