Do konca desaťročia Rusko pravdepodobne vytvorí všetky podmienky potrebné na vedenie "konvenčnej vojny veľkého rozsahu", napísal nemecký bulvárny denník Bild, ktorý sa odvoláva na hodnotenie situácie tajnou službou a Bundeswehrom..

8:00 Pochmúrne predpovede nemeckých spravodajských služieb – Rusko sa pripravuje na útok proti NATO, napísal nemecký bulvárny denník Bild, podľa ktorého invázna vojna proti Ukrajine neoslabuje vojnovú ekonomiku „kremeľského diktátora Putina“.

Nové hodnotenie situácie Federálnej spravodajskej služby (BND) a Bundeswehru dospelo k záveru, že Rusko sa vidí v systémovom konflikte so Západom a Putinovo impérium je pripravené realizovať svoje imperialistické ciele vojenskou silou, podotýka Bild. Do konca desaťročia si Rusko pravdepodobne vytvorí všetky podmienky potrebné na vedenie „konvenčnej vojny veľkého rozsahu“. Neuspokojí sa podľa denníka Ukrajinou.

Litovská tajná služba predpokladá, že Rusko ešte nie je schopné viesť v strednodobom horizonte „rozsiahlu konvenčnú vojnu proti NATO“. „Obmedzená vojenská akcia proti jednej alebo viacerým krajinám NATO“ je však možná, píše Süddeutsche Zeitung. Mohla by si na tom otestovať, ako funguje článok 5 zmluvy o NATO.

Podľa nemeckej tajnej služby sú síce tri štvrtiny ruských vojakov a techniky v súčasnosti viazané na Ukrajine, ale letectvo a námorníctvo sú v prevádzkyschopnom stavé. Ak sa vojna na Ukrajine skončí, ruské jednotky by boli premiestnené späť do regiónu. Podľa Bundeswehru a tajnej služby ruská vojnová ekonomika produkuje viac, ako je potrebné pre ukrajinskú vojnu.

Ruské ozbrojené sily sa majú do roku 2026 zvýšiť až na 1,5 milióna vojakov a podľa plánov od roku 2022 sa majúá personál, zbrane a bojová technika v prihraničnom regióne s NATO zvýšiť „o 30 až 50 percent“. Je to v súlade s tým, že Kremeľ zvyšuje vojenské výdavky „úchvatným tempom“. Do roku 2025 majú dosiahnuť okolo 120 miliárd eur, čo zodpovedá viac ako 6 percentám hrubého domáceho produktu. Rusko tak v porovnaní s rokom 2021 takmer štvornásobne zvýšilo svoj vojenský rozpočet, dodáva Bild.