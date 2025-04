Žart či príprava na puč? Trump tvrdí, že by mohol byť prezidentom aj po tretí raz. Čo na to experti?

Donald Trump povedal v interview pre televíziu NBC News, že existujú metódy, na základe ktorých by sa mohol stať prezidentom USA aj po tretí raz. Republikán vyhral voľby v rokoch 2016 a 2024. Podľa ústavy tak beží jeho posledný mandát v Bielom dome. Napriek tomu Trump tvrdí, že mnoho ľudí chce, aby kandidoval opäť. Uviedol tiež, že o tejto možnosti nežartuje, ale že sa zameriava na to, čo robí teraz. Čo si o Trumpových slovách myslia odborníci?

Michael Kraft, emeritný profesor politológie, Wisconsinská univerzita-Green Bay

Za posledných pár mesiacov sme od Trumpa počuli množstvo skutočne smiešnych vyhlásení. Jeho myšlienka, že by si mohol odslúžiť tretie funkčné obdobie, patrí do rovnakej skupiny vyjadrení ako jeho tvrdenie, že clá uvalené na iné krajiny spôsobia, že USA budú na tom ekonomicky lepšie. Akciové trhy dnes naznačujú, že je pravdepodobné, že to bude naopak.

Ústava USA jasne hovorí, že nikto nesmie byť zvolený do prezidentského úradu viac ako dvakrát. Zmena by bola veľmi zložitá a narazila by na očividný odpor všetkých okrem najtvrdšieho jadra Trumpových voličov. Vyžadovala by si buď dve tretiny hlasov v Snemovni i Senáte, alebo podporu dvoch tretín zákonodarných zborov štátov, a potom ratifikáciu od troch štvrtín štátov. Vzhľadom na zastúpenie demokratov v Kongrese a v zákonodarných orgánoch štátov neexistuje žiadny spôsob, ako takúto zmenu presadiť. Ešte dôležitejšie je, že Američania do veľkej miery a z dobrých dôvodov podporujú myšlienku, že prezident má byť v Bielom dome najviac dva volebné mandáty. V USA nechceme kráľa alebo diktátora, dokonca ani keby to bol populárny vládca Oválnej pracovne. A Trumpa v skutočnosti už nepodporuje ani polovica voličov.

Jediným spôsobom, ako by sa dal obísť zákaz dvoch volebných období, by mohlo byť to, že Trumpa do čela krajiny nezvolia, ale ho doň nejako vymenujú. Republikán ponúkol myšlienku, že JD Vance by mohol byť zvolený za prezidenta a on za viceprezidenta. Potom by Vance odstúpil a Trump by znovu vstúpil do Oválnej pracovne. Pravdepodobne by to však z rôznych dôvodov nefungovalo (nie je zhoda na tom, či je niečo také možné, asi by o tom rozhodoval Najvyšší súd, poz. red.). V každom prípade, v čase volieb v roku 2028 bude mať Trump 82 rokov a pravdepodobne bude v ešte horšom duševnom stave ako teraz. Nie je pravdepodobné, že by sa mu začalo dariť lepšie.

Donna Hoffmanová, profesorka politológie, Severoiowská univerzita

Trumpa nemôžu podľa ústavy zvoliť na tretie funkčné obdobie. Neexistujú žiadne spôsoby, ako obísť 22. dodatok, ktorý zaviedol limit na počet prezidentských mandátov. Toto ustanovenie by bolo potrebné zrušiť, ale to je dosť náročný proces, a pravdepodobnosť, že sa tak stane, je prakticky nulová. Ak by sa Trump uchádzal o tretie funkčné obdobie, ústava by prestala mať význam. Prezident týmito úvahami odvádza pozornosť od iných vecí, ale zároveň je to pre demokraciu smrteľne vážny problém.

