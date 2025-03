Text vytvorili vo Washingtone, ale politikom v Kyjeve sa s dávkou zveličenia môže zdať, že ho diktovali v Moskve. Poníženie, krádež, absurdný návrh, neokolonializmus - sú to výrazy hodnotiace návrh americkej dohody o využívaní ukrajinského nerastného bohatstva. Zaznel aj názor, že prezident USA Donald Trump sa správa ako feudál v stredoveku, ktorý sa domáha práva prvej noci. Návrh neobsahuje nijaké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, naopak, počíta s ideálnym prístupom Američanov k ťažbe jej strategicky významných surovín. Obsah dokumentu, ktorý má 58 strán, sa dá zhrnúť v jednej vete takto: Trump sa snaží získať kontrolu nad všetkými investíciami do ťažby nerastov na Ukrajine a rozhodovať o využití získaných peňazí.

Ukrajinský veľvyslanec: Bojujeme o právo na existenciu Video Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran hovorí o veľkej ruskej invázii. Šéf Kremľa Vladimir Putin ju spustil 24. februára 2022. / Zdroj: TV Pravda

Denník Financial Times a agentúra Bloomberg, ktoré majú k dispozícii dokument, napísali, že nemenovaní ukrajinskí predstavitelia sú nemilo prekvapení: „Návrh môže podkopať suverenitu Ukrajiny, presunúť príjmy do zahraničia a prehĺbiť závislosť od Washingtonu." Vysvitlo, že Američania rozšírili svoju pôvodnú verziu textu o ropu a plyn (čiže im ide už nielen o vzácne kovy). Presadzujú vytvorenie investičného fondu, v ktorom by Ukrajincov prehlasovali: Washington by mal v päťčlennej dozornej rade troch členov, Kyjev by zastupovali dvaja. Fond by mal právo rozhodovať o rozdeľovaní príjmov medzi Spojené štáty a Ukrajinu. Britské noviny The Times a nemecký denník Die Welt zhodne napísali, že Trumpova vláda sa usiluje zmeniť Ukrajinu na vazala.

Bloomberg poznamenal, že Američania chcú úplne vytlačiť Európanov z biznisu na Ukrajine v daných oblastiach. Financial Times uviedol, že jeden z nemenovaných ukrajinských predstaviteľov hovorí o nespravodlivom návrhu a druhý o krádeži. Dá sa predpokladať, že v Kyjeve boli zvlášť v nemom úžase, keď si prečítali, že by mali splácať to, za čo nesľúbili zaplatiť ani jeden dolár. „Vklady USA po ruskej invázii v roku 2022 sa budú považovať za vklad do partnerstva," informoval Financial Times o americkej predstave.

Trump by teda fakticky chcel, aby sa Zelenskyj zaviazal uhradiť celú hodnotu zbraní a munície, ktoré jeho armáde začal posielať ešte Joe Biden, keď bol v Bielom dome. Trumpova vláda uviedla v návrhu sumu 123 miliárd dolárov.

Napriek tomu, že obyčajnému človekovi, ktorý sa nevyzná v práve, musí byť jasné, že na stole je jednoznačne neprijateľná ponuka, Washington predpokladá rýchlu cestu k dvojstrannej dohode. Minister financií Scot Bessent povedal, že očakáva, že v Kyjeve tento týždeň posúdia návrh a potom ho už možno aj podpíšu. Príprava strategicky dôležitých zmlúv a vyjednávanie o nich však spravidla trvajú mesiace, často až niekoľko rokov.

Čítajte viac Expertka z Ukrajiny: Trump dal Putinovi čas, aby Rusko mohlo útočiť

Ako názornú ukážku môžeme pripomenúť dohodu v oblasti obrany medzi vládami USA a Slovenskej republiky: oba štáty začali o nej rokovať v roku 2018, podpísali ju až vo februári 2022. Týkala sa inej agendy, no ďalekosiahly význam toho, čo požadujú Američania od Ukrajincov, je ešte väčší v porovnaní s dohodou medzi Washingtonom a Bratislavou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že návrh si dôkladne preštuduje a posúdia ho nielen ústavní činitelia, ale aj odborníci na medzinárodné právo a na ťažbu nerastných surovín. Z jeho prvej reakcie bolo pritom cítiť sklamanie. „Neprijmeme dlhy, reč je o minulosti. Ak budú nejaké perspektívy, nové balíky pomoci, potom USA môžu dať také alebo onaké podmienky," citovali Zelenského ukrajinské médiá. Znamená to, že by bol ochotný zaplatiť za ďalšiu vojenskú pomoc, ale určite nie za zbrane a muníciu, ktoré jeho armáda dostala zadarmo od predchádzajúcej Bidenovej vlády.

