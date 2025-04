Forbes zverejnil rebríček najbohatších ľudí sveta. Na zozname sú dvaja Slováci

V Top 3 sú tiež zakladatelia spoločností Meta, resp. Amazon – Američania Mark Zuckerberg a Jeff Bezos. Zuckerbergov majetok Forbes odhadol na 216 miliárd dolárov, kým Bezos má podľa magazínu o miliardu menej.

Najbohatším Európanom je na piatej priečke Francúz Bernard Arnault, ktorý spoločne s rodinou vlastní majetok v hodnote 178 miliárd dolárov. Arnaultovci vlastnia impérium LVMH, zahŕňajúce viac ako 70 módnych a kozmetických značiek vrátane Louis Vuitton či Sephora, uvádza Forbes.

Najbohatší človek na svete Elon Musk tvrdil, že Ameriky poslala do palestínskej Gazy kondómy za 50 miliónov. V skutočnosti to bola Gaza v Mozambiku a bol to program na boj s HIV. Zdroj: C-SPAN