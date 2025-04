EÚ má silu brániť sa americkým clám, vyhlásila Von der Leyenová. Únia má odvetný plán

Európa obchodnú konfrontáciu so Spojenými štátmi nezačala, uviedla v utorok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Európska únia je podľa nej naďalej otvorená rokovaniam, má ale zároveň silu sa americkým clám brániť. Šéfka EK to vyhlásila počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

„Európa túto konfrontáciu nezačala. Nechceme odvetné opatrenia, ale ak to bude potrebné, máme plán na odvetu,“ uviedla von der Leyenová. Dodala, že únia preferuje rokovania, pretože „konfrontácia nie je v ničom záujme“. „Nie sme len najväčším trhom na svete, ale sme tiež spoľahliví a predvídateľní. A to je to, čo naši partneri hľadajú,“ povedala von der Leyenová v prejave pred europoslancami.

Fico tvrdí, že Leyenová mu za Trumpove clá „strašne vynadala“ Video

Šéfka EK tiež uviedla, že súčasťou stratégie EÚ je aj diverzifikácia obchodných vzťahov. „Otvoríme dvere rýchlo sa rozvíjajúcim ekonomikám po celom svete, Európa už má obchodné dohody so 76 krajinami,“ povedala von der Leyenová.

Pripomenula, že únia nedávno uzavrela obchodné dohody s Mexikom, Švajčiarskom či skupinou Mercosur, v ktorej sú združené Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj, a začala obchodné a investičné partnerstvo s Juhoafrickou republikou.

„Naším cieľom je uzavrieť do konca roka obchodnú dohodu s Indiou. Intenzívne rokujeme s Indonéziou a Thajskom,“ uviedla aj šéfka EK s tým, že sa chystá aj summit EÚ so Strednou Áziou.

Americký prezident Donald Trump má v stredu oznámiť recipročné clá. Podrobností ale zatiaľ nie sú známe. Trump ale v nedeľu uviedol, že tento týždeň zasiahnu clá v podstate všetky krajiny. Už skôr oznámil zavedenie ciel na oceľ, hliník a automobily.