Putin pri krste jadrovej ponorky Perm, bude vyzbrojená Zirkónmi Video

Oficiálni predstavitelia, ktorí už otvorene kriticky komentovali americký návrh, neskrývajú svoje hlboké sklamanie. Šéf parlamentného výboru pre zahraničnú politiku Oleksandr Merežko doslova povedal, že americký text je absurdný. Dodal, že použil jemné slovo. Merežko odmieta, že by Kyjev mal súhlasiť takpovediac s obyčajnou zmluvou, ktorá by potrebovala iba podpis niektorého z ústavných činiteľov. „Treba pripraviť medzinárodnú dohodu, ktorá bude podliehať ratifikácii ukrajinského parlamentu a Senátu USA," citoval ho agentúra UNIAN.

Mimochodom, Merežko neskrýval svoje rozčarovanie, keď naznačil, že po prečítaní návrhu si najprv myslel, že je to podvrh. Potom ako vzdelaním právnik pochopil, že nejde o falzifikát, ale o originál. Snahu o americkú nadvládu nad ukrajinským nerastným bohatstvom podľa neho zvýrazňuje návrh, aby všetky dvojstranné spory riešil federálny súd v americkom štáte Delaware. Nijaká zmienka o Medzinárodnom arbitrážnom súde, ktorý má sídlo v Paríži.

Čítajte viac Ukrajina je významným producentom titánu. Šéf bane dúfa, že sa dohodnú s USA

O ponížení Ukrajiny sa dá hovoriť tiež v súvislosti s výsostným prístupom USA k jej nerastnému bohatstvu. Návrh ráta s tým, že Američania by získali prednostné právo k ťažbe vo všetkých náleziskách. Keby o niektoré neprejavili záujem, až potom by ich Kyjev mohol ponúknuť záujemcom z iných krajín. Ukrajina by sa pritom zaviazala, že bude informovať Spojené štáty o priebehu diskrétnych rokovaní s ostatnými potenciálnymi investormi.

Za obmedzovanie suverenity štátu sa dá označiť to, že Ukrajinci by sľúbili, že iným investorom by neponúkli lepšie podmienky ako Američanom. Nie je to férová ponuka, naopak, sú v nej prvky neokolonializmu.

Prímerie? Rusko na Ukrajine ponúka iba smrť a skazu Video

Podobne ako Merežko reagoval poslanec Jaroslav Železňak. „Text, ktorý som videl, je jasná hrôza," napísal na sociálnej sieti Telegram. „Američania majú byť prví, kto dostane dividendy z fondu, až potom Ukrajina," upozornil.

Železňaka tiež nepríjemne prekvapilo, že dohoda by mala byť na dobu neurčitú, pričom akékoľvek zmeny v nej alebo ukončenie platnosti majú byť možné iba so súhlasom USA. .„Američania majú právo prvej noci na všetky nové projekty a právo veta na predaj nerastov iným krajinám," pokračoval Železňak. Verí preto, že nejde o finálnu podobu textu a že ukrajinská vláda je odhodlaná zmeniť obsah návrhu tak, aby skutočne vyhovoval záujmom štátu.

Čítajte viac Trumpa zaujalo bohatstvo pod ukrajinskou zemou. Zelenskyj mu umožní zbaviť sa americkej závislosti od čínskych surovín

V Moskve reagovali na návrh Washingtonu adresovaný Kyjevu v podstate škodoradostne. Rusi hovoria o kolonializme. „Je to typická koloniálna dohoda, ktorá odovzdáva všetku moc Spojeným štátom," tvrdí niekdajší ukrajinský premiér Mykola Azarov. „Ukrajina musí kompenzovať náklady (na vojenskú pomoc), ktoré znášali Američania, ale to je otázka pre predchádzajúcu Bidenovu vládu. O čom uvažovali, keď vyčleňovali peniaze pre štát, ktorý nie je ničím zabezpečený?" pokračoval v rozhovore pre server Gazeta. (Azarov bol premiér v ére proruského prezidenta Viktora Janukovyča, obaja žijú v Moskve.)

Podobne to vidí politológ Bogdan Bezpaľko, ktorý je člen poradného výboru pre zahraničnú politiku u prezidenta Vladmira Putina. Nazdáva sa, že prostredníctvom dohody o nerastoch sa má Ukrajina zmeniť na americkú kolóniu. „Svoje prírodné zdroje má odovzdať na neurčitom základe, bez možnosti veta, bez revízie podmienok," citoval ho server FedPress.

Čítajte viac Tvrdá hra o ukrajinské bohatstvo: EÚ ponúkla Kyjevu vlastnú dohodu o nerastoch, píše Politico

Expresívne slová použil niekdajší prezident Dmitrij Medvedev, ktorý vykonáva funkciu zástupcu šéfa Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Je smutne známy agresívnymi a sarkastickými vyjadreniami, čo znovu potvrdil: „Američania predstavili vynikajúci návrh dohody pre kyjevského šialenca. Ak to kyjevský režim schváli, narkoman a jeho kumpáni budú obesení na Majdane. Ako Mussolini," napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram. Benita Mussoliniho a jeho niekoľko kumpánov, ktorých zadržali talianski partizán, v apríli 1945 obesili na námestí v Miláne.