Republikán rád prichádza s nepravdepodobnými nápadmi, ktoré môžu poslúžiť aj ako akýsi test. Trumpovi nominanti sa pred Senátom vyhýbali priamym otázkam o voľbách z roku 2020. Nikto z nich nebol ochotný na rovinu vyhlásiť, že boli legitímne. (Bolo to preto, aby nenahnevali Trumpa, ktorý stále klame o tom, že víťazstvo v roku 2020 mu ukradli, pozn. red.). Časom by sa to mohlo stať, že nápad o treťom mandáte by mohli začať papagájovať aj iní republikáni, alebo ho budú podporovať preto, aby zostali s Trumpom zadobre.

Diana Carlinová, odborníčka na politickú komunikáciu zo Saint Louis University v Missouri

Republikánsky kongresman navrhol rezolúciu umožňujúcu tretie funkčné obdobie prezidenta, ale takýto akt vo všeobecnosti nemá právnu silu. Ak by ho aj Kongres schválil, skončil by na súde ako protiústavný podľa 22. dodatku. Takéto uznesenie sa však dá možno použiť ako spôsob, ako začať proces zmeny ústavy. Trump hovoril o iných metódach, ako by sa mohol stať šéfom Bieleho domu. Jednou z nich je, že by kandidoval ako viceprezident s Vanceom, ktorý by potom rezignoval. No podľa mňa by sa takto Trump vládcom Oválnej pracovne stať nemohol, lebo keď nemôže kandidovať za prezidenta, nemal by sa uchádzať ani o viceprezidentskú funkciu.

Ďalšie metódy republikán nespomenul, ale znamenali by narušenie bežného nominačného a volebného procesu, a to sa mi zdá veľmi nepravdepodobné. Trump začína tretí mesiac svojho druhého funkčného obdobia, ktoré je poznačené turbulenciami, a z ekonomických ukazovateľov by mal mať prezident obavy. Jeho popularita sa podľa prieskumov pohybuje medzi 45 percentami (Reuters/Ipsos) až 51 percentami (Rasmussen). Trumpova obľúbenosť môže klesnúť natoľko, že otázka, či by mal byť tretíkrát prezidentom, bude bezpredmetná. Okrem toho má takmer 79 rokov a na konci svojho druhého funkčného obdobia bude najstarším prezidentom v histórii. Ktovie, aké bude vtedy jeho fyzické a duševné zdravie.

Robert Schmuhl, profesor amerických štúdií, University of Notre Dame v Indiane

Vždy, keď Trump cíti, že je pod paľbou negatívnych správ, ako sa to deje v súčasnosti, snaží sa presunúť pozornosť verejnosti na inú tému. Zlyhanie bezpečnosti pri zaradení novinára do chatu, v ktorom boli citlivé vojenské plány, je veľkou chybou Trumpovej vlády, takže šéf Bieleho domu chce ďalší príbeh, niečo úplne iné, aby rozptýlil ľudí.

Americká ústava jasne stanovuje limit dvoch funkčných období pre prezidenta. Zmena alebo doplnenie ústavy je procesne veľmi náročné a vyžaduje si čas. Trumpovi priaznivci v „MAGAsfére“ by túto možnosť mohli uvítať, ale je to len zbožné želanie ich autoritárskeho zmýšľania.

Cal Jillson, profesor politológie, Južná metodistická univerzita v Texase

Neexistujú žiadne ústavné ani právne spôsoby, na základe ktorých by sa Trump mohol stať aj tretí raz prezidentom. Republikán často hovorí šokujúce veci nie preto, že ich chce urobiť, ale preto, aby si pre ne pripravil pôdu. Jeho najbláznivejší stúpenci ich potom začnú podporovať a jeho ideológovia pre ne vytvoria argumenty. Trump medzitým sleduje, kam sa celá debata uberá. Keby sa mu otvorila cesta, ako kandidovať opäť, pustil by sa po nej. Väčšina ľudí však bude dosť jasne proti. A potom by Trumpovi zostal len puč.