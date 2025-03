Hamas: Každý, kto môže nosiť zbraň, musí bojovať proti Trumpovmu plánu pre Gazu

Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Sámí abú Zuhrí v pondelok vyzval priaznivcov na celom svete, aby „vzali do rúk zbrane“ a bojovali proti plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý navrhol presídliť viac ako dva milióny obyvateľov Pásma Gazy do susedných krajín, ako sú Egypt a Jordánsko.

„Tvárou v tvár tomuto zlovestnému plánu, ktorý spája masakry s hladomorom, musí každý, kto môže nosiť zbraň, kdekoľvek na svete konať,“ uviedol vo vyhlásení abú Zuhrí. „Nezadržiavajte výbušninu, guľku, nôž či kameň. Nech každý prelomí svoje mlčanie,“ dodal predstaviteľ Hamasu.

Abú Zuhrí vyzval na boj proti Trumpovmu plánu deň po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že lídri Hamasu budú môcť opustiť Pásmo Gazy, ale palestínske militantné hnutie sa musí v záverečnej fáze vojny v palestínskej enkláve odzbrojiť.

Netanjahu oznámil, že Izrael pracuje na pláne, ktorý navrhol Trump, na presídlenie obyvateľov Pásma Gazy do iných krajín. Trump vo februári počas návštevy Netanjahua v Bielom dome navrhol, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy, ktorého obyvatelia by sa podľa neho mali presunúť do zahraničia, napríklad do Jordánska a Egypta. Predstavitelia arabských krajín v reakcii na návrh zvolali summit Ligy arabských štátov (LAŠ), na ktorom schválili egyptský plán na obnovu a rozvoj Pásma Gazy. Ide o alternatívny plán k návrhu amerického prezidenta.

Izraelský premiér tvrdí, že Izrael po vojne zaistí celkovú bezpečnosť v Pásme Gazy a „umožní realizáciu Trumpovho plánu“, ktorý pôvodne vyzýval na masové vysídlenie všetkých 2,4 milióna ľudí žijúcich na palestínskom území, a nazval ho „plánom dobrovoľnej migrácie“.

Izraelská armáda v pondelok nariadila evakuáciu väčšiny mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tvrdí, že sa „vracia do boja s veľkou silou, aby eliminovala kapacity teroristických organizácií v týchto oblastiach“.

Izrael 18. marca obnovil boje v Pásme Gazy. Izraelský minister obrany Jisrael Kac deklaroval, že bude v útokoch pokračovať, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci zadržiavaní palestínskym militantným hnutím Hamas.

Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai podľa TOI na sieti X zverejnil mapu oblastí, z ktorých sa majú Palestínčania evakuovať. Podľa nariadenia sa majú presunúť do humanitárnej zóny al-Mawásí pri pobreží Stredozemného mora na juhu Pásma Gazy. Príkazy na evakuáciu sa týkajú takmer celého mesta a okolitých oblastí.

Armáda v sobotu oznámila, že rozšírila svoju pozemnú operáciu proti Hamasu do ďalšej štvrte Rafahu. AP pripomína, že palestínske pohraničné mesto na hraniciach s Egyptom bolo terčom izraelskej vojenskej operácie aj minulý rok v máji, pričom veľké časti ostali po bojoch zničené.

Izraelské sily obsadili strategickú nárazníkovú zónu pozdĺž hraníc a nestiahli sa z nej, ako sa požadovalo v dohode o prímerí, ktorá v Pásme Gazy vstúpila do platnosti 19. januára po viac ako 15 mesiacoch bojov. Izrael uviedol, že musí byť prítomný v tejto oblasti, aby zabránil pašovaniu zbraní.

Izrael prisľúbil, že zintenzívni svoje vojenské operácie, kým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov. Taktiež požaduje, aby bolo militantné hnutie odzbrojené a aby opustilo územie, čo sú podmienky, ktoré neboli zahrnuté v dohode o prímerí a ktoré Hamas odmietol, píše AP.

Netanjahu vymenoval nového riaditeľa kontrarozviedky Šin bet

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vymenoval za nového riaditeľa kontrarozviedky Šin bet bývalého veliteľa vojenského námorníctva Eliho Šarvita, oznámil v pondelok úrad predsedu vlády. Stalo sa tak napriek tomu, že najvyšší súd zablokoval rozhodnutie vlády o odvolaní súčasného šéfa Šin bet.

„Po rozsiahlych pohovoroch so siedmimi kvalifikovanými kandidátmi sa premiér Benjamin Netanjahu rozhodol vymenovať bývalého veliteľa námorných síl, admirála v zálohe Eliho Šarvita, za budúceho riaditeľa Šin bet,“ upresnil vo vyhlásení úrad premiéra.

Šarvit podľa úradu slúžil v armáde 36 rokov, z toho päť rokov ako veliteľ námorníctva. „V tejto funkcii budoval sily námornej obrany teritoriálnych vôd a viedol komplexné operácie proti (militantným hnutiam) Hamas a Hizballáh a tiež Iránu,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Izraelská vláda odvolala riaditeľa kontrarozviedky Ronena Bara v noci na 21. marca pre „pretrvávajúci nedostatok dôvery“. Opozičné strany toto rozhodnutie napadli na najvyššom súde, ktorý rozhodnutie o odvolaní zablokoval. Podľa súdu zostane blokovanie v platnosti do predloženia odvolaní, najneskôr však do 8. apríla. Netanjahu obvinil Bara, že bez jeho súhlasu viedol vyšetrovanie zamerané na krajne pravicového ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira.

V reakcii na správu, že Bar strávil mesiace tajným vyšetrovaním podozrení z infiltrácie ľudí blízkych krajnej pravici do polície a ich prepojenia na Ben Gvira, Netanjahuov úrad vo svojom vyhlásení poprel, že by premiér poveril Bara zhromažďovaním dôkazov proti ministrovi.

Ronen Bar na post šéfa Šin bet nastúpil v októbri 2021. Vymenovala ho ešte predchádzajúca vláda. Jeho funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť až na budúci rok.