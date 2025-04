Šokovaná Le Penová hrá o čas a pokúsi sa o justičný zvrat. Požiada Macrona o prezidentskú milosť a mohla by sa stať aspoň šéfkou vlády?

Pripomeňme, že súd v pondelok uznal Le Penovú vinnú zo sprenevery peňazí Európskeho parlamentu v období 2024 – 2016. Podľa obžaloby financie určené pre poslaneckých asistentov v Bruseli smerovali na platy zamestnancov krajne pravicového Národného združenia vo Francúzsku. Le Penová si má odpykať dva roky nepodmienečne, nie však za mrežami, ale s monitorovacím elektronickým náramkom (ďalšie dva roky dostala podmienečne). Súd jej uložil aj pokutu 100-tisíc eur, ale čo je pre ňu najhoršie, tak dostala zákaz päť rokov uchádzať sa o volené verejné funkcie. Znamená to, že justícia ju vyradila z najbližších prezidentských volieb.

Marine Le Penová je vinná zo sprenevery peňazí EÚ Video Zdroj: ta3

Po vynesení verdiktu Le Penová povedala, že je šokovaná. „Tento pondelok je katastrofálnym dňom pre demokraciu," vyhlásila večer v televíznom rozhovore. „Milióny Francúzov sú pobúrených. Vo Francúzsku, v krajine ľudských práv, sudcovia uplatnili zákony autoritárskeho režimu. Milióny Francúzov boli zbavení svojho prezidentského kandidáta," penila ďalej. Faktom však je, že súd sa riadil jedine platnou legislatívou demokratickej Francúzskej republiky. Tiráda Le Penovej pokračovala tvrdením, že Francúzsko už nie je právny štát.

Táto kanonáda slov sa od nej dala očakávať, ale divákov určite v prvom rade zaujímalo, ako plánuje postupovať. „Nemám v úmysle žiadať Macrona o prezidentskú milosť," zdôraznila Le Penová. Povedala, že sa proti rozsudku odvolá (verdikt vyniesol prvostupňový súd, ale zmienený zákaz má bezodkladný účinok).

Ako by mohol vyzerať ďalší vývoj? „Uskutočnenie odvolacieho konania vo všeobecnosti trvá jeden až jeden a pol roka," povedala právna expertka Mélody Mock-Gruetová pre server TF 1. Znamená to, že najneskôr niekedy na jeseň 2026 by sa Le Penová mala dozvedieť výsledok. Keby jej odvolací súd vyhovel, mohla by sa pohodlne pripravovať na prezidentské voľby na jar 2027. Čo by sa však udialo, keby nepochodila?

Le Penová by mala ešte jednu možnosť: podať odvolanie na kasačný súd, čiže na najvyššiu súdnu inštanciu vo Francúzsku. V takom prípade by však potom prišla bodka za jej kauzou najskôr o šesť mesiacov, možno až o dvanásť mesiacov. Aj keby ju kasačný súd uznal za nevinnú, je dosť pravdepodobné, že by už nestihla podať prezidentskú kandidatúru (urobiť by to musela v januári alebo vo februári 2027 – najmenej 10 týždňov pred prvým kolom volieb). Mock-Gruetová upozornila, že celé dvojfázové odvolanie konanie by mohlo trvať dva až dva a pol roka a to vychádza na konečný verdikt až po termíne volieb.

Veľa bude závisieť od prokuratúry. Tá totiž môže požiadať vo verejnom záujme, aby sa odvolací proces urýchlil. To by mohlo znamenať, že druhostupňový súd by sa mohol začať zaoberať prípadom Le Penovej už v septembri alebo v októbri tohto roku.

Keby Le Penová neuspela ani u najvyššej justičnej inštancie, neviedlo by to k tomu, že by sa najbližších päť rokov nesmela uchádzať o žiadnu významnú post. Zákaz vyslovene hovorí o volených funkciách. Čo z toho vyplýva? V prípade, že prezidentské voľby vyhral niekto iný z krajnej pravice, mohol by ju poveriť zostavením novej vlády. Pozícia premiéra (respektíve premiérky) nie je volená funkcia, o jej obsadení rozhoduje šéf Elyzejského paláca.

Špekuluje sa o tom, či sa Le Penová rozhodne pre pomstu na pôde parlamentu. Ak uverí konšpiračným teóriám, že verdikt si objednali jej politickí konkurenti, krajná pravica by mohla navrhnúť hlasovanie o vyslovení nedôvery menšinovej vláde. Keby tá musela podať demisiu, prehrala by však súčasne aj Le Penová: v predčasných parlamentných voľbách by nemohla kandidovať, pretože poslanecké miesto je volená verejná funkcia.

Le Penová, jej kolegovia a kolegyne z partaje a podobne stúpenci medzi voličmi hovoria o ohýbaní práva a o pošliapavaní politických ambícií nádejnej prezidentskej kandidátky, ale v skutočnosti nerešpektujú nezávislosť súdnej moci. V právnom štáte, ktorým je Francúzsko, sa nemajú rozsudky komentovať (nehovoriac o dehonestovaní sudcov), ale jedine rešpektovať. V Národnom združení to však nielenže nerobia, ale ešte sa rozhodli vybičovať náladu v spoločnosti. Postaral sa o to Jordan Bardella, formálny šéf tejto krajne pravicovej strany. (Le Penová mu prenechala vedúcu funkciu v roku 2022 zjavne preto, aby politik, ktorý má ešte len 29 rokov, pritiahol veľa mladých voličov, no hlavné slovo si ponechala.)

Bardella zverejnil na sociálnej sieti X otvorený list, v ktorom tvrdí, že verdikt nad Le Penovej zbavuje milióny Francúzov možnosti slobodnej voľby. „Vyzývam na národnú a pokojnú mobilizáciu. Budeme v najbližších týždňoch všade v teréne. Tým, čo chcú obrátiť stránku demokracie, ukážeme, že vôľa ľudu je silnejšia. Nedovoľte si skonfiškovať slobodu," zdôraznil Bardella. Nekonkretizoval, čo chce týmto postupom dosiahnuť. Žiada sa dodať, že v právnom štáte nerozhoduje o obžalovaných alebo o odvolaní odsúdených ulica, ale vždy je to úloha justičných orgánov.