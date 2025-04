Lišiak z Budapešti učaroval židovskému štátu, Maďarsko je najlepší priateľ Izraela. Presťahuje Orbán ako prvý z EÚ ambasádu do Jeruzalema?

Tusk: Nie sme unavení z Ukrajiny, ale z Orbána Video

Existenciu nadštandardných dvojstranných vzťahov najnovšie potvrdzuje návšteva izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Budapešti. Do Maďarska priletí túto stredu večer. Pricestovať môže napriek tomu, že od novembra 2024 je naňho vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC).

Netanjahu takmer úplne prestal cestovať do cudziny od októbra 2023, keď palestínski teroristi pozabíjali stovky izraelských civilistov a po masakre sa prioritne venoval vojenskej odplate v Pásme Gazy. Odvtedy bol len dvakrát v zahraničí: v júli 2024 vo Washingtone, kde predniesol prejav na pôde Kongresu USA a rokoval s americkými lídrami, a v septembri toho roku v New Yorku, kde rečnil na každoročnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Orbán sa fakticky vysmieva ICC, pretože Maďarsko v roku 1999 podpísalo a v roku 2001 ratifikovalo Rímsky štatút súdu. Okázalo to dal najavo už vlani v novembri: deň po vydaní zatykača na Netanjahua mu poslal list, v ktorom ho pozval na návštevu.

Prečo si Netanjahu vybral Budapešť po dlhšej pauze ako cieľ svojej prvej zahraničnej cesty? Odpoveď možno znie tak, že si prichádza vypočuť veľmi dôležitú správu: nedá sa vylúčiť, že Orbán verejne oznámi, že Maďarsko presťahuje svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. V takom prípade by sa stalo vôbec prvým členským štátom EÚ, ktorý sa rozhodol pre také závažné rozhodnutie.

Pripomeňme, že dlhodobý problém spočíva v tom, že Jeruzalem považujú za svoje hlavné mesto tamojší Židia i Palestínčania . V tejto najväčšej izraelskej metropole sídli Netanjahuova vláda, ale medzinárodné spoločenstvo s výnimkou hŕstky krajín označuje za hlavné mesto židovského štátu Tel Aviv, kde sa nachádza aj veľvyslanectvo Slovenskej republiky. „Svoju ambasádu v Jeruzaleme majú iba USA, Guatemala, Honduras a Kosovo," poznamenal server Times of Israel.

Špekulácia o prípadnom presunutí ambasády nie je pritiahnutá za vlasy, pretože o tejto možnosti sa už v máji 2023 zmienil vtedajší šéf izraelskej diplomacie Eli Cohen. V Budapešti to však nepotvrdili: „V Jeruzaleme funguje od roku 2019 naše obchodné zastupiteľstvo, ale žiadne rozhodnutie (o premiestnení) sme neurobili a ani nepodnikli nijaké kroky," reagoval v júni 2023 maďarský veľvyslanec v Tel Avive Levente Benkő.

Ak aj Orbán o tom uvažoval, v tom čase by mu to neprinieslo veľké politické dividendy v zmysle, že by mu Izrael pomohol v Bielom dome. Prezidentom USA bol Joe Biden a jeho vláda sa v diplomatickom prostredí až nezvyčajne ostro vyjadrovala na adresu maďarského premiéra. Vtedajší americký veľvyslanec v Budapešti David Pressman verejne kritizoval Orbána za jeho spriatelené vzťahy s Ruskom, vyčítal mu protiamerickú rétoriku a poukazoval na nedodržiavanie zásad právneho štátu v Maďarsku. Budapešť mala také zlé meno vo Washingtone, že ani Netanjahu by nepomohol Orbánovi u Bidena.

Počas celého roku 2024, čo bol volebný rok v USA, navyše Orbán jednoznačne preferoval Donalda Trumpa ako budúceho amerického prezidenta. Mal dobrú intuíciu, že tento republikán sa po štyroch rokoch vráti do Bieleho domu, pričom mu muselo byť jasné, že s Trumpom nastane celkom nová éra. Vrátane americkej obchodnej politiky, lebo ten už v predvolebnej kampani avizoval, že uvalí clá aj na automobilky z členských štátov EÚ.

