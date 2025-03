Som veľmi naštvaný na Putina, povedal Trump. Hrozí, že udrie na ruský ropný priemysel. Čo ho tak nazlostilo?

Trump za jasotu kongresmanov: Amerika je späť Video

„Ak Rusko a ja nebudeme schopní dosiahnuť dohodu na zastavení krviprelievania na Ukrajine a ja si budem myslieť, že je to ruská chyba… tak uvalím sekundárne clá na ropu, na všetku ropu z Ruska,“ uviedol Trump. Výška ciel by sa podľa neho pohybovala od 25 do 50 percent. „To by znamenalo, že ak kupujete ropu z Ruska, nemôžete v Spojených štátoch podnikať,“ doplnil.

To, že je na Putina „veľmi nahnevaný“ a „naštvaný“, povedal Trump v súvislosti s návrhom ruského prezidenta na zavedenie prechodnej správy Ukrajiny pod záštitou OSN, ktorá by umožnila usporiadanie demokratických prezidentských volieb v krajine, a tým pádom viedla ku koncu Zelenského vo funkcii. Podľa Trumpa takéto komentáre „nejdú správnym smerom“.

Zároveň však americký prezident podotkol, že má s Putinom veľmi dobrý vzťah, takže sa jeho hnev môže rýchlo rozplynúť, ak ruská hlava štátu urobí, čo je správne. V nadchádzajúcom týždni by spolu obaja politici mali znovu hovoriť.

Trump sa snaží sprostredkovať prímerie vo vojne, ktorú začalo Rusko a ktorá už trvá vyše troch rokov. Napriek ruskému záväzku neútočiť na energetiku a infraštruktúru Ukrajiny ale útoky naďalej pokračujú, Moskva a Kyjev sa z útokov obviňujú navzájom.

Hrozí Iránu bombardovaním

Americký prezident v rozhovore s NBC News tiež pohrozil Iránu bombardovaním a sekundárnymi clami na iránsku ropu, ak Teherán nebude súhlasiť s novou jadrovou dohodou.

"Ak dohodu neuzavrú, bude bombardovanie. Bude to bombardovanie, aké nikdy predtým nevideli, "povedal Trump.

Irán odmietol priame rokovania so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe, povedal v nedeľu prezident Mahmúd Pezeškiján. Ide o prvé oficiálne potvrdenie reakcie Teheránu na list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom vyjadril zámer rokovať o novej jadrovej dohode. Vyjadrenie Pezeškijána podľa agentúry AP naznačuje, že napätie medzi Iránom a USA sa môže ďalej zvyšovať, píše TASR.

Trump začiatkom marca povedal, že poslal iránskej vláde list, v ktorom navrhol nové rokovania o jadrovom programe Iránu. Zároveň pohrozil, že ak Teherán na rokovania nepristúpi, USA budú musieť vojensky zasiahnuť, čo by bola pre Irán „hrozná vec“.

Odpoveď na Trumpov list, doručená prostredníctvom Ománu, podľa Pezeškijána ponecháva otvorenú možnosť nepriamych rokovaní s USA. Bezprostredne však nie je jasné, či by Trump takúto možnosť prijal.

Nepriame rozhovory ale doteraz nedosiahli žiadny pokrok. USA počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v roku 2018 jednostranne od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom odstúpili a na krajinu opätovne uvalili sankcie. Irán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody uzavretej v roku 2015.