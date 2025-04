Británia spustila bezvízový systém ETA pre Európanov. Výnimku tvorí iba jedna krajina

Pre návštevníkov z Európy od stredy platí systém elektronickej cestovnej autorizácie (ETA) pre vstup do Spojeného kráľovstvo. Výnimku tvorí iba Írsko. Nové online povolenie na vstup do krajiny Londýn zaviedol s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zjednodušiť vstupné procesy, napísala agentúra AFP.

Systém ETA od 8. januára platí pre bezvízových cestujúcich z krajín mimo Európu, vrátane Spojených štátov, Kanady a Austrálie. Šéf britských pohraničných zložiek Phil Douglas uviedol, že konečným cieľom je zaviesť ho pre návštevníkov z celého sveta.

Slováci sa už do Británie za prácou neženú (Archívne video) Video

„Tento systém je v podstate bezpečnostným opatrením na hraniciach,“ povedal a dodal, že neočakáva, že by stredajšie spustenie narušilo chod na hraniciach.

ETA podľa Douglasa urýchli vstup do krajiny a umožní úradníkom skontrolovať informácie o cestujúcich vrátane imigračnej histórie alebo záznamov v registri trestov. „Protihodnotou pre návštevníkov je, že budujeme bezkontaktnú hranicu, takže ak budú mať povolenie na vstup, budú môcť… prejsť cez hranicu oveľa rýchlejšie,“ uviedol Douglas.

Systém ETA umožňuje vstup do Spojeného kráľovstva na dobu až šesť mesiacov. Je digitálne prepojený s pasom žiadateľa a platí dva roky. Povolenie sa dá do 9. apríla kúpiť online za 10 libier (12 eur), potom jeho cena stúpne na 16 libier (asi 19 eur). Do septembra alebo októbra bude platiť tzv. skúšobné obdobie, dodal Douglas.

ETA sa nevzťahuje na obyvateľov Spojeného kráľovstva alebo osoby, ktoré už v krajine majú imigračný status. Výnimkou sú aj cestujúci na britských letiskách bez prekročenia hranice krajiny prestupujúci na iné lety.