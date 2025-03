Poľsko apeluje na rozum v Bielom dome. Tusk vyzval Trumpa, aby si rozmyslel uvalenie ciel na najbližších priateľov

Poľský premiér Donald Tusk dnes vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prehodnotil svoj zámer zaviesť dvadsaťpäťpercentné clá na dovoz áut z Európskej únie. Uviedla to poľská tlačová agentúra PAP.

"V našom spoločnom euro-americkom záujme sú silné Spojené štáty, silná Európska únia a silná Severoatlantická aliancia – a nie slabšie. Prosím pán prezident, aby ste na to mysleli, kým rozhodnete o uvalení ciel na najbližších priateľov. Spolupráca je vždy lepšia ako konfrontácia, apeloval Tusk na sociálnej sieti X.

Tusk sa zúčastnil na slávnostnom podpísaní medzivládnej zmluvy so Spojenými štátmi o logistickej podpore pre poľské batérie protivzdušných systémov Patriot. Dohoda má podľa vicepremiéra a ministra obrany Wladyslawa Kasiniaka-kamysze hodnotu dvoch miliárd dolárov.

„Pre nás Poliakov nie je naše priateľstvo, naše spojenectvo a vzájomná vernosť abstrakcia. Vynakladáme takmer päť percent nášho hrubého domáceho produktu (na obranu), v spolupráci s USA budujeme modernú a najväčšiu armádu v Európe, aby sme bránili naše hranice a tiež naše spoločné hodnoty a záujmy,“ vyhlásil Tusk.

Ak by Spojené štáty zaviedli clá, Európska únia na to musí reagovať jednotne. Je dôležité, aby sme sa spolupodieľali na tomto rozhodnutí a tlmočili potreby slovenskej ekonomiky, hovorí pre Pravdu Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV. Problém vidí aj v tom, že štát zrejme nebude schopný pomôcť niektorým podnikom, ktoré budú zavedením ciel najviac postihnuté.

Vojna Ruska proti Ukrajine podľa Tuska prinútila všetkých uvedomiť si, aké reálne sú riziká novej globálnej konfrontácie. „Nie je priestor na konfrontáciu medzi spojencami v rámci NATO,“ povedal po podpise dohody podľa PAP. „Všetci chceme mier, všetci chceme poraziť zlo, ktoré sa rojí pri našich hraniciach, a všetci chceme čo najstabilnejšiu a najkompletnejšiu spoluprácu v NATO. Silná Európa, silná NATO a zvrchovaná Ukrajina sú prvky bezpečnej budúcnosti našich národov,“ povedal a znovu apeloval na členské štáty aliancie, aby sa nenechali rozhádať. „Verím, že vďaka alianciám nebudeme musieť viesť vojnu,“ dodal Tusk podľa serveru Onet a poďakoval poľským a americkým vojakom, ktorí strážia bezpečnosť východného krídla NATO.

Poľsko v rámci budovania „najvyššieho poschodia“ svojej protivzdušnej obrany zakúpilo dve batérie systému Patriot, z ktorých každá disponuje ôsmimi odpaľovacími zariadeniami rakiet o dolete dlhšom ako 100 kilometrov, podporované modernými radarmi a systémom riadenia protivzdušnej obrany. Nasledovať má obstaranie ďalších šiestich batérií, napísal server Onet. Poľská protivzdušná obrana počíta ešte s ďalšími dvoma „poschodiami“, systémom o dosahu do 25 kilometrov, vytváraným na základe britských technológií, a zbraňami schopnými zostreliť nepriateľské ciele na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.

Trump oznámil, že od 2. apríla plánuje zvýšiť dovozné clá na autá z 2,5 na 25 percent. K najväčším vývozcom áut do USA patria Nemecko, Slovensko, Taliansko a Švédsko. Vlani Nemecko podľa štatistík vyviezlo do sveta 3,4 milióna nových áut za 135 miliárd eur, z ktorých skoro 450-tisíc vyviezlo do USA. Európske krajiny Trumpa jednomyseľne kritizovali, pripomenula PAP.