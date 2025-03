Prímerie? Kdeže. Putin vrhol armádu do „krvavých útokov“. Odporcovia prímeria tlačia na pílu

Dobytie Pokrovska a celého východoukrajinského Donbasu sa zdá byť hlavným cieľom terajšej už mnoho mesiacov trvajúcej ruskej ofenzívy. Hovorca južného zoskupenia ukrajinských síl Vladyslav Vološyn dnes ale podľa agentúry Unian upozornil na zhoršenie situácie tiež na tomto úseku frontu, pretože Rusi zosilneli útokmi v Záporožskej oblasti a snažia sa dostať na západný breh rieky Dneper v Chersonskej oblasti či aspoň si vybudovať predmostie na ostrovoch v Dnepre.

Prímerie? Rusko na Ukrajine ponúka iba smrť a skazu Video

O intenzite bojov svedčí, že ruská armáda podľa ukrajinského velenia len za uplynulých 24 hodín prišla o ďalších 1860 vojakov. Ruské straty od začiatku vojny predstavujú podľa tohto odhadu viac ako 910 000 mužov. Podobné údaje nie je možné overiť z iných zdrojov.

Dvesto útokov denne

„(Ruský prezident Vladimir) Putin vrhol armádu do rekordného počtu krvavých útokov po začatí rokovaní o prímerí,“ napísal server The Moscow Times. Rusi od 1. do 26. marca podnikli o 17 percent viac útočných operácií ako za celý február a od 25. do 27. marca podnikali Rusi viac ako dve stovky útokov každý deň, čo je rekordný počet od začiatku roka, dodal portál s odvolaním sa na údaje ukrajinských analytikov z projektu DeepState, pokladaného za blízkeho ukrajinskej armáde.

Najhoršia situácia aj podľa tohto zdroja panuje pri Pokrovsku, ktorý je kľúčovým logistickým centrom ukrajinskej armády v oblasti. V Záporožskej oblasti, ktorú ruské vojská dobyli len z asi 70 percent, zosilneli ruské útoky na začiatku marca a Rusom sa medzitým podľa provojnových blogerov podarilo preniknúť do ukrajinskej obrany v šírke desať kilometrov a hĺbke piatich kilometrov a dobyť niekoľko dedín.

Útok ukrajinských vrtuľníkov na ruské pozície Video

Ruské vojská sa dostali približne 25 kilometrov od oblastného centra Záporožia, ale ukrajinská obrana nemá dostatočnú hĺbku, aby dokázali odraziť prípadnú ruskú ofenzívu, varovali predtým experti z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Podobne podľa ich hodnotenia vyzerá situácia na charkovskom fronte na severovýchode krajiny a pri kľúčových mestách Donbasu, ak sa v ukrajinskej obrane objavia trhliny. Útoky ale zvyšujú ruské straty, ktoré podľa britskej rozviedky dosiahli hranicu 900 000 mužov, vrátane 200 000 až 250 000 zabitých vojakov.

Rusko na rokovaniach s USA trvá na tom, aby všetky štyri ukrajinské oblasti – Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská – prešli pod jej správu vo svojich administratívnych hraniciach, teda vrátane častí, ktoré doteraz ubránila ukrajinská armáda. Kremeľ dúfa, že Washington vyvinie tlak na Kyjev, aby z okupovaných oblastí úplne stiahol ukrajinských vojakov. Podľa zdrojov The Moscow Times by sa Rusko tiež mohlo pokúsiť získať časť inej ukrajinskej oblasti, napríklad Dnepropetrovskej či Sumskej, aby sa ich pokúsilo vymeniť za Cherson a Záporožie, ktoré sú v ukrajinských rukách. Odporcovia kompromisu v Kremli vraj tiež naliehajú, že Rusko by najprv malo dosiahnuť úspechy na bojisku, kým pristúpi na dohodu. A americká rozviedka podľa tlače predpokladá, že Putin sa stále nezriekol ambicióznych cieľov ovládnuť celú Ukrajinu.