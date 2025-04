Česko kvôli slintačke a krívačke nasadí armádu, polícia nevpustila do krajiny prvý kamión. Poľsko sprísni hraničné kontroly

Česká armáda bude kvôli riziku zavlečenia slintačky a krívačky od stredy pomáhať na hraniciach s kontrolami kamiónov. Zapoja sa do nich vojaci z veterinárnej správy českej armády. Podľa chovateľov ale opatrenia stále nie sú dostatočné, žiadajú napríklad rozšíriť kontroly a dezinfekciu na hraniciach o osobné autá. Juhomoravská agrárna komora chce od vlády, aby vyhlásila mimoriadnu udalosť. Minister poľnohospodárstva Marek Výborný to odmieta, považuje súčasné preventívne opatrenia za dostatočné. Krízový manažment vedie Štátna veterinárna správa.

Česká armáda má necelé tri desiatky veterinárnych špecialistov. „V prospech štátnej veterinárnej správy sme na riešenie aktuálnej situácie schopní vyčleniť cca 20 osôb, čo sú nielen veterinárni lekári, ale aj veterinárni technici a ďalší špecialisti,“ povedal agentúre ČTK hovorca ministerstva obrany David Šíma. Podrobnosti podľa neho budú známe až po stredajšom rokovaní vlády.

Riziko zavlečenia choroby do Česka významne vzrástlo po tom, čo sa v nedeľu potvrdila nákaza v slovenskom Plaveckom Štvrtku zhruba 50 kilometrov od hraníc s Českom. V Česku sa ale nákaza doteraz neobjavila, podľa Výborného zatiaľ nie je ani podozrenie.

Piata farma s nákazou, nové informácie k mimoriadnej situácii Video

Predseda juhomoravskej agrárnej komory Václav Hlaváček sa s prosbou o vyhlásení mimoriadnosti obrátil na Výborného v pondelok. „Situácia je mimoriadne kritická. Ak teraz neprijmeme striktné obmedzenia, môžu prísť rozsiahle škody aj vážne ohrozenie našich chovov,“ uviedol Hlaváček. Vyhlásenie mimoriadnej situácie by podľa neho umožnilo zefektívniť kontroly na hraniciach, nasadiť vyššie počty ľudí aj dômyselnejšie technické riešenia.

Do Česka sa teraz nesmú dovážať vybrané živočíšne produkty, zakázaná je preprava hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz cez hranice. Na vybraných hraničných priechodoch sa kontrolujú a dezinfikujú vybrané prechádzajúce kamióny. Kontroly sa odo dneška rozšírili o prechod Halámky v južných Čechách, popoludní cez neho policajti nevpustili do Česka prvé nákladné vozidlo. Veterinári majú tiež v laboratóriu testovať mlieko z juhomoravských chovov.

Zástupcovia Zväzu chovateľov ošípaných a Českého zväzu chovateľov mäsového dobytka chcú opatrenia ešte sprísniť. „Za nás kontroly hraničných priechodov dostatočné nie sú, je to viac-menej len náhodná kontrola a potrebovali by sme, aby sa vybudovali dezinfekčné vane, kadiaľ by prechádzali aj osobné vozidlá,“ povedal riaditeľ zväzu chovateľov mäsového dobytka Kamil Malát.

Podľa riaditeľa Zväzu chovateľov ošípaných Jana Stibala je bežné, že zamestnanci fariem pred príchodom podpisujú vyhlásenie, že neboli 48 až 72 hodín pri ošípaných, vyzliekajú sa, odovzdávajú všetky šperky a hodinky, sprchujú sa a následne dostanú nové oblečenie. Tiež Malát potvrdil, že chovatelia hovädzieho dobytka sami zavádzajú prísnejšie opatrenia. „Spoliehať sa na štát, že to ochráni na hraniciach a nevnikne to sem, to by bolo veľmi krátkozraké,“ povedal.

Minister Výborný ale považuje opatrenia za dostatočné. Vyhlásenie mimoriadnej udalosti odmietol, vláda navyše k takémuto kroku nemá kompetencie. Stav nebezpečenstva by prípadne vyhlasoval príslušný krajský hajtman.

V Česku je v súčasnosti 3,12 milióna oviec, kôz, hovädzieho dobytka a ošípaných, teda zvierat, ktoré môžu dostať slintačku a krívačku. Najviac je ich v kraji Vysočina. Oviec, kôz, hovädzieho dobytka a ošípaných tam farmári chovajú takmer pol milióna. Nasledujú stredné a južné Čechy. Zástupcovia chovateľských zväzov ČTK povedali, že v prípade výskytu slintačky a krívačky a utratenia všetkých zvierat by niektorí farmári svoje chovy už neobnovili. Náklady by pre nich boli príliš vysoké.

Slintačka a krívačka je vysoko infekčné vírusové ochorenie sudokopytníkov vrátane hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec či kôz. Nevyhýba sa ani voľne žijúcim zvieratám. Nákaza sa nedávno objavila v Maďarsku a potom na Slovensku.

Poľsko sprísňuje kontroly na hraniciach

Poľsko sprísni kontroly na hraniciach so Slovenskom, Českom a Nemeckom, aby sa ochránilo pred slintačkou a krívačkou, oznámil v utorok predseda poľskej vlády Donald Tusk. Na tlačovej konferencii zdôraznil, že slintačka a krívačka sa doteraz v Poľsku nevyskytuje a že vláda sa sústreďuje na to, aby sa do krajiny ani nedostala. Kontroly na hraniciach s tromi susednými krajinami preto majú byť častejšie.

Fico: Slovensko zatiaľ nákazu zvláda, ale riziká sú enormné. Utratenie 1000 kusového stáda bude stáť až 10 miliónov eur Video

„Prijali sme dnes rozhodnutie spolu s ministrom (poľnohospodárstva Czeslawom) Siekierským, že sprísnime kontroly na hraniciach so Slovenskom, ale aj s Českom a Nemeckom, a to tak, aby transporty z oblastí postihnutých krívačkou a slintačkou neboli vpustené do Poľska,“ povedal premiér podľa serveru Gazeta.pl. novinárom.

Tusk tiež poďakoval ministrovi za už začaté opatrenia. „Tieto kroky priniesli výsledky. Nebol u nás zaznamenaný jediný prípad. Kontrolujeme hranice, hlavne so Slovenskom, pretože tam je najväčšie ohrozenie,“ dodal šéf poľskej vlády.

Slintačka a krívačka je vysoko infekčné vírusové ochorenie párnokopytníkov vrátane hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec či kôz. Nevyhýba sa ani voľne žijúcim zvieratám.

Nákaza sa nedávno objavila v Maďarsku a potom na Slovensku. V Česku sa nákaza doteraz neobjavila, podľa ministra poľnohospodárstva Marka Výborného zatiaľ nie je ani podozrenie. Avšak kvôli riziku zavlečenia slintačky a krívačky bude armáda od stredy pomáhať na hraniciach s kontrolami kamiónov. Zapoja sa do nich vojaci z veterinárnej správy českej armády. Nákaza sa na Slovensku opäť vyskytla po polstoročí.