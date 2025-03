ONLINE: Trump sa hnevá: Ak Zelenskyj vycúva z dohody o mineráloch, bude mať veľké problémy

6:30 Moskva a Washington začali diskusie o kovoch vzácnych zemín a ďalších projektoch v Rusku. Denníku Izvestija to v pondelok zverejnenom rozhovore povedal šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev, ktorého si ruský prezident Vladimir Putin vybral ako osobitného splnomocnenca pre medzinárodnú ekonomickú a investičnú spoluprácu.

„Kovy vzácnych krajín sú dôležitou oblasťou spolupráce a samozrejme sme začali diskusie o rôznych kovoch vzácnych zemín a projektoch v Rusku,“ povedal Dmitrijev o rozhovoroch s USA. Poznamenal, že niektoré spoločnosti už o tieto projekty prejavili záujem.

Americký prezident Donald Trump v polovici februára telefonicky hovoril s Putinom. Témou telefonátu bola predovšetkým Ukrajina a hľadanie možností, ako zastaviť boje, ktoré Rusko vo februári 2022 rozpútalo. Trump a Putin zároveň rokovali aj obnovenie vzájomných obchodných vzťahov vrátane spolupráce na ťažbe nerastných surovín.

Putin k tomu na konci februára v rozhovore s novinárom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubinom vyhlásil, že jeho krajina je pripravená ponúknuť USA a ďalším zahraničným partnerom účasť na projektoch ťažby kovov vzácnych zemín, okrem iného na okupovaných ukrajinských územiach.

6:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce odstúpiť od pripravovanej dohody so Spojenými štátmi o využívaní ukrajinských nerastných surovín. V noci na pondelok to podľa agentúry Reuters vyhlásil americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň Zelenského varoval pred vážnymi problémami, ak by tak naozaj urobil. Zelenskyj minulý týždeň v piatok povedal, že návrh dohody sa od pôvodného úplne líši a že Ukrajina neprijme dohodu, ktorá by ohrozila jej integráciu do Európskej únie.

„Pokúša sa vycúvať z dohody o vzácnych zeminách a ak to urobí, bude mať isté problémy, veľké, veľké problémy,“ povedal Trump o Zelenskom. Zmienil sa tiež o Zelenského snahách, aby Ukrajina vstúpila v budúcnosti do Severoatlantickej aliancie. „Chce byť členom NATO, nikdy ale členom NATO nebude. Chápe to,“ uviedol.

Čítajte viac Americké drancovanie ukrajinského bohatstva? Kyjev vidí prízrak kolonializmu, Medvedev čaká šibenicu pre Zelenského na Majdane

Washington chce s Kyjevom uzavrieť dohodu o kovoch vzácnych zemín. Očakávaný podpis dohody o americkom podiele na ukrajinskom nerastnom bohatstve zhatila na konci februára roztržka medzi Trumpom a Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu. V novom návrhu USA požadujú od Ukrajiny všetky príjmy z prírodných zdrojov, kým by Ukrajina nesplatila všetku americkú vojenskú pomoc, a to aj s úrokmi vo výške štyroch percent ročne, napísal v uplynulom týždni Reuters. Ukrajinské médiá k tomu uviedli, že by to narušilo ekonomickú suverenitu krajiny a mohlo ohroziť cestu Ukrajiny do EÚ.

Zelenskyj opakovane povedal, že Ukrajina dohodu s USA chce uzavrieť, ale nepodpíše také dojednanie, ktoré by jeho krajinu ožobráčilo. Minulý týždeň vo štvrtok vyhlásil, že Washington ustavične mení podmienky dohody, ale nechce, aby si USA mysleli, že je v zásade proti. V piatok potom povedal, že Ukrajina neuzná skôr poskytnutú americkú vojenskú pomoc na obranu pred ruskou inváziou ako pôžičku a ani neprijme žiadnu dohodu ohrozujúcu jej vstup do Európskej únie.