Nedá sa preto vylúčiť, že Orbán si zámerne odložil rozhodnutie o presunutí ambasády až na obdobie, keď už v Bielom dome nebude úradovať Biden. Keď by až teraz vyšiel v ústrety Netanjahuovi, mohol by na revanš očakávať, že sa prihovorí u Trumpa, aby zmiernil dopady obchodnej vojny na Maďarsko.

Čo sa týka ciel na dovoz automobilov, výrobcovia v Maďarsku by ich výrazne pocítili. A vlastne aj samotná ekonomika krajiny. Objem ročného maďarského exportu do USA má hodnotu viac ako 7,5 miliardy amerických dolárov (USD), pričom autá tvoria najväčší podiel vývozu do Spojených štátov (ide o sumu zhruba 1,75 miliardy USD.

Viaceré kontroverzné kroky a rozhodnutia Orbána bývajú terčom kritiky, ale na druhej strane mu treba uznať, že sa správa ako lišiak, ktorý si dokáže vytvoriť efektívne účelové spojenectvá v zahraničí, keď mu ide o národnoštátne záujmy. Nepochybne za ukážkový príklad sa dajú označiť jeho vzťahy s Izraelom, respektíve s Netanjahuom, s ktorým sa dobre pozná už dlhé roky. Samozrejme, že to môže zúročiť pre Maďarsko aj v prostredí vplyvných židovských komunít v rôznych krajinách sveta.

Orbán vytrvalo a neochvejne v súčinnosti so šéfom diplomacie Péterom Szijjártóom garantuje Izraelu, že Maďarsko mu zakaždým podrží chrbát, keď sa rozhoduje o témach záujmu Netanjahua či už na pôde OSN alebo európskej dvadsaťsedmičky v Bruseli.

A Orbán sa vie zapáčiť židovskému štátu aj inde, dokonca v športe. Keď izraelskí futbaloví reprezentanti nemohli pre obavy z násilného antisemitizmu odohrať zápas Ligy národov UEFA vlani na jeseň v Belgicku, Orbán dal k dispozícii štadión v Maďarsku. Podobne to vyzeralo, keď v Debrecíne v rovnakom období nastupovali na trávnik hráči Maccabi Tel Aviv Európskej lige klubov (nemohli hrať v Izraeli domáce zápasy pre výbušnú situáciu v regióne, museli si vybrať neutrálnu pôdu). Orbán nepochybne urobil reklamu Maďarsku ako krajine, kde sa Židia nemusia obávať o svoju bezpečnosť.

A čo prináša maďarskému premiérovi jeho proizraelská politika? Presný opak toho, čo ešte nedávno počúval nielen od predstaviteľov Bidenovej administratívy a čo mu adresujú mnohí lídri v EÚ, nevynímajúc predstaviteľov Európskej komisie. Napríklad Jakov Hadas-Handelsman, izraelský veľvyslanec v Budapešti, ktorý nedávno ukončil svoju diplomatickú misiu, v novembri 2024 označil za nonsens tvrdenia, že Maďarsko už nie je demokratická krajina.

Terajší šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar v januári tohto roku, keď navštívil Budapešť, zdôraznil, že Maďarsko patrí v súčasnosti medzi najlepších spojencov židovského štátu v medzinárodnom prostredí. A v rozhovore pre server Hungarian Conservative poznamenal ešte niečo, čo zvlášť mohlo Orbána potešiť: „Telefonoval som s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, povedal som mu, že som v Budapešti, že Maďarsko je náš najlepší priateľ a priateľ Ameriky."

Mnohí izraelskí predstavitelia zároveň poukazujú na to, že Maďarsko považujú za jednu najviac bezpečných krajín na svete pre pokojný život Židov. Čo lepšie si Orbán môže želať, keď vie, sa o týchto pochvalných slovách dozvedajú aj v USA?