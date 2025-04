Zomrela kryptografka z Bletchley Parku. Pričinila sa o rozlúštenie Enigmy

Webbová bola v rokoch 1941–45 členkou Ženského pomocného pozemného zboru (ATS) ako dobrovoľníčka, neskôr absolvovala aj vojenský výcvik.

V Bletchley Parku začala pracovať ako sekretárka. Neskôr ju preradili do bloku F, kde pre znalosť nemčiny dostala za úlohu katalogizovať zašifrované nemecké rádiové správy zachytené Britmi, čím prispela k rozlúšteniu nemeckej šifry Enigma. Pracovala aj na zachytených japonských správach – vynikala v tom až tak, že ju v máji 1945 poslali do Washingtonu, aby pomáhala americkým jednotkám v Tichomorí.

O jej práci pre armádu nevedeli ani Webbovej rodičia a tajila to až do roku 1975, keď začala chodiť prednášať do škôl a spolkov a o svojej vojnovej minulosti napísala aj knihu.

Za svedectvo o druhej svetovej vojne a zásluhy v práci tímov v Bletchley Parku jej bol v roku 2015 udelený Rad britského impéria (MBE). Francúzske najvyššie vyznamenanie – Rad čestnej légie – jej udelili v roku 2021. Webbovej tiež vyhradili miesto v prvom rade na korunovácii kráľa Karola III. v roku 2023.

WRAC k Webbovej úmrtiu uviedla, že „Betty desaťročia inšpirovala ženy v armáde“ a na jej zásluhy počas druhej svetovej vojny i na šírenie povedomia o Bletchley Parku sa bude spomínať ešte roky.

Panstvo Bletchley Park kúpila britská armáda v roku 1938. O rok neskôr sa stalo centrom technických vymožeností a kódovania, ktoré tam sídlilo počas celej druhej svetovej vojny.