Praha radí Takáčovi, ako slintačku odhaliť skôr. Inšpirujte sa Českom, odkázal tamojší šéf agrorezortu

PCR testy dokážu podľa Výborného nákazu odhaliť o tri až päť dní skôr, než sa u zvierat objavia príznaky. ČR začala s preventívnymi testami na farmách v Juhomoravskom kraji susediacom so SR v utorok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Výborný uviedol, že všetky doterajšie testy mlieka z fariem v Juhomoravskom kraji boli negatívne. Zároveň pripomenul, že v okresoch Břeclav a Hodonín, ktoré susedia so Slovenskom, sa toto opatrenie netýka len veľkých fariem ako vo zvyšku kraja, ale aj malých chovov. Tie budú do testovania zapojené dvakrát týždenne.

Český minister by chcel, aby mlieko na prítomnosť vírusu SLAK začalo testovať aj Slovensko. „Po tlačovej konferencii napíšem správu slovenskému ministrovi pôdohospodárstva Takáčovi, či by podobným spôsobom nepristúpilo k testovaniu mlieka PCR testami aj Slovensko, pretože je to opatrenie, ktorým aj Slovensko môže rýchlejšie zistiť prípadné ďalšie ohniská tejto nákazy,“ vysvetlil minister.

Povolajú vojakov

Česká vláda prijala nariadenie, ktoré od štvrtka (3. apríla) umožní využitie až 20 vojakov v aktívnej službe pre potreby zabránenia zavlečeniu nákazy slintačky a krívačky na územie ČR. Po rokovaní kabinetu to povedal minister pôdohospodárstva Marek Výborný (KDU-ČSL). Vojenskí veterinári majú posilniť štátnu veterinárnu správu a pomôcť s kontrolami na siedmich hraničných priechodoch.

Výborný armádu o možnú spoluprácu požiadal už minulý štvrtok. Podľa ministerstva obrany má česká armáda necelé tri desiatky špecialistov vo veterinárnej službe, popri veterinárnych lekároch ide tiež o veterinárne techniky a ďalších špecialistov.

Stopka aj pre potraviny rastlinného pôvodu

Zákaz dovozu zo Slovenska, Maďarska a časti Rakúska sa bude nanovo v Česku týkať aj potravín rastlinného pôvodu, povedal minister pôdohospodárstva Výborný. Ministerstvo pôdohospodárstva a dopravy zároveň rieši, ako rozšíriť počty dezinfikovaných nákladných áut na vybraných hraničných priechodoch, ideálne by sa podľa Výborného mali dekontaminovať všetky vozidlá nad 3,5 tony.

Podľa Výborného môžu aj potraviny rastlinného pôvodu predstavovať riziko zavlečenia slintačky a krívačky, pretože dopravcovia môžu prechádzať poľnohospodárskymi podnikmi a tým zavliecť nákazu. Pokiaľ ide o sprísnenie opatrení a kontrol na hraniciach, vo štvrtok o 7:00 sa stretnú zástupcovia ministerstiev dopravy, pôdohospodárstva a Riaditeľstva ciest a diaľnic. „Je to o technologickom riešení, ako vyriešiť, aby sme boli schopní skontrolovať viac vozidiel,“ povedal Výborný.

Farmári volajú po prísnejších opatreniach

Agrárna komora (AK) ČR v stredu vyzvala českého premiéra Petra Fialu, aby jeho vláda prijala ďalšie preventívne opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky do ČR. Požaduje napríklad kontroly na hraniciach so všetkými susednými štátmi či individuálnu kontrolu a dôkladnú dezinfekciu všetkých vozidiel, ktoré do Česka prichádzajú zo SR. AK ČR to v stredu uviedla na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa prezidenta komory Jana Doležala sú dôkladné preventívne opatrenia v tejto chvíli zásadné. Komora opakovane vyzvala chovateľov, aby dodržiavali pokyny Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR. „Vzhľadom na to, že šírenie nákazy by bolo následne likvidačné pre celé chovy dobytka, ošípaných a oviec, vyzvali sme predsedu vlády Petra Fialu na zavedenie ďalších opatrení,“ uviedol Doležal.

Okrem maximálnej ochrany hraníc so všetkými susednými krajinami komora požaduje od vlády, aby zaviedla plošný zákaz dovozu a transportu živých hospodárskych zvierat do ČR alebo cez jej územie zo všetkých susedných krajín. Chcela by tiež, aby sa požiadavka na kontroly vzoriek mlieka vzťahovala aj na chovy v SR v tých regiónoch, ktoré susedia s Českom. Okrem toho napríklad chce, aby sa situácia riešila na úrovni Európskej komisie a bola iniciovaná pomoc postihnutým krajinám s usmrcovaním zvierat.